Quốc tế Nhận định, dự đoán Tây Ban Nha vs Bulgaria: Nghiền nát đội khách Trận đấu giữa Tây Ban Nha vs Bulgaria vòng loại World Cup diễn ra vào 1h45 ngày 15/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Tây Ban Nha vs Bulgaria mới nhất

Tây Ban Nha vẫn thiếu vắng một loạt trụ cột gồm Dean Huijsen, Rodri, Dani Olmo và tài năng trẻ Lamine Yamal – tất cả đều rút khỏi đội tuyển trước trận gặp Georgia vì chấn thương.

Alex Baena và Pablo Barrios có thể được trao cơ hội ra sân, nhưng HLV Luis de la Fuente nhiều khả năng vẫn giữ nguyên đội hình vừa thắng Georgia để đảm bảo sự ổn định. Tiền đạo Mikel Oyarzabal sẽ là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công khi đã ghi 6 bàn trong 8 trận gần nhất cho đội tuyển.

Bên phía Bulgaria, hậu vệ Emil Tsenov rút lui trước trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ, mở ra cơ hội đá chính cho Kristian Dimitrov – người có thể đá cặp trung vệ cùng Rosen Bozhinov. Ivan Turitsov cũng sẵn sàng cạnh tranh vị trí hậu vệ phải.

Tiền đạo Kiril Despodov sẽ tiếp tục mang băng đội trưởng sau khi trở lại đội tuyển ở trận thua Thổ Nhĩ Kỳ, và được kỳ vọng là niềm cảm hứng hiếm hoi trên hàng công của Bulgaria trong chuyến làm khách đầy khó khăn tới Tây Ban Nha.

Đội hình dự kiến Tây Ban Nha vs Bulgaria mới nhất

Tây Ban Nha:

Simon; Porro, Le Normand, Cubarsi, Cucurella; Merino, Zubimendi, Pedri; Torres, Pino, Oyarzabal

Bulgaria:

Mitov; Turitsov, Dimitrov, Bozhinov, Petrov; Chochev, Stoyanov, Kraev; Petkov, Kirilov, Despodov

Nhận định bóng đá Tây Ban Nha vs Bulgaria mới nhất

Tuyển Tây Ban Nha đang cho thấy phong độ ấn tượng sau thất bại trên chấm luân lưu trước Bồ Đào Nha ở chung kết UEFA Nations League hồi tháng 6.

“La Roja” trở lại mạnh mẽ bằng chiến thắng 3-0 ngay trên sân Bulgaria ở trận mở màn vòng loại World Cup, trước khi vùi dập Thổ Nhĩ Kỳ 6-0 trong trận thứ hai của loạt trận quốc tế tháng 9.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Luis de la Fuente, Tây Ban Nha tiếp tục nối dài chuỗi trận toàn thắng bằng chiến thắng 2-0 trước Georgia hôm thứ Bảy tại sân Estadio Manuel Martínez Valero (Elche). Yeremy Pino và Mikel Oyarzabal lần lượt lập công, xen giữa là pha bỏ lỡ phạt đền của Ferran Torres. Với kết quả này, “Bò tót” đã ghi ít nhất hai bàn trong 10 trận liên tiếp – lần thứ tư trong lịch sử đạt được thành tích đó.

Giành trọn 9 điểm sau ba trận, Tây Ban Nha hiện dẫn đầu bảng, hơn Thổ Nhĩ Kỳ ba điểm và hơn Georgia sáu điểm. Họ đang có lợi thế rất lớn để giành vé dự World Cup lần thứ 13 liên tiếp.

Đội tuyển đang giữ vị trí số một thế giới trên BXH FIFA tự tin hướng đến ba điểm tiếp theo, đặc biệt khi họ đã thắng 5/6 lần đối đầu gần nhất với Bulgaria – bao gồm trận thắng 1-0 trong một trận giao hữu tại Granada vào tháng 11/2002.

Dù vẫn còn ba trận vòng loại phía trước, nhưng dường như cơ hội dự World Cup lần đầu tiên kể từ năm 1998 của Bulgaria đã tan biến.

Họ mở đầu chiến dịch bằng hai thất bại 0-3 trước Tây Ban Nha và Georgia, khiến HLV Ilian Iliev phải ra đi sau gần hai năm cầm quân. Người kế nhiệm, Aleksandar Dimitrov, cũng khởi đầu không suôn sẻ khi đội nhà thảm bại 1-6 trước Thổ Nhĩ Kỳ ngay trên sân nhà hôm thứ Bảy.

Trận đấu từng cân bằng 1-1 sau hiệp một, nhưng Bulgaria sụp đổ hoàn toàn trong hiệp hai khi để thủng lưới thêm năm bàn. Kết quả đó khiến họ đứng bét bảng E, kém Thổ Nhĩ Kỳ – đội xếp thứ hai – tới sáu điểm.

“Những chú sư tử” đã không thắng trong tám trận liên tiếp kể từ khi vượt qua Luxembourg 1-0 hồi tháng 11 năm ngoái (hòa 2, thua 6). Giờ đây, họ lại phải đối đầu với đương kim vô địch châu Âu trong bối cảnh đã để lọt lưới ít nhất hai bàn trong bảy trận liên tiếp gần đây.

Dự đoán tỉ số Tây Ban Nha vs Bulgaria mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Tây Ban Nha vs Bulgaria như sau:

Sportsmole: Tây Ban Nha 4-1 Bulgaria

WhoScore: Tây Ban Nha 3-0 Bulgaria

Tây Ban Nha 3-0 Bulgaria Chúng tôi dự đoán: Tây Ban Nha 4-0 Bulgaria

Xem trực tiếp Tây Ban Nha vs Bulgaria khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Tây Ban Nha vs Bulgaria trong khuôn khổ vòng loại World Cup diễn ra vào lúc 1h45 ngày 15/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.