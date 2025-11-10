Quốc tế Nhận định, dự đoán Scotland vs Belarus: Đội khách thành bia tập bắn Trận đấu giữa Scotland vs Belarus vòng loại World Cup diễn ra vào 23h00 ngày 12/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Scotland vs Belarus mới nhất

Dù có màn ngược dòng ngoạn mục trước Hy Lạp, Scotland sẽ buộc phải thay đổi nhân sự trong trận gặp Belarus. Hai cầu thủ ghi bàn là Lewis Ferguson và Ryan Christie đều bị treo giò, trong khi hậu vệ Aaron Hickey dính chấn thương đầu gối.

Anthony Ralston đã vào thay Hickey ở vị trí hậu vệ phải, còn Max Johnston được triệu tập bổ sung. Ở tuyến giữa, Billy Gilmour là ứng viên hàng đầu cho suất đá chính.

Thủ môn Angus Gunn – người đã giữ sạch lưới trước Đan Mạch và Belarus, đồng thời có pha cứu thua quan trọng trong trận gặp Hy Lạp – dù chưa ra sân cho CLB mới Nottingham Forest, vẫn chắc chắn bắt chính.

Trên hàng công, Lyndon Dykes đã ghi 3 trong tổng số 10 bàn cho tuyển Scotland khi vào sân từ ghế dự bị và có thể tiếp tục vai trò “siêu dự bị” cuối tuần này. Tiền đạo Che Adams của Torino – người từng ghi bàn ở trận lượt đi – nhiều khả năng vẫn giữ vị trí đá chính.

Bên kia chiến tuyến, Belarus dự kiến sẽ có những thay đổi lớn sau khi để thua 6 bàn và chịu 24 cú sút trước Đan Mạch.

HLV Carlos Alos nhiều khả năng sẽ chuyển sang sơ đồ 5 hậu vệ, với tiền vệ Max Ebong (FC Astana) đá ở trung tâm. Tiền đạo trẻ Trofim Melnichenko – thuộc biên chế Porto – dự kiến sẽ được xếp đá chính trên hàng công.

Đội hình dự kiến Scotland vs Belarus mới nhất

Scotland:

Gunn; Ralston, Souttar, Hanley, Robertson; Gilmour, McLean; McGinn, McTominay, Doak; Adams

Belarus:

Pavlyuchenko; Karpovich, Parkhomenko, Zabelin, Volkov, Pyachenin; Myakish, Kalinin, Ebong; Melnichenko, Barkovsky

Nhận định bóng đá Scotland vs Belarus mới nhất

Giấc mơ chấm dứt 28 năm chờ đợi để trở lại World Cup của Scotland đã được tiếp thêm hy vọng lớn vào tối thứ Năm, khi đội chủ nhà vượt qua đối thủ cạnh tranh suất play-off là Hy Lạp tại sân Hampden Park.

Sau khi từng thua chính Hy Lạp ở Nations League mùa trước, đoàn quân của HLV Steve Clarke chơi không mấy thuyết phục trong phần lớn trận đấu và bị dẫn trước khi trận đấu chỉ còn chưa đầy 30 phút.

Tuy nhiên, tinh thần chiến đấu nổi tiếng của Scotland đã lên tiếng đúng lúc: Ryan Christie nhanh chóng gỡ hòa, rồi Lewis Ferguson ghi bàn đầu tiên cho đội tuyển để đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước.

Lyndon Dykes sau đó tận dụng sai lầm của thủ môn Hy Lạp để ấn định tỷ số 3-1, giúp Scotland có cùng 7 điểm với đội đầu bảng Đan Mạch, dù vẫn kém khá xa về hiệu số bàn thắng bại.

Trước đó, đội bóng áo xanh từng hòa 0-0 trên sân Đan Mạch và thắng 2-0 trước Belarus, nên chiến thắng này tiếp tục đưa họ tiến gần hơn đến tấm vé dự World Cup đầu tiên kể từ năm 1998.

Trận đấu sắp tới sẽ là lần thứ 72 Steve Clarke dẫn dắt đội tuyển Scotland – con số kỷ lục trong lịch sử đội bóng. Trong đó, ông đã giành 31 chiến thắng, bao gồm 18 trận thắng ở các vòng loại giải đấu lớn.

Để giành vé trực tiếp đến World Cup, Scotland cần kết thúc bảng đấu với vị trí cao hơn Đan Mạch. Cuộc đối đầu giữa hai đội vào tháng tới nhiều khả năng sẽ trở thành “trận chung kết” quyết định ngôi đầu bảng.

Trước mắt, nếu giành thêm một chiến thắng trên sân nhà và Hy Lạp để thua Đan Mạch, Scotland sẽ chắc suất ít nhất là vị trí dự play-off.

Về phía Belarus, đội khách hiện đứng thứ 100 thế giới theo bảng xếp hạng FIFA – kém xa vị trí 43 của Scotland – và phong độ của họ trong chiến dịch này phần nào phản ánh đúng thực lực.

Sau ba thất bại liên tiếp ở bảng C, Belarus đã thua 10 trận vòng loại World Cup gần nhất, chỉ ghi được 4 bàn và thường xuyên bị thủng lưới nặng nề.

Trận thua 0-6 trước Đan Mạch ở sân trung lập tại Hungary hôm thứ Năm là minh chứng rõ nhất: họ đã bị dẫn tới 4 bàn ngay trong hiệp một – thất bại tệ thứ hai kể từ khi tách khỏi Liên Xô.

HLV người Tây Ban Nha Carlos Alos từng chứng kiến đội bóng của mình thất bại trước Scotland, ngay sau khi mở màn bằng trận thua 1-5 trước Hy Lạp. Với tình hình hiện tại, mục tiêu hợp lý nhất của Belarus chỉ là hạn chế số bàn thua.

Trận đấu tới sẽ là lần thứ ba Belarus đến Glasgow. Họ từng thua 1-4 năm 1997, thắng 1-0 năm 2005, nhưng việc tái lập kỳ tích ấy vào thời điểm này là điều rất khó xảy ra.

Dự đoán tỉ số Scotland vs Belarus mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Scotland vs Belarus như sau:

Sportsmole: Scotland 2-0 Belarus

WhoScore: Scotland 2-1 Belarus

Scotland 2-1 Belarus Chúng tôi dự đoán: Scotland 2-0 Belarus

Xem trực tiếp Scotland vs Belarus khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Scotland vs Belarus trong khuôn khổ vòng loại World Cup diễn ra vào lúc 23h00 ngày 12/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.