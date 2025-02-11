Quốc tế Nhận định, dự đoán Torino vs Pisa: Chuỗi bất bại nối dài Trận đấu giữa Torino vs Pisa giải Serie A diễn ra vào 21h00 ngày 2/11. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Torino vs Pisa mới nhất

Thủ môn số một của Torino, Franco Israel, đã vắng mặt hai trận gần nhất vì chấn thương, tạo cơ hội cho Alberto Paleari tỏa sáng. Thủ thành 33 tuổi này đã chơi xuất sắc trước Genoa và giữ sạch lưới trước Bologna, nên nhiều khả năng tiếp tục được bắt chính.

HLV Baroni có thể thực hiện vài thay đổi trong đội hình do đây là trận thứ ba trong 8 ngày. Tiền đạo chủ lực Giovanni Simeone có thể trở lại đội hình xuất phát.

Torino chỉ còn hai ca chấn thương là Niels Nkounkou và Perr Schuurs, trong khi Tino Anjorin đã trở lại ghế dự bị ở loạt đấu giữa tuần.

Về phía Pisa, họ vẫn không có sự phục vụ của Raul Albiol, Calvin Stengs, Tomas Esteves và Mateus Lusuardi.

Sau khi Gilardino chuyển sang sơ đồ 4 hậu vệ ở trận gặp Lazio, chưa rõ ông có trở lại với hệ thống 3 trung vệ quen thuộc hay không. Dù vậy, M’Bala Nzola chắc chắn vẫn là lựa chọn hàng đầu trên hàng công, còn Moreo, Matteo Tramoni và Henrik Meister đang cạnh tranh để đá cặp với tiền đạo người Angola – người đã ghi 2 bàn tại Serie A mùa này.

Đội hình dự kiến Torino vs Pisa mới nhất

Torino:

Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Lazaro; Vlasic; Adams, Simeone

Pisa:

Semper; Canestrelli, Calabresi, Caracciolo; Cuadrado, Toure, Marin, Akinsanmiro, Leris; Moreo, Nzola

Nhận định bóng đá Torino vs Pisa mới nhất

Torino vừa có hai chiến thắng liên tiếp tại Serie A – lần đầu tiên kể từ tháng 3 – tiếp tục quá trình hồi sinh sau khởi đầu khó khăn dưới thời HLV Marco Baroni.

Trước đó, họ gây sốc khi đánh bại nhà đương kim vô địch Napoli, rồi tiếp tục vượt qua đội bét bảng Genoa, nên bước vào loạt đấu giữa tuần với tinh thần tự tin.

Sau khi giành 7 điểm trong 3 trận, “Il Granata” hành quân tới sân Bologna, nơi đội chủ nhà kiểm soát bóng vượt trội, nhưng chính Che Adams lại là người suýt ghi bàn nhất khi cú sút của anh dội xà ngang.

Trận hòa 0-0 giúp Torino nâng tổng điểm lên 12 – chỉ còn kém Bologna 3 điểm, sát nhóm dự cúp châu Âu – và giúp HLV Baroni tạm thời dễ thở hơn.

Cựu thuyền trưởng Lazio giờ được kỳ vọng sẽ nối dài chuỗi bất bại của đội bóng khi trở về sân nhà tiếp đối thủ mới lên hạng Pisa.

Đã hơn 30 năm kể từ lần cuối Torino và Pisa gặp nhau tại Serie A, nhưng hai đội từng đụng độ ở Cúp Quốc gia Ý vào tháng 9 vừa qua.

Trong trận đấu đó trên sân Olimpico Grande Torino, Pisa bị đuổi một người và thua 0-1, với bàn thắng duy nhất của Cesare Casadei.

Trở lại Serie A, Pisa vẫn chưa có chiến thắng nào kể từ khi thăng hạng. Họ suýt chấm dứt chuỗi khô hạn khi bị AC Milan cầm hòa 2-2 ở San Siro tuần trước, sau đó tiếp tục thể hiện tinh thần kiên cường khi cầm hòa Lazio 0-0 trên sân nhà Arena Garibaldi.

Ở trận đó, Isak Toure và Stefano Moreo đều có cơ hội ghi bàn bằng những pha đánh đầu, trong khi thủ môn Adrian Semper cũng phải trổ tài cứu thua vài lần, còn Lazio dứt điểm trúng cột dọc.

Kết quả ấy giúp Pisa tạm thoát khỏi nhóm xuống hạng với 5 điểm, hơn Hellas Verona (thứ 18) nhờ hiệu số bàn thắng bại.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Alberto Gilardino, Pisa thường chơi tốt trước các đội mạnh như Atalanta, Napoli và Roma. Tuy nhiên, nếu muốn thực sự khởi sắc, họ cần sớm giành chiến thắng đầu tiên tại Serie A – và Torino là cơ hội để làm điều đó.

Dự đoán tỉ số Torino vs Pisa mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Torino vs Pisa như sau:

Sportsmole: Torino 2-1 Pisa

WhoScore: Torino 1-0 Pisa

Torino 1-0 Pisa Chúng tôi dự đoán: Torino 1-0 Pisa

Xem trực tiếp Torino vs Pisa khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Torino vs Pisa trong khuôn khổ giải Serie A diễn ra vào lúc 21h00 ngày 2/11, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.