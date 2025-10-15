Quốc tế Nhận định, dự đoán Sport Recife vs Ceara: Cách biệt 1 bàn Trận đấu giữa Sport Recife vs Ceara giải Brasileiro diễn ra vào 6h00 ngày 16/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Sport Recife vs Ceara mới nhất

Sport Recife đang phải đối mặt với nhiều ca vắng mặt. Hyoran dính chấn thương đùi chỉ sau 9 phút ở trận gặp Atletico Mineiro và sẽ phải nghỉ thi đấu cho tới đầu tháng tới.

Ramon Menezes và Christian Rivera đều bị treo giò do đã nhận đủ thẻ vàng.

Aderlan vẫn bỏ ngỏ khả năng ra sân vì chấn thương đùi, trong khi Hereda — người nghỉ thi đấu từ tháng 7 vì chấn thương háng — dự kiến chỉ trở lại vào đầu tháng 11.

Về phía Ceara, họ không có ca chấn thương nghiêm trọng nào ngoài đội trưởng Luiz Otavio, người đã vắng mặt từ tháng 3.

Hàng thủ vừa giữ sạch lưới ở trận trước gồm Matheus Bahia, Willian Machado, Marcos Victor và Fabiano nhiều khả năng sẽ tiếp tục được giữ nguyên.

Đội hình dự kiến Sport Recife vs Ceara mới nhất

Sport Recife:

Gabriel; Thyere, Silva, Candido; Aderlan, Matheusinho, Lucas, Oliveira, Carius; Lacerda, Lima

Ceara:

Bruno; Bahia, Machado, Victor, Fabiano; Diego, Lourenco; Fernandinho, Mugni, Galeano; Raul

Nhận định bóng đá Sport Recife vs Ceara mới nhất

Sport Recife trở lại đấu trường cao nhất Brazil với khởi đầu đầy khó khăn, khi đội bóng đang xếp cuối bảng sau 26 vòng đấu — chỉ có được 2 trận thắng, 10 trận hòa và 14 thất bại, giành vỏn vẹn 16 điểm.

Họ gặp vấn đề ở cả hai tuyến. Hàng công mới chỉ ghi được 20 bàn — ít nhất giải đấu — trong khi hàng thủ đã để thủng lưới tới 41 lần.

Sport Recife cũng chưa biết mùi chiến thắng trong 4 trận gần nhất, ghi được 4 bàn nhưng để lọt lưới 7 bàn; trận gần đây nhất khép lại bằng thất bại 1-3 trước Atletico Mineiro.

Phong độ sân nhà của Recife cũng không mấy khả quan, với chỉ 1 chiến thắng, 6 trận hòa và 5 thất bại.

Sau khi giành vị trí thứ 3 ở Serie B mùa trước với 66 điểm, việc thích nghi trở lại Serie A rõ ràng là một thử thách lớn.

Dưới sự dẫn dắt của Daniel Paulista — người trở lại câu lạc bộ từ tháng 6/2025 — đội đã cho thấy vài dấu hiệu tích cực về tinh thần chiến đấu, nhưng vẫn chưa thể chuyển hóa những trận hòa thành chiến thắng, yếu tố then chốt nếu họ muốn thoát khỏi khu vực xuống hạng.

Paulista, người từng là trợ lý và HLV tạm quyền, chính là người mang về hai chiến thắng hiếm hoi mùa này, dù những điều chỉnh chiến thuật của ông vẫn chưa mang lại sự ổn định mà người hâm mộ mong đợi.

Thành tích đối đầu gần đây với Ceara cũng không mấy sáng sủa: Sport Recife thua 6 trong 10 lần chạm trán gần nhất, chỉ thắng 3 và hòa 1 trận.

Ở chiều ngược lại, Ceara thể hiện phong độ ổn định hơn trong mùa này, hiện đứng thứ 10 với 34 điểm sau 26 vòng đấu.

Thành tích 9 thắng, 7 hòa và 10 thua phản ánh một mùa giải khá thất thường, với 26 bàn ghi được và 24 bàn thua.

Đây cũng là mùa đầu tiên Ceara trở lại Serie A, và thầy trò HLV Leo Conde đã làm khá tốt trong việc duy trì sự ổn định, dù đôi khi những cú sảy chân khiến họ chưa thể chen chân vào nhóm trên của bảng xếp hạng.

Trước trận này, Ceara bất bại ở 4 trong 5 trận gần nhất — gồm 2 chiến thắng, 2 trận hòa và 1 thất bại — trong đó có trận thắng đậm 3-0 trước Santos ở vòng vừa qua.

Dù mạnh trên sân nhà, phong độ sân khách của Ceara vẫn khá thất thường — điều họ cần cải thiện nếu muốn giành trọn 3 điểm trên sân Recife.

Tuy nhiên, với đà hưng phấn hiện tại, họ vẫn được đánh giá có lợi thế hơn trong cuộc đối đầu này.

Dự đoán tỉ số Sport Recife vs Ceara mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Sport Recife vs Ceara như sau:

Sportsmole: Sport Recife 0-1 Ceara

WhoScore: Sport Recife 1-2 Ceara

Sport Recife 1-2 Ceara Chúng tôi dự đoán: Sport Recife 0-1 Ceara

Xem trực tiếp Sport Recife vs Ceara khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Sport Recife vs Ceara trong khuôn khổ giải Brasileiro diễn ra vào lúc 6h00 ngày 16/10, khán giả có thể theo dõi trên các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.