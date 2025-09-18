Quốc tế Nhận định, dự đoán Sporting Lisbon vs Kairat: Cơn mưa bàn thắng Trận đấu giữa Sporting Lisbon vs Kairat giải Champions League diễn ra vào 2h00 ngày 19/9. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Sporting Lisbon vs Kairat mới nhất

HLV Rui Borges – người đã chuyển từ sơ đồ 3 hậu vệ của Amorim sang hàng thủ 4 người – có thể mất trung vệ trụ cột Ousmane Diomande vì chấn thương cơ. Nếu vắng mặt, anh sẽ gia nhập danh sách chấn thương vốn đã có Nuno Santos, Daniel Braganca, Hidemasa Morita và Geny Catamo; thủ môn Rui Silva cũng bỏ ngỏ khả năng thi đấu.

Trên hàng công, Luis Suarez – tiền đạo từng dẫn đầu danh sách ghi bàn ở giải hạng Nhì Tây Ban Nha – đã ghi 4 bàn cho Colombia trong loạt trận quốc tế vừa qua và sẽ lĩnh xướng hàng công thay Viktor Gyokeres. Anh được hỗ trợ bởi Geovany Quenda (sắp sang Chelsea), Pote Goncalves và Francisco Trincao.

Phía Kairat, thủ môn Aleksandr Zarutskiy và Temirlan Anarbekov dính chấn thương, trong khi tiền đạo người Gruzia Giorgi Zaria cũng có thể vắng mặt.

Dastan Satpaev – tiền đạo 17 tuổi đã khoác áo ĐTQG và ghi 3 bàn ở vòng loại – sẽ tiếp tục được trao cơ hội, trước khi gia nhập Chelsea vào mùa hè tới. Ở tuổi 37, đội trưởng Alyaksandr Martynovich sẽ là chốt chặn kinh nghiệm chỉ huy hàng thủ đội khách.

Đội hình dự kiến Sporting Lisbon vs Kairat mới nhất

Sporting Lisbon:

Virginia; Fresneda, Inacio, Debast, Mangas; Hjulmand, Kochorashvili; Quenda, Trincao, Goncalves; Suarez

Kairat:

Kalmurza; Tapalov, Martynovich, Sorokin, Mata; Arad, Glazer; Gromyko, Jorginho, Satpayev; Edmilson

Nhận định bóng đá Sporting Lisbon vs Kairat mới nhất

Dù mất HLV Ruben Amorim ngay giữa mùa giải, Sporting vẫn kịp lấy lại tinh thần và bảo vệ thành công chức vô địch Primeira Liga, lần đầu tiên giành hai danh hiệu liên tiếp kể từ năm 1954.

Vượt qua Benfica trong cuộc đua vô địch càng làm cho trận chung kết Cúp Quốc gia Bồ Đào Nha thêm phần căng thẳng, nơi Sporting tiếp tục thắng đối thủ cùng thành phố trong kịch bản nghẹt thở.

Chiến dịch Champions League mùa trước cũng để lại dấu ấn khó quên, với chiến thắng 4-1 trước Man City trước khi Amorim rời đi. Tuy nhiên, đội bóng bị loại ở vòng play-off bởi Borussia Dortmund.

Giờ đây, bước vào mùa giải trọn vẹn đầu tiên dưới thời HLV Rui Borges, Sporting khởi đầu khá tốt với 4 chiến thắng sau 5 trận ở giải VĐQG, trong đó có thắng lợi 2-1 trước Famalicao cuối tuần qua.

Tuy vậy, Sporting vẫn hụt hơi ở những thử thách lớn: thua Benfica trong trận Siêu cúp và gục ngã 1-2 trước Porto ngay trước kỳ nghỉ quốc tế. Với việc phải chạm trán PSG, Bayern, Juventus và Napoli ở vòng League Phase, họ không được phép mất điểm trên sân nhà trước đối thủ bị UEFA xếp hạng tận thứ 266 như Kairat.

Mục tiêu lọt top 8 là gần như bất khả thi, vì vậy Borges sẽ hướng đến suất play-off – nghĩa là thắng Kairat là điều bắt buộc.

Kairat Almaty vừa làm nên lịch sử khi trở thành đội bóng Kazakhstan thứ hai dự Champions League, sau Astana cách đây một thập kỷ. Thành tích tốt nhất của họ ở châu Âu trước đó là vòng bảng Europa Conference League mùa 2021/22, với chỉ 2 điểm sau 6 trận.

Mùa trước, Kairat thắng liền 4 trận cuối để vượt Astana và giành chức vô địch quốc nội, nhưng vẫn phải vượt qua chặng đường dài để có vé Champions League. Họ bất bại trên sân nhà từ vòng sơ loại đầu tiên cho đến play-off, giữ sạch lưới 4/5 trận cuối cùng.

Đáng nhớ nhất là trận đấu tại sân Trung tâm Almaty khi loại Celtic – nhà vô địch châu Âu một thời. Dù chỉ cầm bóng chưa đến 1/3 thời lượng và hòa 0-0 sau hai lượt trận, Kairat vẫn thắng 3-2 ở loạt luân lưu nghẹt thở.

HLV Rafael Urazbakhtin, người đưa Kairat đến chức vô địch quốc nội thứ tư, sẽ có vinh dự dẫn dắt đội bóng đối đầu Real Madrid và Inter Milan ở League Phase.

Tại giải VĐQG Kazakhstan, họ đang dẫn đầu sau 22 trận, nhưng Kairat chỉ thắng 3/16 trận châu Âu gần nhất và không ghi bàn trong một nửa số đó. Làm khách tại Lisbon vì vậy sẽ là thử thách vô cùng gian nan.

Dự đoán tỉ số Sporting Lisbon vs Kairat mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Sporting Lisbon vs Kairat như sau:

Sportsmole: Sporting Lisbon 2-0 Kairat

WhoScore: Sporting Lisbon 3-1 Kairat

Sporting Lisbon 3-1 Kairat Báo chúng tôi dự đoán: Sporting Lisbon 3-0 Kairat

Xem trực tiếp Sporting Lisbon vs Kairat khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Sporting Lisbon vs Kairat trong khuôn khổ giải Champions League diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/9 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.