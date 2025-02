Quốc tế Nhận định, dự đoán Southampton vs Brighton: Chủ nhà phơi áo Trận đấu giữa Southampton vs Brighton giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào 22h00 ngày 22/2. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Southampton vs Brighton mới nhất

Tin tức tích cực từ HLV Juric của Southampton mang đến sự lạc quan trước thềm trận đấu với Brighton: Flynn Downes và Jack Stephens đã hoàn toàn bình phục và sẵn sàng xung trận. Dẫu vậy, Southampton vẫn không thể có sự phục vụ của Adam Lallana (gân kheo) và Taylor Harwood-Bellis (mắt cá), bên cạnh đó, Ryan Fraser (chấn thương chưa rõ) và Ross Stewart (bắp chân) cũng đang trong quá trình điều trị.

Sau khi phối hợp ghi bàn thắng duy nhất trong trận gặp Bournemouth, Sulemana và Paul Onuachu, người đã góp công vào ba bàn thắng trong bốn trận đấu gần đây tại Premier League, có nhiều khả năng sẽ tiếp tục được tin dùng, đẩy tài năng trẻ Tyler Dibling lên băng ghế dự bị.

Bên kia chiến tuyến, HLV Hurzeler của Brighton đang có những lo lắng về thể trạng của ba cầu thủ chủ chốt, bao gồm Lewis Dunk (xương sườn), Solly March (thể lực) và Pervis Estupinan (chấn thương không xác định). Quyết định về khả năng ra sân của bộ ba này sẽ được đưa ra sát giờ thi đấu. Brighton vẫn sẽ không có sự phục vụ của Jason Steele (vai), James Milner (đùi), Igor Julio (đùi) và Ferdi Kadioglu (ngón chân) do chấn thương dài hạn.

Tuy nhiên, với màn trình diễn ấn tượng trong chiến thắng đậm trước Chelsea, khả năng HLV Hurzeler có những thay đổi lớn trong đội hình xuất phát là không cao. Minteh đã gây ấn tượng với cú đúp bàn thắng dù phải thi đấu trái sở trường ở vị trí wing-back trái, và cầu thủ 20 tuổi này có thể tiếp tục được trao cơ hội ở vai trò này. Trong khi đó, Georginio Rutter, Mitoma và Welbeck nhiều khả năng sẽ là những cái tên lĩnh xướng hàng công của Brighton.

Đội hình dự kiến Southampton vs Brighton mới nhất

Southampton:

Ramsdale; Bree, Bednarek, Stephens; Sugawara, Aribo, Ugochukwu, Walker-Peters; Fernandes; Sulemana, Onuachu

Brighton & Hove Albion:

Verbruggen; Minteh, Van Hecke, Webster, Veltman, Lamptey; Rutter, Baleba, Hinshelwood, Mitoma; Welbeck

Nhận định bóng đá Southampton vs Brighton mới nhất

Chiến thắng nhọc nhằn trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho tấm vé trụ hạng, Ipswich Town, vào đầu tháng Hai, không thể khơi dậy vận may cho Southampton dưới sự dẫn dắt của Ivan Juric. Đội bóng vẫn đang lao dốc không phanh trên con đường trở lại giải hạng Nhất, sau khi phải nếm trái đắng thất bại lần thứ 20 tại Premier League mùa giải năm nay.

Thất bại trước Burnley ở FA Cup dập tắt mọi tia hy vọng nhen nhóm sau trận thắng Ipswich. Vòng đấu vừa qua, Southampton tiếp tục là "nạn nhân" của màn trình diễn chói sáng đến từ Ryan Christie. Tiền vệ tài hoa của Bournemouth đã có pha kiến tạo đẳng cấp cho Dango Ouattara mở tỉ số, trước khi tự mình vẽ nên một siêu phẩm sút xa từ cự ly 20 mét.

Bàn thắng đẹp mắt của Kamaldeen Sulemana nhen nhóm tia hy vọng mong manh cho Southampton trong bối cảnh Bournemouth có dấu hiệu chệch choạc. Thế nhưng, "The Cherries" nhanh chóng lấy lại thế trận và thiết lập lại khoảng cách an toàn nhờ bàn thắng của Marcus Tavernier. Kết quả này đẩy Southampton lún sâu xuống đáy bảng, cách nhóm an toàn tới 10 điểm trên BXH Premier League.

Việc nói rằng những người hâm mộ tại St Mary’s không có nhiều niềm vui trong mùa giải 2024-25 là một sự giảm thiểu thực tế. Đội bóng này đang trải qua chuỗi trận thảm họa với 7 thất bại liên tiếp trên sân nhà tại Premier League – chỉ có vỏn vẹn ba đội bóng trong lịch sử từng trải qua chuỗi trận tệ hại hơn (8 trận thua liên tiếp), gần đây nhất là Watford ở mùa giải 2021-22.

Nỗi đau của Southampton không nằm ở việc có thể dẫn bàn trước đối thủ hay không, mà là việc đánh mất lợi thế mong manh đó. Họ đã phung phí tới 20 điểm từ các trận đấu có lợi thế dẫn trước – con số thống kê tệ hại thứ nhì tại Premier League mùa này, chỉ hơn Tottenham Hotspur (21 điểm).

Với hàng loạt thống kê ảm đạm, cơ hội dành cho Southampton trước Brighton còn mong manh hơn. Đối thủ luôn cho thấy khả năng vùng lên đáng nể, minh chứng là màn lội ngược dòng trước Chelsea tại vòng 4 FA Cup. Kịch bản tương tự được tái hiện đầy thuyết phục khi Chelsea hành quân đến sân của Brighton vào ngày 14/2 vừa qua.

Kaoru Mitoma khởi xướng bữa tiệc bàn thắng của Brighton bằng pha xử lý và dứt điểm thượng thừa. Tiếp sau đó, Yankuba Minteh và Danny Welbeck trở thành tâm điểm của sự chú ý, khi Minteh lập cú đúp bàn thắng nhờ hai pha kiến tạo tinh tế của Welbeck. Chiến thắng ấn tượng này chấm dứt chuỗi hai trận không thắng của Brighton tại Premier League.

Có vẻ như đã lấy lại được sự tự tin sau thảm bại 0-7 trước Nottingham Forest hồi đầu tháng, thầy trò Fabian Hurzeler tiếp tục củng cố vị trí trong top 10 trên BXH, hiện đang xếp thứ 10 và chỉ còn kém Chelsea, "nạn nhân" vừa qua của họ, 6 điểm.

Tuy nhiên, Brighton có một điểm yếu chí mạng: thi đấu bùng nổ trước các đội bóng hàng đầu, nhưng thường tỏ ra chật vật trước những đối thủ yếu hơn. Họ có tỉ lệ chiến thắng lên tới 46% trước các đội thuộc top 10, nhưng tỉ lệ này giảm xuống chỉ còn 25% khi đối đầu với những đội nằm ở nửa dưới bảng xếp hạng.

Sự thật đó thể hiện rõ qua trận hòa 1-1 với chính Southampton hồi tháng 11. Tuy vậy, trận hòa này đã giúp Brighton kéo dài chuỗi bất bại trước Southampton lên con số 6, kể từ sau trận thua 1-2 trên sân nhà vào tháng 12/2020, trong đó Danny Ings ghi bàn quyết định từ chấm phạt đền.

Dự đoán tỉ số Southampton vs Brighton mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Southampton vs Brighton như sau:

Sportsmole: Southampton 0-2 Brighton

WhoScore: Southampton 1-3 Brighton

Southampton 1-3 Brighton Báo chúng tôi dự đoán: Southampton 0-3 Brighton

Xem trực tiếp Southampton vs Brighton khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Southampton vs Brighton trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào lúc 22h00 ngày 22/2 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.