Quốc tế Nhận định, dự đoán Thổ Nhĩ Kỳ vs Georgia: Bùng nổ hiệp hai Trận đấu giữa Thổ Nhĩ Kỳ vs Georgia vòng loại World Cup diễn ra vào 1h45 ngày 15/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ vs Georgia mới nhất

Sau chiến thắng tưng bừng trước Bulgaria, HLV Vincenzo Montella nhiều khả năng sẽ giữ nguyên đội hình xuất phát, miễn là không có chấn thương mới.

Ngôi sao trẻ Arda Guler (Real Madrid) tiếp tục là mũi nhọn tấn công chủ lực, với phong độ chói sáng: ghi 3 bàn và kiến tạo 3 lần trong 6 trận gần nhất cho đội tuyển. Tiền đạo Baris Alper Yilmaz của Galatasaray cũng trở lại sau án treo giò hai trận và có thể được tung vào sân từ ghế dự bị.

Về phía Georgia, trung vệ Luka Lochoshvili trở lại sau khi vắng mặt ở trận gặp Tây Ban Nha do án phạt. Anh nhiều khả năng đá cặp cùng Saba Goglichidze ở trung tâm hàng thủ, trong khi Otar Kakabadze và Irakli Azarovi đảm nhận hai biên.

Trên hàng công, niềm hy vọng lớn nhất vẫn là Khvicha Kvaratskhelia – “ngòi nổ” của Napoli – người đã ghi 3 bàn trong 4 trận gần nhất cho đội tuyển quốc gia và là nhân tố có thể tạo đột biến trước hàng thủ Thổ Nhĩ Kỳ.

Đội hình dự kiến Thổ Nhĩ Kỳ vs Georgia mới nhất

Thổ Nhĩ Kỳ:

Cakir; Celik, Demiral, Bardakci, Kadioglu; Calhanoglu, Kokcu; Aydin, Guler, Yildiz; Akturkoglu

Georgia:

Mamardashvili; Kakabadze, Goglichidze, Lochoshvili, Azarovi; Kiteishvili, Mekvabishvili, Kochorashvili; Davitashvili, Kvaratskhelia, Mikautadze

Nhận định bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ vs Georgia mới nhất

Tuyển Thổ Nhĩ Kỳ đang hướng tới mục tiêu giành vé dự World Cup lần thứ hai trong lịch sử, sau kỳ tham dự duy nhất vào năm 2002 – nơi họ gây tiếng vang lớn khi cán đích ở vị trí thứ ba chung cuộc tại Nhật Bản và Hàn Quốc.

Đội bóng có biệt danh “Những ngôi sao lưỡi liềm” khởi đầu chiến dịch vòng loại World Cup 2026 với hai chiến thắng và một thất bại, trong đó có trận thắng nghẹt thở 3-2 ngay trên sân Georgia ở lượt đầu tiên.

Sau thất bại nặng nề 0-6 trước Tây Ban Nha hồi tháng 9, Thổ Nhĩ Kỳ nhanh chóng lấy lại tinh thần bằng chiến thắng hủy diệt 6-1 trên sân Bulgaria vào tối thứ Bảy. Đáng chú ý, họ ghi tới năm bàn trong hiệp hai, với cú đúp của Kenan Yildiz, cùng các pha lập công của Arda Guler, Zeki Celik, Irfan Can Kahveci và một pha phản lưới của Viktor Popov.

Với ba trận còn lại, Thổ Nhĩ Kỳ đang cạnh tranh trực tiếp với Georgia cho vị trí nhì bảng – suất dự play-off – trong khi Tây Ban Nha đã tạo khoảng cách ba điểm ở ngôi đầu và gần như cầm chắc vé đi tiếp.

Thổ Nhĩ Kỳ đã thắng cả ba lần đối đầu gần nhất với Georgia, mỗi trận ghi ít nhất ba bàn, và họ đặt mục tiêu nối dài chuỗi phong độ ghi bàn ấn tượng này ở lượt đấu thứ tư.

Georgia đang nỗ lực hướng đến kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử với tư cách quốc gia độc lập, sau khi lần đầu dự một giải đấu lớn là Euro 2024.

Tuy nhiên, hành trình này vẫn còn nhiều gian nan khi họ mới chỉ thắng một trong ba trận mở màn. Sau thất bại trước Thổ Nhĩ Kỳ ở lượt đầu, Georgia có chiến thắng 3-0 thuyết phục trước Bulgaria tại Tbilisi, nhưng lại bất lực trong trận gặp Tây Ban Nha cuối tuần qua. Dù thủ môn Giorgi Mamardashvili cản phá thành công một quả phạt đền, đội khách vẫn thua 0-2 trong thế trận lép vế hoàn toàn.

Hiện Georgia kém Thổ Nhĩ Kỳ ba điểm và hiểu rõ tầm quan trọng của chuyến làm khách đến Kocaeli. Nếu thất bại, họ sẽ bị bỏ xa sáu điểm và gần như hết hy vọng giành suất play-off khi chỉ còn hai trận trong tay.

Thay vì lo sợ về viễn cảnh ấy, thầy trò HLV Willy Sagnol đặt quyết tâm giành chiến thắng đầu tiên trong một trận đấu chính thức trên sân Thổ Nhĩ Kỳ – đồng thời chấm dứt chuỗi không thắng trước đối thủ này kể từ giao hữu năm 2007 (thắng 1-0).

Dự đoán tỉ số Thổ Nhĩ Kỳ vs Georgia mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Thổ Nhĩ Kỳ vs Georgia như sau:

Sportsmole: Thổ Nhĩ Kỳ 2-1 Georgia

WhoScore: Thổ Nhĩ Kỳ 3-1 Georgia

Thổ Nhĩ Kỳ 3-1 Georgia Chúng tôi dự đoán: Thổ Nhĩ Kỳ 3-1 Georgia

Xem trực tiếp Thổ Nhĩ Kỳ vs Georgia khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Thổ Nhĩ Kỳ vs Georgia trong khuôn khổ vòng loại World Cup diễn ra vào lúc 1h45 ngày 15/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.