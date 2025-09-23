Quốc tế Nhận định, dự đoán Sevilla vs Villarreal: Đòn quyết định trong hiệp hai Trận đấu giữa Sevilla vs Villarreal giải La Liga diễn ra vào 1h30 ngày 24/9. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Sevilla vs Villarreal mới nhất

Sevilla vẫn không có sự phục vụ của Joan Jordan, trong khi Alfon Gonzalez bỏ ngỏ khả năng ra sân sau khi phải rời sân sớm trong trận thắng Alaves.

Sanchez – người vào thay Alfon ở Mendizorroza – nhiều khả năng sẽ có trận đá chính đầu tiên kể từ khi gia nhập đội bóng theo dạng tự do hồi đầu tháng.

Juanlu Sanchez cũng hy vọng được trở lại vị trí hậu vệ cánh phải sau khi ngồi dự bị ở vòng 5.

Với Villarreal, Juan Foyth và Ayoze Perez tiếp tục vắng mặt vì chấn thương.

Danh sách chấn thương của họ còn có Logan Costa, Pau Cabanes, Willy Kambwala và Gerard Moreno, trong khi Ilias Akhomach bỏ ngỏ khả năng ra sân sau khi bị thay ra ở hiệp một trận thắng Osasuna.

Để giữ sức cho lịch thi đấu dày đặc, HLV Marcelino có thể xoay tua đội hình, trao cơ hội ra sân từ đầu cho Santiago Mourino, Renato Veiga, Sergi Cardona, Santi Comesana, Tajon Buchanan và Manor Solomon.

Đội hình dự kiến Sevilla vs Villarreal mới nhất

Sevilla:

Vlachodimos; Azpilicueta, Nianzou, Marcao; Juanlu, Agoume, Mendy, Suazo; Sanchez, Vargas; Romero

Villarreal:

Junior; Mourino, Marin, Veiga, Cardona; Buchanan, Comesana, Gueye, Solomon; Pepe, Mikautadze

Nhận định bóng đá Sevilla vs Villarreal mới nhất

HLV Matias Almeyda có khởi đầu không mấy thuận lợi trong sự nghiệp cầm quân tại La Liga, khi Sevilla để thua cả hai trận mở màn trước Athletic Club và Getafe.

Tuy nhiên, đội bóng của ông đã nhanh chóng cải thiện phong độ, giành hai chiến thắng trên sân khách trước Girona và Alaves, xen giữa là trận hòa 2-2 trên sân nhà với Elche.

Trong trận gặp Alaves, Ruben Vargas mở tỷ số nhưng bị Carlos Vicente gỡ hòa, trước khi Alexis Sanchez ấn định thắng lợi 2-1 ở hiệp hai. Với bàn thắng này, Sanchez trở thành cầu thủ nhiều tuổi thứ ba ghi bàn cho Sevilla tại La Liga trong thế kỷ 21, ở tuổi 36 và 275 ngày.

Chiến thắng giúp Sevilla vươn lên vị trí thứ tám trên BXH, kém đội đứng thứ tư là Espanyol ba điểm.

Dù hài lòng với phong độ hiện tại, Sevilla vẫn nằm trong nhóm bảy đội chưa thắng trên sân nhà mùa này, và đây sẽ là động lực để họ quyết tâm giành trọn ba điểm trong trận đấu thứ Ba. Tuy nhiên, họ cũng cần dè chừng bởi đã bốn trận liên tiếp không thắng tại sân Ramon Sanchez Pizjuan kể từ chiến thắng 2-1 hồi tháng 4/2023.

Villarreal hành quân đến sân Sevilla với vị trí thứ ba, sau khi thắng ba, hòa một và thua một trong năm trận mở màn La Liga.

Cả ba chiến thắng của Villarreal đều đến trên sân Estadio de la Ceramica, trong đó có hai trận đầu mùa trước Real Oviedo và Girona.

Tàu ngầm vàng sau đó sa sút khi phải thi đấu ba trận sân khách liên tiếp, hòa Celta Vigo trước khi thua Atletico Madrid và Tottenham Hotspur tại La Liga cũng như Champions League.

Dù vậy, họ đã trở lại quỹ đạo chiến thắng cuối tuần qua khi ngược dòng hạ 10 người Osasuna 2-1, nhờ công Georges Mikautadze và Pape Gueye.

Dù toàn thắng trên sân nhà, Villarreal đang đối mặt nguy cơ trải qua ba trận liền không thắng trên sân khách tại La Liga – điều chưa từng xảy ra từ tháng 1/2024.

Niềm tin cho thầy trò Marcelino đến từ việc họ đã thắng cả ba lần chạm trán Sevilla gần nhất, bao gồm chiến thắng 2-1 trong chuyến làm khách gần nhất tại Ramon Sanchez Pizjuan vào tháng 8/2024.

Dự đoán tỉ số Sevilla vs Villarreal mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Sevilla vs Villarreal như sau:

Sportsmole: Sevilla 0-2 Villarreal

WhoScore: Sevilla 1-3 Villarreal

Sevilla 1-3 Villarreal Báo chúng tôi dự đoán: Sevilla 1-2 Villarreal

Xem trực tiếp Sevilla vs Villarreal khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Sevilla vs Villarreal trong khuôn khổ giải La Liga diễn ra vào lúc 1h30 ngày 24/9 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.