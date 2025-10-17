Quốc tế Nhận định, dự đoán Torino vs Napoli: 3 điểm cho Hojlund Trận đấu giữa Torino vs Napoli giải Serie A diễn ra vào 23h00 ngày 18/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Torino vs Napoli mới nhất

Napoli gặp một số vấn đề nhân sự sau chiến thắng trước Genoa khi Stanislav Lobotka và Matteo Politano đều dính chấn thương cơ và phải rút khỏi đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, Politano có thể kịp bình phục để góp mặt cuối tuần này.

Cựu cầu thủ Torino Alessandro Buongiorno đã trở lại tập luyện sau thời gian dài nghỉ thi đấu và có thể góp mặt, dù khả năng ra sân từ đầu còn bỏ ngỏ. Trung vệ Amir Rrahmani vẫn chưa thể trở lại.

Ở tuyến giữa, Billy Gilmour sẽ thay thế Lobotka, trong khi Højlund tiếp tục dẫn đầu hàng công trong bối cảnh Romelu Lukaku vẫn vắng mặt. Chân sút người Đan Mạch đang đạt phong độ bùng nổ với 4 bàn sau 6 trận ở Serie A, cộng thêm 4 bàn trong 4 trận cho tuyển quốc gia.

Phía Torino, tiền đạo Che Adams – người vừa có bàn thắng thứ 10 tại Serie A trong trận gặp Lazio – vẫn thường xuyên phải ngồi dự bị, khi HLV Baroni ưu tiên sử dụng Giovanni Simeone, cựu tiền đạo Napoli, ở vị trí trung phong.

Đội chủ nhà tiếp tục thiếu Tino Anjorin, Ardian Ismajli và Perr Schuurs vì chấn thương dài hạn. Việc hàng thủ vẫn chưa được củng cố hứa hẹn khiến họ gặp nhiều khó khăn trước một Napoli đang dần lấy lại sức mạnh và sự tự tin dưới bàn tay thép của Antonio Conte.

Đội hình dự kiến Torino vs Napoli mới nhất

Torino:

Israel; Lazaro, Coco, Maripan, Biraghi; Casadei, Asllani, Tameze; Ngonge, Vlasic; Simeone

Napoli:

Meret; Di Lorenzo, Beukema, Jesus, Spinazzola; Gilmour; Neres, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund

Nhận định bóng đá Torino vs Napoli mới nhất

Thể hiện bản lĩnh quen thuộc dưới thời HLV Antonio Conte, Napoli đã có màn lội ngược dòng ấn tượng trước Genoa ở vòng đấu trước khi World Cup vòng loại tạm ngắt quãng. Bị dẫn bàn cho đến gần phút 60, đội chủ sân Maradona đã gỡ hòa nhờ pha đánh đầu cận thành của Frank Anguissa, trước khi tiền đạo đang đạt phong độ cao Rasmus Højlund ấn định chiến thắng 2–1 ở phút 75.

Chiến thắng đó nối tiếp sau màn trình diễn thuyết phục tại Champions League, khi Napoli giành thắng lợi đầu tiên ở sân chơi châu Âu kể từ năm 2023 – đánh bại Sporting Lisbon với cú đúp của Højlund.

Conte, người luôn đặt tiêu chuẩn chiến thắng lên hàng đầu, hẳn thở phào nhẹ nhõm khi đội nhà chấm dứt chuỗi hai trận thua liên tiếp – lần lượt trước Manchester City tại Anh và AC Milan trên sân San Siro.

Một thất bại nữa sẽ là điều không thể chấp nhận được, đặc biệt khi Napoli chưa từng thua ba trận sân khách liên tiếp kể từ thời HLV Walter Mazzarri gần hai năm trước. Lịch sử đối đầu cũng ủng hộ “Azzurri”: họ đã thắng 8 trong 10 trận gần nhất gặp Torino tại Turin, chỉ thủng lưới 1 lần trong 6 trận gần đây – một thống kê đủ để các CĐV tin rằng Napoli sẽ rời miền Bắc với trọn vẹn 3 điểm.

Phía bên kia, Torino bước vào trận đấu với tâm thế hoàn toàn trái ngược. Kể từ trận hòa không bàn thắng cách đây sáu năm, họ chỉ thắng 1 và thua 4 trong các cuộc đối đầu với Napoli – và với phong độ hiện tại, mọi dự đoán đều nghiêng về đội khách.

Tân HLV Marco Baroni – người từng ghi bàn giúp Napoli vô địch Serie A trong quá khứ – lại đang gặp nhiều khó khăn trong công cuộc hồi sinh “Bò tót”. Sau 8 vòng, Torino mới chỉ có 5 điểm, xếp thứ 16, với chỉ 1 chiến thắng và trung bình để lọt lưới hơn 2 bàn mỗi trận – dù họ đã lọt vào vòng 16 đội Coppa Italia.

Ở vòng đấu trước, Torino hòa Lazio 3–3 trong trận cầu đầy cảm xúc, khi Che Adams và Saúl Coco ghi bàn ở 20 phút cuối, nhưng đội lại để Lazio gỡ hòa ở phút bù giờ cuối cùng. Dù đây là lần đầu tiên trong một năm Torino ghi được 3 bàn ở Serie A, nhưng hàng thủ tệ nhất giải khiến mọi nỗ lực tấn công trở nên vô nghĩa.

Tính cả mùa trước, Torino đã không ghi bàn trong 4 trận sân nhà liên tiếp tại Serie A, một thống kê đáng lo ngại khi họ chuẩn bị đối đầu hàng thủ chắc chắn của Napoli.

Dự đoán tỉ số Torino vs Napoli mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Torino vs Napoli như sau:

Sportsmole: Torino 1-2 Napoli

WhoScore: Torino 1-2 Napoli

Torino 1-2 Napoli Chúng tôi dự đoán: Torino 0-1 Napoli

Xem trực tiếp Torino vs Napoli khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Torino vs Napoli trong khuôn khổ giải Serie A diễn ra vào lúc 23h00 ngày 18/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.