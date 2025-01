Quốc tế Nhận định, dự đoán West Ham vs Crystal Palace: Ra đòn cân não Trận đấu giữa West Ham vs Crystal Palace giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào 22h00 ngày 18/1. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng West Ham vs Crystal Palace mới nhất

West Ham sẽ không có sự phục vụ của Antonio (chân), Bowen (bàn chân), Fullkrug (gân kheo), và Jean-Clair Todibo (không xác định) vì chấn thương. Crysencio Summerville (đùi) đang bị nghi ngờ và sẽ được kiểm tra trước giờ bóng lăn, sau khi bỏ lỡ trận thắng Fulham hồi giữa tuần. Paqueta đã chơi như một số 9 ảo ở trận trước và có thể giữ vai trò này. Potter có thể sẽ cân nhắc trao cho Danny Ings một suất đá chính ở trung tâm.

Vladimir Coufal đang hy vọng có cơ hội vào đội hình xuất phát. Tuy nhiên, Aaron Wan-Bissaka có thể sẽ tiếp tục được chọn ở vị trí hậu vệ phải. Anh sẽ chơi cùng Max Kilman, Konstantinos Mavropanos và Emerson Palmieri trong hàng phòng ngự bốn người. Về phía Crystal Palace, Matheus Franca (cơ) và Adam Wharton (háng) vẫn đang trong quá trình điều trị chấn thương.

Jefferson Lerma sẽ được đánh giá thêm sau khi phải rời sân sớm ở trận gặp Leicester do bị ốm. Mateta, Eberechi Eze, Will Hughes, và Tyrick Mitchell đều cũng bị ốm trước trận gặp Foxes, nhưng họ vẫn đá chính và có khả năng ra sân vào cuối tuần này. Sự vắng mặt tiềm ẩn của Lerma có thể sẽ mang đến cơ hội cho Cheick Doucoure hoặc Daichi Kamada ở hàng tiền vệ. Phần còn lại của đội hình do Glasner có thể vẫn giữ nguyên.

Đội hinh dự kiến West Ham vs Crystal Palace mới nhất

West Ham United:

Fabianski; Wan-Bissaka, Mavropanos, Kilman, Emerson; Alvarez, Rodriguez; Kudus, Soucek, Soler; Paqueta

Crystal Palace:

Henderson; Richards, Lacroix, Guehi; Munoz, Hughes, Doucoure, Mitchell; Sarr, Eze; Mateta

Nhận định bóng đá West Ham vs Crystal Palace mới nhất

Graham Potter đánh dấu trận ra mắt Premier League với West Ham bằng chiến thắng 3-2 trước Fulham. Trước đó, West Ham đã thua Aston Villa ở FA Cup. Các bàn thắng của Carlos Soler, Tomas Soucek và Lucas Paqueta mang về chiến thắng cho West Ham. Đội bóng của Potter leo lên vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng, hơn nhóm xuống hạng 10 điểm.

Potter thừa nhận trận thắng Fulham có lúc căng thẳng và West Ham "không được cuốn theo". Ông hài lòng với sự cống hiến của cầu thủ và ba bàn thắng được ghi, đặc biệt khi hàng công thiếu vắng Jarrod Bowen, Michail Antonio và Niclas Fullkrug. West Ham đã không thắng 2 trận liên tiếp tại Premier League từ tháng 2/2024. Họ sẽ cố gắng thắng cả hai lượt trận trước Crystal Palace.

West Ham tự tin ghi bàn vì họ đã làm được điều đó trong 21 trận gần nhất đối đầu Crystal Palace. Đây là chuỗi trận ghi bàn dài nhất của họ trước một đối thủ trong lịch sử Premier League. Crystal Palace đang có chuỗi 5 trận bất bại, duy trì phong độ từ đầu năm 2025 sau trận thắng 2-0 trước Leicester.

Các bàn thắng của Jean-Philippe Mateta và Marc Guehi giúp Crystal Palace giành trọn 3 điểm, kéo dài chuỗi bất bại trên sân khách lên 6 trận. Đây là chuỗi trận dài nhất của họ từ tháng 2 năm 1992. Oliver Glasner hài lòng với sự phản ứng của đội bóng. Palace hiện tại đứng thứ 15 trên bảng xếp hạng. Crystal Palace sẽ đối đầu với West Ham, một đối thủ mà họ không thắng trong 13 trận gần nhất.

Phong độ gần đây của Crystal Palace trên sân của West Ham hứa hẹn cho trận đấu sắp tới. Họ bất bại trong 5 lần làm khách gần nhất trước đối thủ. Chỉ có trước Tottenham, họ mới có chuỗi bất bại sân khách dài hơn.

Dự đoán tỉ số West Ham vs Crystal Palace

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu West Ham vs Crystal Palace như sau:

Sportsmole: West Ham 2-1 Crystal Palace

WhoScore: West Ham 1-2 Crystal Palace

West Ham 1-2 Crystal Palace Báo chúng tôi dự đoán: West Ham 2-2 Crystal Palace

Xem trực tiếp West Ham vs Crystal Palace khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận West Ham vs Crystal Palace trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào lúc 22h00 ngày 18/1 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.