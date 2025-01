Quốc tế Nhận định, dự đoán Sheffield vs Cardiff City: Derby cho khách không lối về Trận đấu giữa Sheffield vs Cardiff City FA Cup diễn ra vào 2h00 ngày 10/1. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Sheffield vs Cardiff City mới nhất

Sheffield United đang đối mặt với cuộc khủng hoảng lực lượng. Danh sách chấn thương của họ dài dằng dặc, với nhiều cái tên quan trọng như Oliver Arblaster, Harry Souttar và Vinicius Souza phải ngồi ngoài. Không những thế, bộ ba tiền vệ Hamer, O'Hare và Davies cũng cần được đánh giá thêm về thể trạng. HLV Wilder có thể phải dựa vào các nhân tố dự bị hoặc cầu thủ trẻ để lấp vào khoảng trống.

Một chút hy vọng cho đội chủ sân đến từ Ryan One. Tiền đạo trẻ tuổi đang nhận được sự quan tâm từ Liverpool vừa có cơ hội ra sân. Liệu anh có thể tận dụng thời cơ để chứng tỏ bản thân?

Cardiff City cũng không khá hơn là bao khi nhiều cầu thủ gặp chấn thương. Họ sẽ không có sự phục vụ của Isaak Davies, Aaron Ramsey, và David Turnbull trong chuyến làm khách này. Chưa hết, chân sút chủ lực Callum Robinson cũng vắng mặt vì án treo giò, một tổn thất lớn cho hàng công.

Hậu vệ Perry Ng có thể trở lại và tạo thành hàng phòng ngự cùng Goutas, Daland và O'Dowda. Ở tuyến giữa, nhiều khả năng Chambers sẽ được tin tưởng. Vắng Robinson, có thể Rubin Colwill sẽ đá tiền đạo cắm và các cầu thủ tấn công khác phải nỗ lực giành lấy cơ hội.

Cả hai đội bóng đều đang gặp khó khăn về lực lượng. Trận đấu sắp tới hứa hẹn sẽ là cuộc chiến cam go. HLV của hai đội sẽ phải xoay sở ra sao với những vấn đề về nhân sự? Đó là câu hỏi mà chỉ trận đấu mới có thể trả lời.

Đội hình dự kiến Sheffield vs Cardiff City mới nhất

Sheffield United:

Davies; Gilchrist, Ahmedhodzic, Baptiste, McCallum; Hampson, Peck; Brooks, O'Hare, Brewster; One

Cardiff City:

Alnwick; Ng, Goutas, Daland, O'Dowda; Siopis, Chambers; Tanner, Robertson, Willock; Colwill

Nhận định bóng đá Sheffield vs Cardiff City mới nhất

Sheffield United đã lấy lại được sự tự tin sau chiến thắng 2-1 trước Watford. Đó là một trận cầu mà họ đã chiến đấu đến cùng, bất chấp những khó khăn về mặt lực lượng. Bàn thắng của Andre Brooks không chỉ mang về 3 điểm quan trọng, mà còn cho thấy tinh thần và ý chí quật cường của đội bóng. Khoảng cách với vị trí dẫn đầu đã được rút ngắn, đồng thời mang đến sự lạc quan cho cuộc đua vô địch. Wilder cảm thấy rất tự hào và muốn các học trò duy trì phong độ này.

Tuy nhiên, lịch sử không ủng hộ Sheffield United ở FA Cup những mùa gần đây. Mục tiêu tiến xa hơn vòng 3 đang trở thành một thử thách lớn, đặc biệt khi đối thủ của họ lại là một đội bóng quen thuộc. Sức ép từ khán giả nhà có thể là con dao hai lưỡi. Họ cần tìm lại bản lĩnh ở những trận đấu trên sân nhà sau những kết quả không mấy tích cực trước Burnley và West Brom. Dẫu vậy, "The Blades" luôn có thành tích tốt trước Cardiff.

Cardiff City đang cho thấy dấu hiệu của sự hồi sinh. 5 điểm sau 3 trận là một tín hiệu đáng mừng sau một giai đoạn khó khăn. Họ đã biết cách đứng dậy sau khi bị dẫn bàn để giành lại 1 điểm. Sự kiên cường đó, thể hiện rõ qua trận đấu gần nhất trước Middlesbrough. Huấn luyện viên Omer Riza tin rằng những nỗ lực của đội bóng cuối cùng sẽ được đền đáp.

Dù vị trí trên bảng xếp hạng chưa thực sự an toàn, Cardiff có quyền lạc quan khi khoảng cách với nhóm an toàn chỉ là một hiệu số bàn thắng bại. Nhưng FA Cup lại là một "vùng tối" với những thất bại liên tiếp trong các năm gần đây. "The Bluebirds" cũng cần phải thận trọng trên sân khách, nhất là khi gặp một đối thủ khó chịu như Sheffield United, một đội bóng từng nhiều lần gây khó dễ cho họ. Việc tập trung vào trận đấu này và cống hiến những màn trình diễn ấn tượng sẽ là điều cần thiết với Cardiff ở thời điểm hiện tại.

Dự đoán tỉ số Sheffield vs Cardiff City

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Sheffield vs Cardiff City như sau:

Sportsmole: Sheffield 2-0 Cardiff City

WhoScore: Sheffield 1-0 Cardiff City

Sheffield 1-0 Cardiff City Báo chúng tôi dự đoán: Sheffield 1-0 Cardiff City

Xem trực tiếp Sheffield vs Cardiff City khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Sheffield vs Cardiff City trong khuôn khổ FA Cup diễn ra vào lúc 2h00 ngày 10/1 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.