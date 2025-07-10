Quốc tế Nhận định, dự đoán Sierra Leone vs Burkina Faso: Phút bù giờ định mệnh Trận đấu giữa Sierra Leone vs Burkina Faso vòng loại World Cup diễn ra vào 23h00 ngày 8/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Sierra Leone vs Burkina Faso mới nhất

Bên phía Sierra Leone, Augustus Kargbo là cầu thủ duy nhất ghi nhiều hơn một bàn tại vòng loại với 2 pha lập công, và anh được kỳ vọng sẽ tiếp tục nổ súng trong loạt trận giữa tuần.

Hai cầu thủ Sallieu Tarawallie và Emmanuel Samadia đã có 2 pha kiến tạo mỗi người, cho thấy họ là những nhân tố quan trọng trong lối chơi tấn công của Leone Stars.

Burkina Faso sẽ thiếu vắng chân sút chủ lực Lassina Traore (5 bàn), nhưng HLV Brama Traore vẫn có trong tay nhiều mũi tấn công đáng gờm.

Dango Ouattara (4 bàn) và Bertrand Traore (3 bàn) sẽ dẫn đầu hàng công, trong khi trung vệ Edmond Tapsoba – người đã ghi 2 bàn từ các tình huống cố định – tiếp tục là mối nguy hiểm lớn trên không cho hàng thủ Sierra Leone.

Đội hình dự kiến Sierra Leone vs Burkina Faso mới nhất

Sierra Leone:

A. Sesay; Jalloh, Turay, Bah, Samadiya; Koroma, Fofana, B. Sesay, Tarawallie; Kamara, Kargbo

Burkina Faso:

Koffi; Kabore, Dayo, Tapsoba, Yago; Zoungrana, Simpore, Toure; Ouattara, Traore, Minoungou

Nhận định bóng đá Sierra Leone vs Burkina Faso mới nhất

Sierra Leone không còn cơ hội cạnh tranh ngôi đầu bảng A khi kém Ai Cập tới tám điểm trong khi chỉ còn hai lượt trận, nhưng vị trí thứ hai vẫn nằm trong tầm tay của họ.

Dù phải thi đấu trên sân trung lập tại Liberia, thầy trò Mohamed Ajay Kallon vẫn đặt mục tiêu kéo dài mạch thắng ở Paynesville, qua đó duy trì hy vọng trong cuộc đua giành ngôi á quân trước lượt trận cuối.

Kể từ sau thất bại 0-2 trước Ai Cập vào tháng 11/2023, Leone Stars đã thắng liên tiếp trước Djibouti (2-1), Guinea-Bissau (3-1) và Ethiopia (2-0) – tất cả đều diễn ra tại Liberia, trong đó chiến thắng gần nhất trước Ethiopia đến vào tháng trước.

Nếu tiếp tục thắng trên “sân nhà”, Sierra Leone sẽ có cùng 15 điểm với Burkina Faso, tạo nên thế cân bằng thú vị trước vòng đấu cuối.

Càng đáng chú ý hơn khi ở lượt cuối, Sierra Leone chỉ phải gặp Djibouti – đội đứng bét bảng với 7 thất bại sau 8 trận, ghi 4 bàn và thủng lưới tới 28 bàn. Vì vậy, chiến thắng ở trận đấu này sẽ mở toang cơ hội giành vị trí thứ hai cho thầy trò Kallon.

Về phía đối thủ, đoàn quân của HLV Brama Traore hành quân tới Liberia với quyết tâm giữ vững vị trí nhì bảng và tiếp tục bám đuổi Ai Cập, dù cơ hội soán ngôi đầu gần như không còn khi “Các Pharaoh” chỉ phải gặp đội yếu nhất bảng ở lượt đấu thứ chín.

Hiện Burkina Faso đang hơn Guinea-Bissau ba điểm và có hiệu số vượt trội (+12 so với +2 và 0), nên chỉ cần giành thêm một điểm là gần như chắc suất nhì bảng.

Traore có lý do để tin tưởng vào phong độ sân khách của các học trò, khi họ chỉ thua 1 trong 4 trận xa nhà – thất bại 1-2 trước Ai Cập ở Cairo – còn lại thắng ba trận trước Ethiopia (3-0), Guinea-Bissau (2-1) và Djibouti (6-0).

Nhờ chuỗi kết quả ấn tượng này, Burkina Faso đang đứng trong nhóm bốn đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, vượt Cameroon nhờ hiệu số bàn thắng bại (+10). Tuy nhiên, họ vẫn cần thận trọng bởi một cú sảy chân ở Liberia có thể khiến thứ hạng bị đe dọa.

Dự đoán tỉ số Sierra Leone vs Burkina Faso mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Sierra Leone vs Burkina Faso như sau:

Sportsmole: Sierra Leone 2-1 Burkina Faso

WhoScore: Sierra Leone 1-1 Burkina Faso

Sierra Leone 1-1 Burkina Faso Chúng tôi dự đoán: Sierra Leone 1-1 Burkina Faso

Xem trực tiếp Sierra Leone vs Burkina Faso khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Sierra Leone vs Burkina Faso trong khuôn khổ vòng loại World Cup diễn ra vào lúc 23h00 ngày 8/10, khán giả có thể theo dõi trên các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.