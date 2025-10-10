Quốc tế Nhận định, dự đoán Tây Ban Nha vs Georgia: Chiến thắng hú vía Trận đấu giữa Tây Ban Nha vs Georgia vòng loại World Cup diễn ra vào 1h45 ngày 12/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Tây Ban Nha vs Georgia mới nhất

Tây Ban Nha chịu tổn thất lực lượng đáng kể khi Dean Huijsen rút lui vì chấn thương bắp chân. Aymeric Laporte được triệu tập bổ sung, trong khi Dani Carvajal, Rodri, Fermin Lopez, Gavi, Nico Williams và Lamine Yamal đều vắng mặt vì chấn thương.

Bộ ba tấn công dự kiến gồm Mikel Oyarzabal, Ferran Torres và Dani Olmo. Ở hàng tiền vệ, cặp đôi của Arsenal — Martin Zubimendi và Mikel Merino — nhiều khả năng được trao suất đá chính.

Pau Cubarsi và Pedro Porro có thể được lựa chọn thay thế Carvajal và Huijsen ở hàng thủ, còn vị trí hậu vệ trái gần như chắc chắn thuộc về Marc Cucurella.

Phía Georgia, tin vui lớn là Khvicha Kvaratskhelia đã bình phục chấn thương đùi và sẽ ra sân ngay từ đầu, mang đến cú hích tinh thần quan trọng cho đội khách. Tuy nhiên, Giorgi Chakvetadze sẽ vắng mặt do chấn thương.

HLV Willy Sagnol được dự đoán sẽ không có nhiều thay đổi trong đội hình, với thủ môn Giorgi Mamardashvili (Liverpool) và tiền đạo Georges Mikautadze (Villarreal) là hai cái tên đáng chú ý nhất trong đội hình xuất phát.

Đội hình dự kiến Tây Ban Nha vs Georgia mới nhất

Tây Ban Nha:

Simon; Porro, Le Normand, Cubarsi, Cucurella; Pedri, Merino, Zubimendi; Olmo, Oyarzabal, F Torres

Georgia:

Mamardashvili; Kakabadze, Kashia, Goglichidze, Azarovi; Gagnidze, Kochorashvili, Mekvabishvili; Davitashvili, Mikautadze, Kvaratskhelia

Nhận định bóng đá Tây Ban Nha vs Georgia mới nhất

ây Ban Nha đang thể hiện phong độ ấn tượng tại bảng E, khi toàn thắng cả hai lượt đầu. Họ mở màn chiến dịch vòng loại World Cup 2026 bằng chiến thắng 3-0 trước Bulgaria vào ngày 4/9, rồi tiếp tục đè bẹp Thổ Nhĩ Kỳ 6-0 chỉ ba ngày sau, qua đó giành trọn sáu điểm.

“La Roja” là ứng viên nặng ký nhất cho ngôi đầu bảng và sẽ hướng tới mục tiêu giành thêm hai chiến thắng nữa trước Georgia và Bulgaria, trước khi tái đấu hai đối thủ này vào tháng 11.

Đoàn quân của HLV Luis de la Fuente hiện là đương kim vô địch châu Âu, sau khi đánh bại Anh trong trận chung kết Euro 2024. Họ cũng từng vô địch World Cup 2010, nhưng ba kỳ World Cup gần nhất lại không như mong đợi — bị loại từ vòng bảng năm 2014, rồi dừng bước ở vòng 1/8 vào các năm 2018 và 2022.

Chính vì vậy, Tây Ban Nha đặt quyết tâm lớn ở chiến dịch 2026, không chỉ để lấy lại vị thế mà còn chứng minh họ vẫn là một trong những thế lực hàng đầu thế giới.

Trong quá khứ, Tây Ban Nha đã thắng 7/8 lần đối đầu Georgia trên mọi đấu trường, trong đó có trận thắng 4-1 ở vòng 1/8 Euro 2024.

Phía bên kia, Georgia là hiện tượng của Euro 2024 khi lần đầu tiên góp mặt ở một giải đấu lớn và gây bất ngờ khi lọt tới vòng 1/8. Hành trình giàu cảm xúc đó giúp “The Crusaders” nhận được sự ngưỡng mộ từ người hâm mộ khắp châu Âu.

Giờ đây, Georgia tiếp tục nuôi giấc mơ dự World Cup lần đầu trong lịch sử, với niềm hy vọng đặt vào ngôi sao tấn công Khvicha Kvaratskhelia — cầu thủ thuộc biên chế Paris Saint-Germain.

Georgia khởi đầu vòng loại bằng thất bại 2-3 trước Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng nhanh chóng gượng dậy khi thắng Bulgaria 3-0, qua đó có được ba điểm và tạm xếp thứ hai, bằng điểm với Thổ Nhĩ Kỳ và kém Tây Ban Nha ba điểm.

Điều đó khiến trận đối đầu cuối tuần này mang ý nghĩa rất quan trọng với cả hai đội.

Chiến thắng duy nhất của Georgia trước Tây Ban Nha đến từ trận giao hữu năm 2016. Kể từ đó, họ đã thua liền năm trận, trong đó có thất bại nặng nề 1-7 ở vòng loại Euro 2024 hồi tháng 9/2023.

Dự đoán tỉ số Tây Ban Nha vs Georgia mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Tây Ban Nha vs Georgia như sau:

Sportsmole: Tây Ban Nha 2-1 Georgia

WhoScore: Tây Ban Nha 2-0 Georgia

Tây Ban Nha 2-0 Georgia Chúng tôi dự đoán: Tây Ban Nha 2-1 Georgia

Xem trực tiếp Tây Ban Nha vs Georgia khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Tây Ban Nha vs Georgia trong khuôn khổ vòng loại World Cup diễn ra vào lúc 1h45 ngày 12/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.