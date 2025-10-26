Quốc tế Nhận định, dự đoán Wolverhampton vs Burnley: Gục ngã trên sân khách Trận đấu giữa Wolverhampton vs Burnley giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào 21h00 ngày 26/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Wolverhampton vs Burnley mới nhất

Tiền đạo Jorgen Strand Larsen đang là tâm điểm chú ý của Wolves sau màn trình diễn mờ nhạt trước Sunderland cuối tuần qua. Anh tiết lộ mình đang phải thi đấu dù gặp chấn thương gân Achilles, đó cũng là lý do chính khiến anh chưa thể ghi bàn nào ở Premier League mùa này và chưa thể tái hiện phong độ ấn tượng của mùa trước.

Hwang Hee-chan và Jean-Ricner Bellegarde vắng mặt trận vừa rồi vì chấn thương nhẹ và ốm, cả hai vẫn bỏ ngỏ khả năng ra sân và nhiều khả năng sẽ bắt đầu trên băng ghế dự bị.

Về phía Burnley, đội khách chắc chắn không có Zeki Amdouni, Jordan Beyer và Connor Roberts. Tiền đạo Lyle Foster bị đau nhẹ ở chân nên nghỉ trận gặp Leeds nhưng dự kiến sẽ trở lại đội hình chính.

Jacob Bruun Larsen được thay ra sớm ở trận đó, song có thể chỉ bị căng cơ nhẹ và được rút ra để đảm bảo an toàn.

HLV Parker sẽ tiếp tục đặt niềm tin vào Jaidon Anthony, cầu thủ chạy cánh đang có phong độ cao với 5 lần góp dấu giày vào bàn thắng sau 8 trận (4 bàn, 1 kiến tạo).

Đội hình dự kiến Wolverhampton vs Burnley mới nhất

Wolverhampton Wanderers:

Johnstone; Doherty, S. Bueno, Krejci, H. Bueno; Munetsi, Andre, Joao Gomes; Arias, Larsen, Gomes

Burnley:

Dubravka; Walker, Tuanzebe, Esteve, Hartman; Ugochukwu, Florentino; Bruun Larsen, Cullen, Anthony; Foster

Nhận định bóng đá Wolverhampton vs Burnley mới nhất

Việc Wolves vẫn chưa có chiến thắng nào tại Premier League rõ ràng đang là điều đáng lo ngại, khiến họ phải đứng cuối bảng xếp hạng.

Tuy nhiên, cũng cần nhớ rằng “Bầy sói” đã khởi đầu theo cách tương tự ở mùa giải trước, nhưng sau đó vẫn trụ hạng an toàn.

Trên thực tế, màn trình diễn của họ không hẳn tệ hại, mà chủ yếu do thiếu may mắn trong khâu dứt điểm. Ở trận thua Sunderland 0-2 cuối tuần qua, Wolves đã kiểm soát thế trận và tạo ra tới 16 cơ hội, nhưng không pha nào thực sự rõ rệt.

Sau thất bại đó, HLV Vitor Pereira thừa nhận rằng cuộc đối đầu với Burnley cuối tuần này là “trận cầu phải thắng” — có lẽ không chỉ cho đội bóng mà còn cho chính tương lai của ông, khi Wolves đã không thắng trong 6 trận sân nhà gần nhất tại giải Ngoại hạng.

Tin vui cho người hâm mộ là đội chủ sân Molineux đã giữ sạch lưới trước Burnley trong cả 3 lần đón tiếp gần đây, nhưng việc chỉ thắng 1 trong 9 lần chạm trán ở Premier League vẫn khiến khả năng giành trọn 3 điểm bị đặt dấu hỏi.

Burnley vừa có chiến thắng 2-0 trước Leeds United cuối tuần qua — trận thắng đầu tiên của họ tại Premier League sau hơn hai tháng — điều mà Wolves không thể làm được.

Đáng chú ý, cả hai chiến thắng mùa này của Burnley đều trước những đội mới lên hạng, nên vẫn cần xem liệu họ có thể vượt qua một đối thủ “lão làng” như Wolves hay không.

Thống kê cho thấy, Burnley chỉ thắng 2 trong 44 trận gần nhất ở Premier League khi đối đầu các đội không mới thăng hạng.

Thành tích sân khách của họ cũng không khả quan: chỉ thắng 4 trong 30 trận xa nhà gần nhất ở giải Ngoại hạng, và 3 trong số đó cũng là trước các đội vừa thăng hạng.

Bản thân HLV Scott Parker của Burnley cũng không có duyên với Wolves, khi toàn thua trong cả 4 lần đối đầu trước đây.

Đội khách đang rất khát điểm — không chỉ để nới rộng khoảng cách với nhóm cuối bảng mà còn để giành những điểm số đầu tiên trên sân khách mùa này.

Dự đoán tỉ số Wolverhampton vs Burnley mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Wolverhampton vs Burnley như sau:

Sportsmole: Wolverhampton 2-1 Burnley

WhoScore: Wolverhampton 1-0 Burnley

Wolverhampton 1-0 Burnley Chúng tôi dự đoán: Wolverhampton 1-0 Burnley

Xem trực tiếp Wolverhampton vs Burnley khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Wolverhampton vs Burnley trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào lúc 21h00 ngày 26/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.