Quốc tế Nhận định, dự đoán Tottenham vs Chelsea: Cháy ngay từ phút đầu Trận đấu giữa Tottenham vs Chelsea giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào 0h30 ngày 2/11. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Tottenham vs Chelsea mới nhất

Tottenham đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng chấn thương nghiêm trọng nhất tại Premier League, với hơn 10 cầu thủ gặp vấn đề thể lực. Yves Bissouma (mắt cá), Kota Takai (mắt cá), Dominic Solanke (mắt cá), Radu Dragusin (đầu gối), Dejan Kulusevski (đầu gối), James Maddison (đầu gối) và Ben Davies (đùi) đều chắc chắn vắng mặt.

Cristian Romero (háng), Destiny Udogie (đầu gối), Archie Gray (bắp chân) và Wilson Odobert (bụng) sẽ được kiểm tra thêm trước trận derby, nhưng HLV Thomas Frank xác nhận thủ môn Guglielmo Vicario – người vắng mặt ở trận thua Newcastle – đã sẵn sàng trở lại bắt chính.

Tin vui cho Spurs là Micky van de Ven – người được nghỉ ở giữa tuần – sẽ trở lại hàng thủ, trong khi Mohammed Kudus, Mathys Tel và Randal Kolo Muani đều có khả năng ra sân ngay từ đầu trên hàng công.

Phía Chelsea, hàng công lại tiếp tục chịu tổn thất khi Liam Delap bị treo giò một trận vì nhận hai thẻ vàng ở trận gặp Wolves. HLV Maresca gọi chiếc thẻ đỏ đó là “rất ngu ngốc”.

Delap sẽ vắng mặt cùng 5 cái tên khác: Cole Palmer (háng), Dario Essugo (đùi), Benoit Badiashile (cơ), Levi Colwill (đầu gối) và Mykhaylo Mudryk (án treo giò do vi phạm quy định doping).

Maresca từng để Joao Pedro và Marc Guiu đá cặp trung phong ở trận gặp Sunderland, nhưng Andrey Santos nhiều khả năng sẽ được trao cơ hội ra sân từ đầu. Trong khi đó, Jamie Gittens – người ghi bàn và có hai pha kiến tạo giữa tuần – có thể phải nhường chỗ cho Alejandro Garnacho, người đang sung sức hơn sau khi được nghỉ.

Đội hình dự kiến Tottenham vs Chelsea mới nhất

Tottenham Hotspur:

Vicario; Porro, Danso, Van de Ven, Spence; Bentancur, Palhinha; Kudus, Bergvall, Simons; Kolo Muani

Chelsea:

Sanchez; James, Fofana, Chalobah, Cucurella; Fernandez, Caicedo; Neto, Santos, Garnacho; Pedro

Nhận định bóng đá Tottenham vs Chelsea mới nhất

Cơ hội đầu tiên giành danh hiệu quốc nội của Thomas Frank đã trôi qua, khi Tottenham – vẫn thể hiện phong độ thất thường như thường lệ – hoàn toàn lép vế trước khả năng không chiến của Newcastle tại St James’ Park vào tối thứ Tư.

Hai pha đánh đầu của Fabian Schar và “gã khổng lồ” Nick Woltemade là đủ để giúp “Chích chòe” loại Tottenham ở vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh (EFL Cup) – một cú sốc thực sự cho đội bóng London chỉ vài ngày sau chiến thắng vang dội tại Premier League.

Trước đó, Tottenham – với tư cách nhà vô địch Europa League – đã trở thành đội đầu tiên đánh bại Everton tại “tổ ấm” mới Hill Dickinson Stadium. Trung vệ người Hà Lan Micky van de Ven tỏa sáng với cú đúp ấn tượng, trước khi Pape Sarr góp công giúp Spurs có chiến thắng thứ năm tại Premier League mùa này.

Chuỗi chỉ 1 chiến thắng trong 5 trận gần đây không phải là bức tranh đẹp cho Tottenham, nhưng vị trí trên bảng xếp hạng lại phần nào bù đắp điều đó: họ hiện đứng thứ 3, chỉ kém Arsenal và Bournemouth, và ít hơn đội đầu bảng Arsenal 5 điểm sau 9 vòng.

Tuy nhiên, phong độ sân nhà lại là nỗi lo lớn của Spurs. Họ chỉ giành được 1 điểm trong 3 trận gần nhất tại Tottenham Hotspur Stadium, nơi mà chỉ Burnley là đội duy nhất phải nhận thất bại mùa này.

Trong khi đó, Chelsea của HLV Enzo Maresca đang tận hưởng chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp trên sân khách – dù trận thắng gần nhất khá vất vả. Trước đội bét bảng Wolves, Chelsea suýt nữa để đối thủ lội ngược dòng ngoạn mục ở Cúp Liên đoàn, nhưng cuối cùng vẫn giành thắng lợi 4-3.

Dù phải thi đấu thiếu người – với chiếc thẻ đỏ quen thuộc dành cho Liam Delap – “The Blues” trẻ trung vẫn đủ sức tạo nên một cột mốc lịch sử: lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Anh, một đội Premier League có bốn cầu thủ dưới 21 tuổi cùng ghi bàn trong một trận đấu.

Tuy nhiên, những cầu thủ trẻ tài năng ấy cũng không thể giúp Chelsea tránh khỏi thất bại bất ngờ 1-2 trước Sunderland tại Premier League, đánh dấu trận thua thứ ba trong 5 vòng gần nhất và khiến họ rơi xuống vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng. Trong lịch sử, Chelsea chỉ hai lần thua 4 trận trong 10 vòng đầu tiên của một mùa Premier League.

Dẫu vậy, Tottenham Hotspur Stadium vẫn là “miền đất hứa” của Chelsea. Trận thắng 4-3 đầy kịch tính mùa trước là chiến thắng thứ 5 của họ tại đây – nhiều hơn bất kỳ đội khách nào khác ở Premier League.

Dự đoán tỉ số Tottenham vs Chelsea mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Tottenham vs Chelsea như sau:

Sportsmole: Tottenham 2-2 Chelsea

WhoScore: Tottenham 2-3 Chelsea

Tottenham 2-3 Chelsea Chúng tôi dự đoán: Tottenham 2-2 Chelsea

Xem trực tiếp Tottenham vs Chelsea khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Tottenham vs Chelsea trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào lúc 0h30 ngày 2/11, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.