Quốc tế Nhận định, dự đoán Serbia vs Albania: Kịch tính nghẹt thở Trận đấu giữa Serbia vs Albania vòng loại World Cup diễn ra vào 1h45 ngày 12/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Serbia vs Albania mới nhất

Serbia sẽ thiếu vắng trung vệ Nikola Milenkovic (Nottingham Forest) do bị truất quyền thi đấu trong trận thua Anh, cùng với Sasa Lukic bị treo giò vì nhận đủ thẻ vàng.

Do đó, Milos Veljkovic nhiều khả năng sẽ được xếp đá chính ở trung tâm hàng phòng ngự, trong khi Nemanja Gudelj được kỳ vọng trở lại tuyến giữa. Trên hàng công, Dusan Vlahovic vẫn sẽ là mũi nhọn chủ lực của đội chủ nhà.

Về phía Albania, HLV Sylvinho nhiều khả năng giữ nguyên đội hình xuất phát từng thắng Latvia.

Tiền đạo Rey Manaj, người đã ghi 10 bàn cho tuyển quốc gia và là chân sút số một hiện tại, sẽ tiếp tục lĩnh xướng hàng công, trong khi Qazim Laci dự kiến vẫn góp mặt ở hàng tiền vệ.

Dù có khởi đầu không mấy ấn tượng trong màu áo Burnley ở mùa giải 2025–26, tiền đạo Armando Broja (24 tuổi) vẫn được tin tưởng đá chính trong chuyến làm khách trên đất Serbia.

Đội hình dự kiến Serbia vs Albania mới nhất

Serbia:

Petrovic; Erakovic, Veljkovic, Pavlovic; Maksimovic, Gudelj; Nedeljkovic, Zivkovic, Ilic, Kostic; Vlahovic

Albania:

Strakosha; Hysaj, Ajeti, Djimsiti, Mitaj; Asllani, Shehu, Laci; Broja, Manaj, Bajrami

Nhận định bóng đá Serbia vs Albania mới nhất

Serbia vừa trải qua cú sốc lớn khi bị tuyển Anh đánh bại với tỷ số 0-5, khiến hy vọng cạnh tranh ngôi đầu bảng K của họ bị giáng một đòn nặng nề.

Dù vậy, chiến dịch vòng loại World Cup 2026 của Serbia nhìn chung vẫn khá ổn định, với hai chiến thắng, một trận hòa và một thất bại sau bốn lượt đấu, giành được bảy điểm và hiện xếp thứ ba, kém đội nhì bảng Albania đúng một điểm.

Thầy trò HLV Dragan Stojkovic khởi đầu bảng đấu bằng trận hòa 0-0 với chính Albania hồi tháng 6, sau đó thắng Andorra và Latvia trước khi nhận thất bại nặng nề trước Anh.

Serbia từng góp mặt ở ba trong bốn kỳ World Cup gần nhất, nhưng đều dừng bước ngay vòng bảng, trong đó có World Cup 2022. Tại Euro 2024, họ cũng không thể vượt qua vòng đấu đầu tiên.

Hai đội đã chạm trán nhau ba lần trong quá khứ, mỗi bên thắng một và hòa một. Lần gần nhất Serbia đánh bại Albania là ở vòng loại Euro 2016 vào tháng 10/2015.

Phía bên kia, Albania vừa giành chiến thắng 1-0 trước Latvia hôm 9/9, nhờ quả phạt đền thành công của Kristjan Asllani trong hiệp một.

Kết quả này giúp đội bóng của HLV Sylvinho vươn lên vị trí thứ hai bảng K, với thành tích hai thắng, hai hòa, một thua sau năm lượt trận, đạt tổng cộng tám điểm.

Albania sở hữu hàng thủ chắc chắn, mới chỉ để lọt lưới ba bàn từ đầu chiến dịch, nhưng hàng công vẫn gặp khó khăn khi mới ghi được năm bàn thắng.

Đội tuyển này chưa từng dự một kỳ World Cup nào, nên họ đang theo đuổi giấc mơ lịch sử. Tuy vậy, Albania cũng cho thấy tiến bộ đáng kể khi đã góp mặt ở hai trong ba kỳ Euro gần nhất (2016 và 2024), dù đều bị loại từ vòng bảng.

Dự đoán tỉ số Serbia vs Albania mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Serbia vs Albania như sau:

Sportsmole: Serbia 1-1 Albania

WhoScore: Serbia 2-1 Albania

Serbia 2-1 Albania Chúng tôi dự đoán: Serbia 1-1 Albania

Xem trực tiếp Serbia vs Albania khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Serbia vs Albania trong khuôn khổ vòng loại World Cup diễn ra vào lúc 1h45 ngày 12/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.