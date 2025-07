Quốc tế Nhận định, dự đoán U23 Myanmar vs U23 Timor Leste: Kẻ yếu ngược dòng Trận đấu giữa U23 Myanmar vs U23 Timor Leste giải U23 Đông Nam Á 2025 diễn ra vào 20h00 ngày 16/7. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng U23 Myanmar vs U23 Timor Leste mới nhất

Cả U23 Myanmar và U23 Timor Leste đều có lực lượng mạnh nhất ở trận mở màn bảng C. U23 Myanmar sở hữu những cái tên quen thuộc trong đội hình như Zin Hein, Than Toe Aung và thủ môn Hein Htet Soe – những cầu thủ từng góp mặt ở nhiều giải đấu trẻ trong khu vực. Tuy nhiên, do điều kiện chuẩn bị còn hạn chế, đội bóng này không có nhiều thời gian tập huấn và thi đấu cọ xát trước giải.

Trong khi đó, U23 Timor Leste mang đến giải một đội hình có chiều sâu, kết hợp giữa các cầu thủ nội địa và một số gương mặt mang dòng máu Timor đang chơi bóng tại Australia, Bồ Đào Nha, Ireland và Singapore. Những cái tên đáng chú ý gồm hậu vệ Rivaldo, tiền vệ Zenivio và tiền đạo Canavaro – người từng ghi bàn tại giải năm ngoái. Đội hình hiện tại giúp Timor Leste có thêm sự tự tin để hướng đến mục tiêu vượt qua vòng bảng.

Đội hình dự kiến U23 Myanmar vs U23 Timor Leste mới nhất

U23 Timor Leste: Nogueira, Rivaldo, Farrugia, Correia, Fowler, Zenivio, Freteliano, Figo, Xavier, Ximenes, Canavaro.

Nhận định bóng đá U23 Myanmar vs U23 Timor Leste mới nhất

U23 Myanmar và U23 Timor Leste đều hiểu rằng trận đấu này mang tính chất sống còn cho mục tiêu tranh chấp vị trí nhì bảng C, khi bảng đấu còn có sự góp mặt của U23 Thái Lan – đội bóng gần như nắm chắc suất đầu bảng. Trong bối cảnh đó, chiến thắng ở trận ra quân là nhiệm vụ bắt buộc nếu muốn nuôi hy vọng đi tiếp.

Về lịch sử đối đầu, Myanmar tỏ ra vượt trội khi từng thắng Timor Leste ở cả 2 lần gặp trước đây, trong đó có chiến thắng đậm 7-0 vào năm 2019. Tuy nhiên, tình hình hiện tại đã khác. Timor Leste thời gian gần đây có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt từ sau khi giành hạng ba tại giải U23 Đông Nam Á 2022. Đội bóng này đã thắng 5-0 trước Macau và chỉ thua sát nút trước các đối thủ mạnh hơn như Malaysia (1-3), đồng thời cũng có được sự phục vụ của nhiều cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài – điều góp phần nâng cao chất lượng đội hình.

Trong khi đó, Myanmar dù thắng Bangladesh ở trận gần nhất nhưng lại nhận thất bại nặng nề 0-7 trước Nhật Bản và 0-4 trước Trung Quốc, cho thấy khả năng phòng ngự còn nhiều bất ổn. Việc thiếu sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chiều sâu đội hình cũng là bất lợi lớn của họ trong cuộc so tài này.

Với những lợi thế nhất định về tinh thần, chất lượng nhân sự và đà tiến bộ trong thời gian qua, U23 Timor Leste được đánh giá cao hơn và nhiều khả năng sẽ giành trọn 3 điểm, dù có thể sẽ là một chiến thắng không dễ dàng.

Dự đoán tỉ số U23 Myanmar vs U23 Timor Leste mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu U23 Myanmar vs U23 Timor Leste như sau:

Sportsmole: U23 Myanmar 1-2 U23 Timor Leste

WhoScore: U23 Myanmar 0-2 U23 Timor Leste

U23 Myanmar 0-2 U23 Timor Leste Báo chúng tôi dự đoán: U23 Myanmar 1-2 U23 Timor Leste

Xem trực tiếp U23 Myanmar vs U23 Timor Leste khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận U23 Myanmar vs U23 Timor Leste trong khuôn khổ U23 Đông Nam Á 2025 diễn ra vào lúc 20h00 ngày 16/7 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.