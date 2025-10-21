Quốc tế Nhận định, dự đoán Union SG vs Inter Milan: Nhấn chìm chủ nhà Trận đấu giữa Union SG vs Inter Milan giải Champions League diễn ra vào 2h00 ngày 22/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Union SG vs Inter Milan mới nhất

Lautaro Martinez – thủ quân của Inter – đang có phong độ chói sáng. Anh là vua phá lưới tạm thời của Champions League 2025 với 10 bàn chỉ sau 9 trận, sánh ngang thành tích của Harry Kane và Kylian Mbappé.

Marcus Thuram vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương gân kheo, vì vậy HLV Chivu có thể tiếp tục tin dùng Ange-Yoan Bonny – người đang “vào phom” – hoặc trao cơ hội cho tiền đạo trẻ người Ý Francesco Pio Esposito, người vừa ghi bàn đầu tiên tại Serie A và cho đội tuyển quốc gia.

Ngoài Thuram, Inter chỉ thiếu hậu vệ Matteo Darmian (chấn thương bắp chân). Với lịch thi đấu dày đặc khi sắp gặp Napoli, HLV Chivu có thể xoay vòng đội hình. Những cái tên như Petar Sucic, Davide Frattesi, Piotr Zielinski và Carlos Augusto có khả năng được ra sân từ đầu.

Phía Union Saint-Gilloise, họ sẽ thiếu vắng Mohammed Fuseini vì chấn thương mắt cá. Tuy nhiên, Raul Florucz trở lại sau án treo giò một trận ở cúp châu Âu và sẽ đá chính, hỗ trợ cho tiền đạo người Canada Promise David – chân sút ghi 19 bàn giúp đội giành chức vô địch mùa trước.

Hàng thủ của Union vẫn dựa vào kinh nghiệm của Christian Burgess và Kevin Mac Allister trong sơ đồ ba trung vệ, còn Mathias Rasmussen tiếp tục là “bộ não” điều phối lối chơi ở tuyến giữa.

Đội hình dự kiến Union SG vs Inter Milan mới nhất

Union SG:

Scherpen; Mac Allister, Burgess, Leysen; Khalaily, Zorgane, Rasmussen, Niang; Ait El Hadj; Florucz, David

Inter Milan:

Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Sucic, Calhanoglu, Frattesi, Augusto; Bonny, Martinez

Nhận định bóng đá Union SG vs Inter Milan mới nhất

Tiếp nối phong độ ấn tượng từ vòng bảng mùa trước, Inter Milan đang khởi đầu Champions League 2025/26 một cách hoàn hảo với hai chiến thắng liên tiếp mà không để thủng lưới bàn nào. Họ mở màn bằng chiến thắng 2-0 trước Ajax ngay tại Amsterdam, rồi tiếp tục vượt qua Slavia Prague 3-0 trên sân nhà San Siro.

Ngôi sao Lautaro Martinez lập cú đúp vào lưới Slavia, sau khi Marcus Thuram cũng ghi hai bàn trong trận gặp Ajax. Hàng thủ của Inter vẫn duy trì sự chắc chắn tuyệt đối, cho thấy nền tảng phòng ngự vững vàng bậc nhất châu Âu hiện nay.

Đáng kinh ngạc, đội bóng áo xanh-đen đã giữ sạch lưới 10 trong 11 trận gần nhất tại vòng bảng hoặc giai đoạn liên đoàn Champions League. Trong 16 trận gần đây, họ thắng 11 và chỉ thua duy nhất 1 lần.

Sau thất bại cay đắng trước Paris Saint-Germain trong trận chung kết Champions League 2025, Inter đang từng bước hồi sinh mạnh mẽ dưới thời HLV trẻ Cristian Chivu. Chuỗi phong độ gần đây cho thấy họ đang tìm lại đẳng cấp vốn có.

Chiến thắng 1-0 trước đội đầu bảng Roma cuối tuần qua giúp Inter đạt 15 điểm tại Serie A, cân bằng thành tích với chính Roma và nhà đương kim vô địch Napoli.

Trong trận đấu đó, Ange-Yoan Bonny – người được trao cơ hội thay Marcus Thuram – đã ghi bàn duy nhất, qua đó nâng tổng số lần góp dấu giày vào bàn thắng của anh lên con số 5 chỉ trong hai trận gần nhất.

Trận thua gần nhất của Inter là thất bại 3-4 đầy kịch tính trong “Derby d’Italia” với Juventus hồi tháng 9. Kể từ đó, họ duy trì phong độ ổn định và tràn đầy tự tin trước lần đầu tiên gặp Union Saint-Gilloise ở đấu trường châu Âu.

Union SG hiện là nhà vô địch Bỉ, chấm dứt chuỗi 90 năm không danh hiệu quốc nội bằng cú đúp lịch sử ở mùa trước.

Đội bóng thủ đô Brussels bước vào trận sân nhà đầu tiên của Champions League năm nay với chuỗi 5 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, trong đó có thắng lợi 3-1 trên sân PSV ở lượt mở màn. Tuy nhiên, chuỗi trận ấy bị chấm dứt phũ phàng khi họ bị Newcastle United vùi dập 0-4 – một thất bại khiến tinh thần đội bóng bị giáng đòn mạnh.

Union phải thi đấu tại sân của Anderlecht vì sân nhà Stade Joseph Marien không đạt tiêu chuẩn UEFA. Và giờ đây, họ tiếp tục phải đối mặt với thử thách lớn hơn – Inter Milan, một ông lớn thực thụ của Serie A.

HLV David Hubert, người lên nắm quyền sau khi Sebastien Pocognoli rời đi để dẫn dắt Monaco, chia sẻ rằng mục tiêu thực tế của ông là giúp đội lọt vào top 24 để giành suất dự vòng knock-out. Với mục tiêu đó, chỉ cần giành 1 điểm trước Inter cũng được xem là thành công.

Trên đấu trường quốc nội, Union SG vẫn duy trì phong độ ấn tượng. Chiến thắng 3-1 trước Charleroi cuối tuần qua giúp họ tiếp tục dẫn đầu giải VĐQG Bỉ, hơn Club Brugge ba điểm sau 10 vòng đấu.

Dự đoán tỉ số Union SG vs Inter Milan mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Union SG vs Inter Milan như sau:

Sportsmole: Union SG 1-2 Inter Milan

WhoScore: Union SG 0-2 Inter Milan

Union SG 0-2 Inter Milan Chúng tôi dự đoán: Union SG 1-2 Inter Milan

Xem trực tiếp Union SG vs Inter Milan khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Union SG vs Inter Milan trong khuôn khổ giải Champions League diễn ra vào lúc 2h00 ngày 22/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.