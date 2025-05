Quốc tế Nhận định, dự đoán West Ham vs Nottingham: Gục ngã trên sân nhà Trận đấu giữa West Ham vs Nottingham giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào 20h15 ngày 18/5. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng West Ham vs Nottingham mới nhất

Không có chấn thương mới nào sau chiến thắng trước Man United, West Ham nhiều khả năng sẽ giữ nguyên đội hình từng thắng tại Old Trafford. Chỉ có Michail Antonio (chấn thương chân) và Crysencio Summerville (đùi) là vẫn vắng mặt.

Đội trưởng Bowen – người đã ghi bàn trong ba trận sân nhà gần nhất – cũng chính là người ấn định chiến thắng cho West Ham cuối tuần qua. Cầu thủ gần nhất làm được điều tương tự là Jesse Lingard năm 2021. Bowen gần như chắc chắn đá chính, trong khi Lucas Paqueta có thể trở lại tuyến giữa thay cho Guido Rodriguez.

Về phía Nottingham Forest, Awoniyi đang hồi phục tích cực sau chấn thương bụng nghiêm trọng, nhưng chắc chắn sẽ không thi đấu phần còn lại của mùa. Hiện chưa có khung thời gian cụ thể cho sự trở lại của anh.

Trong buổi họp báo bị chi phối bởi các câu hỏi về Awoniyi và hy vọng Champions League, HLV Santo chưa cung cấp thêm thông tin về Murillo hay Callum Hudson-Odoi (đều chấn thương đùi), nhưng khả năng ra sân của Murillo được đánh giá cao hơn.

Tiền đạo Chris Wood – một trong tám đề cử cho Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League – đã ghi 20 bàn mùa này. Anh từng chọc thủng lưới West Ham tới tám lần tại Premier League, con số cao nhất mà anh ghi được trước một đội bóng.

Đội hình dự kiến West Ham vs Nottingham mới nhất

West Ham United:

Areola; Cresswell, Kilman, Todibo; Coufal, Soucek, Ward-Prowse, Wan-Bissaka; Paqueta; Bowen, Kudus

Nottingham Forest:

Sels; Aina, Milenkovic, Morato, Williams; Yates, Anderson; Elanga, Gibbs-White, Dominguez; Wood

Nhận định bóng đá West Ham vs Nottingham mới nhất

West Ham là đội mới nhất tận dụng sự sa sút của Manchester United tại giải quốc nội khi chấm dứt chuỗi 8 trận không thắng bằng chiến thắng ngay tại “Nhà hát của những giấc mơ” cuối tuần qua, nơi họ khiến Quỷ đỏ phải ôm hận bởi một người cũ.

Cựu hậu vệ phải của Man United – Aaron Wan-Bissaka – đóng vai trò quyết định trong cả hai bàn thắng của West Ham, với pha kiến tạo cho Tomas Soucek mở tỷ số và sau đó chính anh lại chuyền cho Jarrod Bowen ấn định chiến thắng, giúp đội bóng có trận thắng thứ 10 tại Premier League mùa này.

Trước đó, đội bóng của Graham Potter duy trì mô hình kết quả thua-hòa-thua-hòa suốt hơn hai tháng, cho đến khi họ tận dụng được sự mệt mỏi của Man United vì chinh chiến châu Âu. Hiện tại, West Ham đã vượt mặt chính Man United và Tottenham để thoát khỏi nhóm cuối bảng.

Vị trí thứ 13 vẫn nằm trong tầm tay của West Ham, dù điều đó không có nhiều ý nghĩa về mặt tổng thể. Các nhà vô địch Europa Conference League 2022-23 có lẽ chỉ muốn nhanh chóng khép lại một mùa giải đầy biến động và tiêu hao sức lực.

Tuy nhiên, trước mắt họ vẫn còn mục tiêu giành hai chiến thắng liên tiếp tại Premier League – điều mà họ mới làm được một lần trong mùa này, khi đánh bại Arsenal và Leicester City vào tháng Hai. Lần gần nhất West Ham để thua trận sân nhà cuối cùng trong mùa là mùa 2016-17.

Không có các đêm châu Âu cho đội chủ nhà vào Chủ nhật, nhưng Nottingham Forest của HLV Nuno Espirito Santo sẽ góp mặt tại đấu trường châu lục mùa tới. Tuy nhiên, trận hòa với Leicester – kết quả giúp họ chắc suất trong top 7 – lại không mang lại không khí ăn mừng.

Trái lại, hy vọng Champions League mong manh của đội bóng áo đỏ đã tan biến trong trận hòa 2-2 trước Leicester – đội đã xuống hạng. Cuộc đối đầu còn bị lu mờ bởi sự việc chủ tịch Evangelos Marinakis lao xuống sân tranh cãi gay gắt với HLV trưởng.

Sau đó, thông tin cho thấy Marinakis chất vấn lý do vì sao tiền đạo Taiwo Awoniyi – sau va chạm mạnh với cột dọc – vẫn tiếp tục thi đấu. Vụ việc khiến cầu thủ này bị vỡ ruột non nghiêm trọng và rơi vào hôn mê, nhưng rất may anh đã tỉnh lại.

Tin tốt về mặt y tế, nhưng phong độ của đội bóng lại không khả quan. Forest không thắng trong bốn trận gần nhất, chỉ có một chiến thắng trong bảy trận gần đây ở mọi đấu trường, và giờ đang thất thế trong cuộc đua top 5.

Dù vậy, lịch sử đối đầu gần đây lại đứng về phía Forest khi họ thắng West Ham với tổng tỷ số 5-0 trong hai lần gặp gần nhất tại Premier League, và có thể lần đầu tiên sau 41 năm hoàn tất cú đúp trước đối thủ này.

Dự đoán tỉ số West Ham vs Nottingham mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu West Ham vs Nottingham như sau:

Sportsmole: West Ham 0-1 Nottingham

WhoScore: West Ham 1-3 Nottingham

West Ham 1-3 Nottingham Báo chúng tôi dự đoán: West Ham 0-1 Nottingham

Xem trực tiếp West Ham vs Nottingham khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận West Ham vs Nottingham trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào lúc 20h15 ngày 18/5 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.