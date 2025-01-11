Quốc tế Nhận định, dự đoán West Ham vs Newcastle: Cuốn phăng chủ nhà Trận đấu giữa West Ham vs Newcastle giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào 21h00 ngày 2/11. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng West Ham vs Newcastle mới nhất

Thất bại trước Leeds không chỉ khiến West Ham mất điểm mà còn mất người. Hậu vệ trẻ Oliver Scarles dính chấn thương vai nghiêm trọng ngay trong hiệp một và sẽ phải nghỉ thi đấu đến tháng 12 để phẫu thuật hồi phục.

Scarles là một trong bốn cái tên của West Ham đang chấn thương, bên cạnh Dinos Mavropanos (chưa rõ nguyên nhân), George Earthy (gân kheo) và Niclas Fullkrug (đùi). Điều đáng chú ý là HLV Santo đã tung cựu tiền đạo Newcastle – Callum Wilson – vào sân thay cho Scarles ở trận gặp Leeds.

Wilson có thể sẽ lần đầu tiên đối đầu đội bóng cũ tại Premier League, và nếu Fullkrug không kịp bình phục, anh hoàn toàn có thể được đá chính ở vị trí trung phong.

Với Newcastle, trung vệ Sven Botman từng phải rời sân trong trận gặp Fulham vì va chạm đầu, nhưng anh đã có tên trên ghế dự bị trong trận thắng Tottenham giữa tuần nên nhiều khả năng sẽ trở lại.

Ngược lại, Tino Livramento (đầu gối), Yoane Wissa (đầu gối) và Harrison Ashby (đùi) vẫn vắng mặt, trong khi Lewis Hall (đùi) sắp trở lại tập luyện – việc anh có được đăng ký thi đấu cuối tuần này hay không vẫn còn bỏ ngỏ.

Eddie Howe đã có cơ hội xoay tua đội hình ở trận Cúp Liên đoàn, nên các trụ cột như Jacob Murphy, Bruno Guimaraes, Anthony Gordon, Joelinton và Nick Pope đều sẵn sàng trở lại đội hình xuất phát.

Đội hình dự kiến West Ham vs Newcastle mới nhất

West Ham United:

Areola; Wan-Bissaka, Todibo, Kilman, Diouf; Magassa, Soucek; Bowen, Paqueta, Summerville; Wilson

Newcastle United:

Pope; Trippier, Thiaw, Botman, Burn; Guimaraes, Tonali, Joelinton; Murphy, Woltemade, Gordon

Nhận định bóng đá West Ham vs Newcastle mới nhất

Bất kể kết quả ở vòng 10 ra sao, West Ham vẫn chắc chắn nằm trong nhóm xuống hạng Premier League. Đội bóng của Graham Potter và Santo đang nắm trong tay “tấm vé một chiều” trở lại Championship, khi cả hai mới chỉ mang về vẻn vẹn 4 điểm kể từ đầu mùa.

Điểm số gần nhất của họ đến từ trận đầu tiên dưới thời Santo – trận hòa 1-1 trên sân Everton. Kể từ đó, cựu vô địch Europa Conference League lần lượt thất bại trước Arsenal, Brentford và mới nhất là tân binh Leeds United.

Trận đấu tại Elland Road hôm thứ Sáu tuần trước gần như đã an bài chỉ sau 15 phút, khi Brenden Aaronson và Joe Rodon lập công sớm, trước khi Mateus Fernandes ghi bàn danh dự. Kết quả này khiến West Ham đứng thứ 19 trên bảng xếp hạng, kém khu vực an toàn 4 điểm.

Chưa bao giờ trong lịch sử Premier League, West Ham khởi đầu tệ đến vậy – chỉ có 4 điểm sau 9 trận đầu tiên, kém cả kỷ lục buồn 5 điểm của mùa 2006–07. Giờ đây, “The Irons” đang đứng trước nguy cơ viết nên một chương đen tối mới trong lịch sử câu lạc bộ.

Nếu thất bại vào Chủ nhật tới, đó sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử West Ham thua 8 trong 10 trận mở màn của một mùa giải, và với hàng thủ tệ hại nhất giải – đã để lọt lưới 20 bàn – viễn cảnh ấy hoàn toàn có thể xảy ra.

Trong khi West Ham đã thủng lưới 20 bàn chỉ sau vài vòng đấu, thì các trận của Newcastle thậm chí chưa chạm đến con số đó. “Chích chòe” là một trong hai đội (cùng Aston Villa) vẫn giữ thành tích chỉ số bàn thắng và bàn thua ở mức một chữ số tại Premier League mùa này.

9 bàn thắng và 8 bàn thua phản ánh lối chơi chặt chẽ nơi hàng thủ nhưng có phần kém sắc ở hàng công. Tuy nhiên, không có gì kém ấn tượng về chuỗi phong độ gần đây của Newcastle dưới sự dẫn dắt của Eddie Howe.

Đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh đang tận hưởng chuỗi 5 chiến thắng trong 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường, bao gồm 3 trận thắng liên tiếp trước Benfica ở Champions League, Fulham tại Premier League và mới đây là Tottenham Hotspur ở Cúp Liên đoàn Anh.

Dù vậy, cả 3 chiến thắng ấy đều diễn ra trên sân nhà. Newcastle vẫn chưa có trận thắng nào trên sân khách tại Premier League mùa này – cùng chung số phận với 3 đội cuối bảng là West Ham, Wolverhampton Wanderers và Nottingham Forest.

Tính cả mùa trước, “Chích chòe” đang có chuỗi 7 trận không thắng trên sân khách tại giải Ngoại hạng. Tuy nhiên, họ lại bất bại trong 6 lần gần nhất hành quân đến sân London của West Ham kể từ sau thất bại 0-2 vào năm 2019.

Dự đoán tỉ số West Ham vs Newcastle mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu West Ham vs Newcastle như sau:

Sportsmole: West Ham 0-3 Newcastle

WhoScore: West Ham 1-3 Newcastle

West Ham 1-3 Newcastle Chúng tôi dự đoán: West Ham 0-3 Newcastle

Xem trực tiếp West Ham vs Newcastle khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận West Ham vs Newcastle trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào lúc 21h00 ngày 2/11, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.