Quốc tế Nhận định, dự đoán Sevilla vs Mallorca: Chiến thắng nghẹt thở Trận đấu giữa Sevilla vs Mallorca giải La Liga diễn ra vào 19h00 ngày 18/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Sevilla vs Mallorca mới nhất

Sevilla đang hy vọng Joan Jordán kịp hồi phục chấn thương lưng để có mặt trong danh sách thi đấu, trong khi Alfón González và Tanguy Nianzou vẫn bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Với màn trình diễn quá ấn tượng trong trận thắng Barcelona, nhiều khả năng HLV Almeyda sẽ giữ nguyên đội hình xuất phát, trong đó Alexis Sánchez tiếp tục đá chính trên hàng công.

Tiền vệ Lucien Agoumé, người đang được nhiều CLB Premier League để mắt, chắc chắn góp mặt ở tuyến giữa, còn José Ángel Carmona – ngôi sao sáng nhất trong trận thắng Barca – sẽ đảm nhiệm vị trí bên cánh phải.

Bên phía Mallorca, Antonio Sánchez bị treo giò sau tấm thẻ đỏ ở trận gặp Athletic Bilbao. Takuma Asano vắng mặt vì chấn thương cơ, còn Marash Kumbulla và Omar Mascarell sẽ được kiểm tra thể lực trước giờ thi đấu.

Tin vui cho HLV Arrasate là Dani Rodríguez trở lại sau án treo giò, và tiền đạo chủ lực Vedat Muriqi – người đã ghi 4 bàn sau 7 trận – sẽ tiếp tục là niềm hy vọng số một trên hàng công.

Đội hình dự kiến Sevilla vs Mallorca mới nhất

Sevilla:

Vlachodimos; Carmona, Azpilicueta, Marcao, Suazo; Agoume, Mendy; Sanchez, Sow, Vargas; Romero

Mallorca:

Roman; Maffeo, Valjent, Raillo, Lato; Costa, Morlanes; Domenech, Darder, Torre; Muriqi

Nhận định bóng đá Sevilla vs Mallorca mới nhất

Trước kỳ nghỉ thi đấu quốc tế tháng 10, Sevilla đã khiến cả La Liga chấn động khi vùi dập Barcelona 4–1, qua đó tiếp tục chuỗi phong độ ấn tượng với 3 chiến thắng trong 4 trận gần nhất tại giải.

Dưới sự dẫn dắt của Matías Almeyda, đội bóng xứ Andalusia khởi đầu mùa giải không suôn sẻ khi để thua Athletic Bilbao và Getafe ở hai vòng đầu. Tuy nhiên, họ chỉ thua 1 trong 6 trận gần đây, giành được 4 chiến thắng, cho thấy sự hồi sinh mạnh mẽ.

Hiện Sevilla đang đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng La Liga, bằng điểm với Atletico Madrid (xếp thứ 5) và chỉ kém đội hạng ba Villarreal đúng 3 điểm – một vị trí đầy hứa hẹn sau những tháng ngày khó khăn.

Mùa trước, Sevilla kết thúc ở vị trí thứ 17, mùa giải tệ nhất của họ tại hạng đấu cao nhất Tây Ban Nha kể từ sau khi xuống hạng năm 1999–2000. Nhưng mùa này, họ đã lột xác, thi đấu gắn kết, hiệu quả và tự tin hơn hẳn.

Trong lịch sử đối đầu, Sevilla thắng 28/66 lần chạm trán Mallorca, chỉ thua 15 trận. Tuy nhiên, hai cuộc đối đầu ở La Liga mùa trước đều kết thúc với tỷ số hòa.

Ở phía bên kia, Mallorca đang đối diện với nhiều khó khăn. Đội bóng của Jagoba Arrasate mới chỉ thắng 1 trong 10 lần gần nhất gặp Sevilla, và mùa này họ cũng khởi đầu chật vật, đứng cuối bảng xếp hạng.

Sau 8 vòng đấu, “Los Piratas” (biệt danh của Mallorca) chỉ có 1 thắng, 2 hòa, 5 thua, giành vỏn vẹn 5 điểm – xếp cuối bảng nhưng chỉ kém đội đứng thứ 17 (Real Oviedo) đúng 1 điểm.

Chiến thắng duy nhất của họ đến khá muộn, trong trận thắng Alavés 1–0 cuối tháng 9, nhưng ngay sau đó Mallorca lại để thua 1–2 trước Athletic Bilbao trước khi bước vào kỳ nghỉ.

Một vấn đề đáng lo với Mallorca là tính kỷ luật – họ đã nhận 3 thẻ đỏ chỉ sau 8 vòng đấu. Dù vậy, đội hình của họ vẫn có chất lượng đủ để cạnh tranh trụ hạng, và HLV Arrasate đang chịu áp lực lớn phải sớm xoay chuyển tình thế.

Dự đoán tỉ số Sevilla vs Mallorca mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Sevilla vs Mallorca như sau:

Sportsmole: Sevilla 2-1 Mallorca

WhoScore: Sevilla 2-1 Mallorca

Sevilla 2-1 Mallorca Chúng tôi dự đoán: Sevilla 2-1 Mallorca

Xem trực tiếp Sevilla vs Mallorca khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Sevilla vs Mallorca trong khuôn khổ giải La Liga diễn ra vào lúc 19h00 ngày 18/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.