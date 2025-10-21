Quốc tế Nhận định, dự đoán Villarreal vs Man City: Dạy chủ nhà đá bóng Trận đấu giữa Villarreal vs Man City giải Champions League diễn ra vào 2h00 ngày 22/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Villarreal vs Man City mới nhất

Man City có thể hành quân đến Tây Ban Nha với đội hình gần như mạnh nhất. Hậu vệ trái Rayan Ait-Nouri đã bình phục chấn thương mắt cá và có thể trở lại, trong khi Abdukodir Khusanov vẫn phải ngồi ngoài thêm một thời gian vì chấn thương tương tự.

Tiền vệ trụ Rodri vẫn chưa kịp bình phục chấn thương gân kheo và dự kiến chỉ có thể trở lại vào cuối tháng. Với lịch thi đấu dày đặc, Pep Guardiola nhiều khả năng sẽ xoay tua đội hình: Omar Marmoush và Rayan Cherki – hai cầu thủ vừa trở lại sau chấn thương – có thể được trao cơ hội ra sân lần đầu tại Champions League mùa này.

Phía Villarreal, HLV Marcelino đang đau đầu với hàng thủ khi vắng tới ba trung vệ: Logan Costa (đứt dây chằng chéo), Willy Kambwala (chấn thương gân kheo) và Juan Foyth (chưa rõ chấn thương). Tiền đạo trẻ Pau Cabanes cũng phải nghỉ dài hạn vì đứt dây chằng đầu gối.

Tuy nhiên, họ sẽ đón chào sự trở lại của hậu vệ phải Santiago Mourino sau án treo giò ở La Liga. Cầu thủ người Uruguay gần như chắc chắn đá chính, hỗ trợ cho tuyến tấn công gồm Nicolas Pepe – cựu cầu thủ Arsenal – và tiền đạo Georges Mikautadze, người đã ghi bàn mở tỷ số vào lưới Juventus.

Với việc phải đối đầu một Man City đang dần lấy lại phong độ, Villarreal buộc phải dựa vào lợi thế sân nhà cùng tinh thần chiến đấu của các trụ cột nếu muốn giành ít nhất một điểm trong trận đấu này.

Đội hình dự kiến Villarreal vs Man City mới nhất

Villarreal:

Tenas; Mourino, Marin, Veiga, Cardona; Gueye, Parejo, Comesana; Pepe, Mikautadze, Buchanan

Manchester City:

Donnarumma; Nunes, Stones, Gvardiol, O'Reilly; Gonzalez; Bobb, Silva, Foden, Doku; Haaland

Nhận định bóng đá Villarreal vs Man City mới nhất

Eric Dier ghi bàn trên chấm phạt đền – đó có lẽ là một “hiện tượng hiếm có” trong thế giới bóng đá, khi theo dữ liệu của Transfermarkt, cựu hậu vệ Tottenham Hotspur này chưa từng thực hiện một quả 11m nào ở cấp độ chuyên nghiệp trước trận Monaco gặp Manchester City tại Champions League.

Thế nhưng, Dier đã trở thành người hùng bất ngờ của Monaco ở lượt trận thứ hai, khi chính anh là người mang về quả phạt đền và thực hiện thành công ở phút 90, giúp đội bóng Công quốc cầm hòa Man City 2-2. Trước đó, Erling Haaland lập cú đúp cho đội khách, còn Jordan Teze là người ghi bàn đầu tiên cho Monaco.

Cú sút lạnh lùng của Dier đã kéo dài chuỗi thất vọng của thầy trò Pep Guardiola khi thi đấu xa nhà tại đấu trường châu Âu. Man City hiện đã trải qua 5 trận liên tiếp không thắng trên sân khách ở Champions League, bao gồm 4 thất bại trước Real Madrid, Paris Saint-Germain, Juventus và Sporting Lisbon ở mùa trước.

Thực tế, chiến thắng gần nhất của họ trên đất châu Âu đã cách đây hơn một năm — thắng Slovan Bratislava 4-0 vào ngày 1/10/2024. Tuy nhiên, đội bóng áo xanh đã kịp lấy lại phong độ ở sân chơi quốc nội trong hai vòng Premier League vừa qua.

Họ đánh bại Brentford 1-0 rồi tiếp tục vượt qua Everton 2-0 cuối tuần qua, trong đó Haaland tiếp tục sắm vai người hùng. Chuỗi trận bất bại của Man City hiện đã được nâng lên con số tám, tạm thời đưa họ lên ngôi đầu bảng Premier League trước khi bị Arsenal vượt qua ngay sau đó.

Ở chiều ngược lại, Villarreal cũng hòa 2-2 trong trận cầu kịch tính ở lượt trận thứ hai. Họ bị Juventus dẫn 2-1 sau các pha lập công của Federico Gatti và Francisco Conceição, nhưng Renato Veiga – cựu cầu thủ Chelsea – đã ghi bàn gỡ hòa ở phút 90 bằng cú đánh đầu từ quả phạt góc, giúp “Tàu ngầm vàng” giành điểm số đầu tiên tại Champions League mùa này.

Trước đó, Villarreal để thua sát nút trước Tottenham ở trận mở màn, và kể từ sau trận hòa với Juventus, đoàn quân của HLV Marcelino lại rơi vào chuỗi phong độ thất thường. Họ thua 1-3 trước Real Madrid trước kỳ nghỉ quốc tế, rồi mới đây chỉ có trận hòa 2-2 đầy tiếc nuối với Real Betis – khi Antony, “người thừa” ở Man United, lập cú đúp trong 30 phút cuối để cứu vãn đội bóng xứ Andalusia.

Chuỗi ba trận không thắng trên mọi đấu trường đang khiến tinh thần Villarreal giảm sút. Tệ hơn, đội bóng này đã 8 trận liên tiếp không thắng trước các đại diện Anh ở cúp châu Âu (hòa 3, thua 5). Trong đó có hai thất bại trước chính Man City ở vòng bảng mùa giải 2011-12 – thua 1-2 trên sân khách và 0-3 trên sân nhà.

Dự đoán tỉ số Villarreal vs Man City mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Villarreal vs Man City như sau:

Sportsmole: Villarreal 0-2 Man City

WhoScore: Villarreal 1-3 Man City

Villarreal 1-3 Man City Chúng tôi dự đoán: Villarreal 1-3 Man City

Xem trực tiếp Villarreal vs Man City khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Villarreal vs Man City trong khuôn khổ giải Champions League diễn ra vào lúc 2h00 ngày 22/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.