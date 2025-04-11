Quốc tế Nhận định, dự đoán Slavia Prague vs Arsenal: Ghiền nát giấc mơ Séc Trận đấu giữa Slavia Prague vs Arsenal giải Champion League diễn ra vào 0h45 ngày 5/11. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Slavia Prague vs Arsenal mới nhất

Một câu chuyện quen thuộc nhưng đáng tiếc với người hâm mộ Arsenal: đội bóng của Arteta không thể rời Turf Moor mà không gặp tổn thất, khi Martin Zubimendi và Viktor Gyökeres đều phải rời sân vì chấn thương trong trận thắng Burnley.

Mức độ nghiêm trọng của hai ca chấn thương này chưa được xác định, nhưng Zubimendi chắc chắn sẽ vắng mặt do án treo giò vì nhận đủ số thẻ vàng tại Champions League.

Christian Nørgaard nhiều khả năng sẽ có lần đầu đá chính ở đấu trường châu Âu, trong khi Mikel Merino có thể được kéo lên đá tiền đạo để thay thế Gyökeres.

Gabriel Martinelli – người đã ghi bàn trong tất cả các trận Champions League mùa này – cũng sẽ nghỉ thi đấu do chấn thương cơ, cùng với Martin Ødegaard (đầu gối), Noni Madueke (đầu gối), Gabriel Jesus (đầu gối) và Kai Havertz (đầu gối).

Về phía Slavia Prague, HLV Trpisovsky đang đau đầu với danh sách chấn thương dài trước trận gặp Arsenal: Ivan Schranz (cơ), Filip Horsky (dây chằng chéo), Petr Sevcik (dây chằng chéo), Dominik Javorcek (đầu gối), Tomas Holes (đầu gối), Igoh Ogbu (gân kheo) và đội trưởng Jan Boril (chưa rõ nguyên nhân) đều không thể ra sân.

Khi Boril vắng mặt, nhạc trưởng Lukas Provod sẽ đeo băng đội trưởng và chơi ở vị trí số 10, còn cựu hậu vệ Luton Town – Daiki Hashioka – nhiều khả năng sẽ xuất phát từ băng ghế dự bị.

Đội hình dự kiến Slavia Prague vs Arsenal mới nhất

Slavia Prague:

Markovic; Zima, Chaloupek, Vlceck; Moses, Oscar, Zafeiris, Mbodji; Provod; Chory, Chytil

Arsenal:

Raya; White, Saliba, Hincapie, Lewis-Skelly; Eze, Norgaard, Rice; Saka, Merino, Trossard

Nhận định bóng đá Slavia Prague vs Arsenal mới nhất

Không may với nhiều đội, nhưng con số 13 lại là con số may mắn với Arsenal trong cuộc tiếp đón Atletico Madrid tại sân Emirates, nơi các học trò của Mikel Arteta đã trút vào lưới hàng thủ rệu rã của Diego Simeone bốn bàn chỉ trong vòng 13 phút.

Một bàn thắng quen thuộc từ pha bóng cố định của Gabriel Magalhães mở màn cho cơn mưa bàn thắng, trước khi Gabriel Martinelli lập công và Viktor Gyökeres hoàn tất cú đúp, khép lại màn hủy diệt ở Bắc London. Chiến thắng này giúp Arsenal duy trì thành tích toàn thắng, chưa để lọt lưới bàn nào ở vòng bảng.

Pháo thủ là một trong hai đội duy nhất vẫn giữ sạch lưới tại Champions League mùa này, bên cạnh Inter Milan. Hiện họ đứng thứ tư trên bảng tổng sắp vòng bảng, sau Inter, Bayern Munich và Paris Saint-Germain — vị trí này đủ để họ giành vé trực tiếp vào vòng 1/8.

Dưới thời Arteta, Arsenal hiếm khi gặp khó ở giai đoạn đầu của Champions League. Họ hiện đã thắng 7 trận liên tiếp ở vòng bảng và vẫn bất bại trong 10 lần đối đầu với các đội bóng CH Séc tại đấu trường châu Âu, thắng tới 8 trong số đó.

Cỗ máy chiến thắng của Arteta cũng đang vận hành trơn tru tại Premier League. Chiến thắng 2-0 trước Burnley hôm thứ Bảy là trận thắng thứ 9 liên tiếp, trận giữ sạch lưới thứ 7 liên tiếp và giúp Arsenal củng cố vững chắc ngôi đầu bảng.

Khả năng Arsenal giành cú đúp Premier League và Champions League đang trở nên rất thực tế, trong khi tham vọng châu Âu của Slavia Prague lại khiêm tốn hơn nhiều – họ chỉ đang tìm kiếm chiến thắng đầu tiên ở vòng bảng mùa này.

Thầy trò Jindrich Trpisovsky mới chỉ có 2 điểm sau 3 trận, gồm trận hòa kịch tính 2-2 với Bodo/Glimt, thất bại 0-3 trước Inter Milan và gần nhất là trận hòa quả cảm trên sân Atalanta.

Ở lượt trận thứ ba, cả Slavia và Atalanta đều có nhiều cơ hội ghi bàn, nhưng các thủ môn đều chơi xuất sắc, tạo nên một trong những trận hòa 0-0 hấp dẫn nhất mùa giải Champions League năm nay.

Với vỏn vẹn hai điểm, Slavia đứng thứ 28 trong tổng số 36 đội, nhưng thất bại trước Inter là trận thua duy nhất của họ trên mọi đấu trường mùa này. Gần đây, Slavia cũng cho thấy sự tiến bộ về khả năng phòng ngự.

Thực tế, đội bóng thủ đô Séc đã giữ sạch lưới 5 trận liên tiếp trên mọi mặt trận, gần nhất là chiến thắng 2-0 trước Banik Ostrava, giúp họ giành lại ngôi đầu bảng từ tay đại kình địch Sparta Prague.

Ở mặt trận tấn công, Slavia chỉ tịt ngòi trong 1/27 trận sân nhà gần nhất tại cúp châu Âu, nhưng trong 4 lần đối đầu trước đây với Arsenal, họ chưa từng thắng. Lần gần nhất chạm trán là ở tứ kết Europa League 2020–21, nơi họ bị Arsenal vùi dập 4-0 trong trận lượt về.

Dự đoán tỉ số Slavia Prague vs Arsenal mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Slavia Prague vs Arsenal như sau:

Sportsmole: Slavia Prague 0-3 Arsenal

WhoScore: Slavia Prague 1-3 Arsenal

Slavia Prague 1-3 Arsenal Chúng tôi dự đoán: Slavia Prague 0-3 Arsenal

Xem trực tiếp Slavia Prague vs Arsenal khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Slavia Prague vs Arsenal trong khuôn khổ giải Champion League diễn ra vào lúc 0h45 ngày 5/11, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.