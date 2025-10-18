Quốc tế Nhận định, dự đoán Tottenham vs Aston Villa: Đội khách dẫn trước Trận đấu giữa Tottenham vs Aston Villa giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào 20h00 ngày 19/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Tottenham vs Aston Villa mới nhất

Randal Kolo Muani, tiền đạo được Tottenham mượn, đã thi đấu 45 phút trong trận giao hữu với Watford và nhiều khả năng sẽ trở lại sau chấn thương đùi. Kota Takai cũng sắp bình phục chấn thương bàn chân. Tuy nhiên, đội chủ nhà lại chịu hai tổn thất mới: Yves Bissouma – vừa tái xuất không lâu – phải rời sân bằng cáng trong trận tuyển Mali gặp Madagascar, còn Ben Davies gặp vấn đề cơ khi thi đấu cho xứ Wales.

Cả hai sẽ gia nhập danh sách chấn thương dài của Tottenham gồm Dominic Solanke (mắt cá), James Maddison (đứt dây chằng chéo), Dejan Kulusevski (đầu gối) và Radu Dragusin (đứt dây chằng chéo). Dragusin được kỳ vọng sẽ sớm bước vào giai đoạn cuối của quá trình hồi phục.

Phía Aston Villa, HLV Unai Emery từng lo lắng khi Ollie Watkins rút khỏi tuyển Anh vì chấn thương đầu gối, nhưng ông khẳng định tiền đạo này đủ thể lực ra sân. Tyrone Mings (mắt cá), Jadon Sancho (ốm), Emiliano Buendia (va chạm đầu) và Andres Garcia (chưa rõ nguyên nhân) cũng có thể trở lại, trong khi Youri Tielemans vẫn cần vài tuần nữa để hồi phục chấn thương bắp chân.

Nếu Watkins kịp góp mặt, anh sẽ được hỗ trợ bởi Morgan Rogers – cầu thủ đang hướng tới kỷ lục kiến tạo trong ba trận Premier League liên tiếp lần đầu tiên trong sự nghiệp.

Đội hình dự kiến Tottenham vs Aston Villa mới nhất

Tottenham Hotspur:

Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Palhinha, Bentancur; Kudus, Simons, Tel; Richarlison

Aston Villa:

Martinez; Cash, Konsa, Torres, Digne; Kamara, Onana; Malen, McGinn, Rogers; Watkins

Nhận định bóng đá Tottenham vs Aston Villa mới nhất

Tottenham đang có vị trí vững vàng trong nhóm dẫn đầu sau bảy vòng đấu của Premier League 2025–26. Dưới sự dẫn dắt của Thomas Frank, đội bóng thành London đang bay cao với chuỗi bảy trận bất bại trên mọi đấu trường trước khi tiếp đón Aston Villa.

Dù gặp không ít khó khăn trên sân Elland Road của Leeds, nhưng nhờ màn trình diễn chói sáng của Mohammed Kudus — cầu thủ người Ghana kiến tạo cho Mathys Tel rồi tự mình ghi bàn — Tottenham vẫn rời sân với chiến thắng 2–1.

Hiện tại, Spurs có cơ hội vươn lên ngôi đầu bảng nếu giành trọn ba điểm, khi họ chỉ kém Arsenal hai điểm và Liverpool một điểm. Tuy nhiên, Arsenal có thể nới rộng cách biệt nếu đánh bại Fulham trong trận đấu tối thứ Bảy.

Thomas Frank không nên quá bận tâm đến kết quả ở nơi khác, bởi ông vẫn chưa một lần vượt qua Unai Emery trong năm lần đối đầu tại Premier League. Ngoài ra, phong độ sân nhà của Tottenham cũng đáng lo ngại: họ chỉ thắng 3 trong 17 trận gần nhất tại sân Tottenham Hotspur. Dẫu vậy, hiệu suất ghi bàn của đội vẫn ấn tượng, với 13 bàn từ chỉ 7,5 bàn kỳ vọng – tỷ lệ vượt chuẩn cao nhất giải đấu.

Aston Villa cũng có một chiến thắng nhọc nhằn ở vòng bảy trước đội bóng mới lên hạng Burnley, nhờ cú đúp của Donyell Malen – “người Hà Lan bay” – giúp họ tiếp tục chuỗi bốn trận thắng liên tiếp trên mọi mặt trận. Trước đó, thầy trò Unai Emery đã lần lượt vượt qua Bologna, Fulham và Feyenoord kể từ cuối tháng 9.

Sau khởi đầu mùa giải chệch choạc, hàng công của Villa giờ đã lấy lại phong độ, nhưng họ vẫn nằm ở nửa dưới bảng xếp hạng – cách nhóm xuống hạng và top 4 năm điểm. Tuy nhiên, Villa có cơ sở để lạc quan khi họ bất bại trong 10 trận Premier League gần nhất ngay sau các kỳ nghỉ quốc tế, thắng tới tám trong số đó.

Thành tích ấy bao gồm chiến thắng 2–1 ngay trên sân Tottenham năm 2023. Emery cũng từng giúp Villa thắng 2–1 ở FA Cup và 2–0 tại Premier League đầu năm 2025, dù trận lượt về mùa trước đã khép lại với thất bại 1–4 trước Spurs.

Dự đoán tỉ số Tottenham vs Aston Villa mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Tottenham vs Aston Villa như sau:

Sportsmole: Tottenham 2-1 Aston Villa

WhoScore: Tottenham 2-2 Aston Villa

Tottenham 2-2 Aston Villa Chúng tôi dự đoán: Tottenham 1-1 Aston Villa

Xem trực tiếp Tottenham vs Aston Villa khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Tottenham vs Aston Villa trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào lúc 20h00 ngày 19/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.