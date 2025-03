Quốc tế Nhận định, dự đoán Wolverhampton vs Everton: Bầy sói gục ngã Trận đấu giữa Wolverhampton vs Everton giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào 3h00 ngày 9/3. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Wolverhampton vs Everton mới nhất

Matheus Cunha của Wolves sẽ bắt đầu chịu án treo giò ba trận sau khi mất bình tĩnh và có hành vi xô xát với Milos Kerkez của Bournemouth, bao gồm đẩy, đá và húc đầu vào đối thủ. Hình phạt này có thể còn tăng nặng hơn do FA đã cáo buộc anh có hành vi không đúng mực.

Để thay thế Cunha, Marshall Munetsi hoặc Hwang Hee-chan, người vừa mới bình phục chấn thương, có thể được điền tên vào đội hình xuất phát. Trong khi đó, Goncalo Guedes vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương đầu gối và chưa chắc có thể góp mặt trong trận đấu gặp Everton.

Rodrigo Gomes cũng đang gặp vấn đề ở háng và chưa rõ khả năng ra sân. Trong khi đó, Sasa Kalajdzic, Yerson Mosquera, Enso Gonzalez, Leon Chiwone (đều chấn thương đầu gối) và Emmanuel Agbadou (chấn thương đùi) vẫn tiếp tục vắng mặt.

Bên phía Everton, Abdoulaye Doucoure đã không tham gia trận đấu với Brentford do bận đón con trai chào đời, nhưng anh đã trở lại và sẵn sàng ra sân vào thứ Bảy.

Bộ đôi tấn công Armando Broja (mắt cá chân) và Dominic Calvert-Lewin (đùi) đang dần bình phục và có thể trở lại trong thời gian tới. Tuy nhiên, Iliman Ndiaye (đầu gối), Seamus Coleman (bắp chân), Dwight McNeil (đầu gối) và Orel Mangala (đầu gối) vẫn chưa thể thi đấu.

Carlos Alcaraz đã tận dụng cơ hội Doucoure vắng mặt để thể hiện tốt trong trận hòa với Brentford. Do đó, nếu tiền vệ người Pháp trở lại đội hình xuất phát, anh có thể thay thế Jesper Lindstrom, người đã có màn trình diễn không thực sự ấn tượng.

Đội hình dự kiến Wolverhampton vs Everton mới nhất

Wolverhampton Wanderers:

Sa; Doherty, Bueno, Toti; Semedo, Gomes, Andre, Ait-Nouri; Sarabia, Munetsi; Larsen

Everton:

Pickford; O'Brien, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Garner, Gueye; Alcaraz, Doucoure, Harrison; Beto

Nhận định bóng đá Wolverhampton vs Everton mới nhất

Chỉ vài tuần trước, Wolves đã tận dụng lợi thế từ chiếc thẻ đỏ của Ilya Zabarnyi bên phía Bournemouth để giành chiến thắng tối thiểu 1-0 tại sân Vitality trong khuôn khổ Premier League. Tuy nhiên, khi cơ hội vào tứ kết FA Cup bị đe dọa, chính đội bóng của HLV Vítor Pereira lại rơi vào tình cảnh tương tự với một tấm thẻ đỏ và kết quả bất lợi.

Trải qua 120 phút đầy căng thẳng, Wolves đành chấp nhận bị loại trong tiếc nuối khi Matheus Cunha mất bình tĩnh và bị truất quyền thi đấu sau pha va chạm với Milos Kerkez. Cuộc hành trình của họ tại FA Cup khép lại sau loạt luân lưu, nơi Matt Doherty và Boubacar Traoré không thể thực hiện thành công lượt sút của mình.

Dù thất bại đau đớn ở vòng năm, Wolves giờ đây có thể dồn toàn bộ sự tập trung vào cuộc chiến trụ hạng, khi vị trí của họ vẫn chưa thực sự an toàn. Trận thua 1-2 trên sân nhà trước Fulham ở vòng 27 khiến khoảng cách giữa họ với nhóm xuống hạng – gồm Leicester City và Ipswich Town – chỉ còn 5 điểm. Với việc Everton đang hơn tới 10 điểm, Wolves khó có thể cải thiện vị trí thứ 17 trong thời gian ngắn sắp tới.

Thất bại trước Fulham một lần nữa phơi bày điểm yếu của Wolves khi thi đấu trên sân nhà. Đội bóng của Pereira đã để thua 9 trong 10 trận gần nhất tại Premier League tại Molineux khi bị dẫn trước, với trận còn lại kết thúc bằng một kết quả hòa.

Bên kia chiến tuyến, Everton bước vào trận đấu này với phong độ ổn định dưới sự dẫn dắt của HLV David Moyes. Sau khi đánh rơi lợi thế dẫn trước hai bàn trước Manchester United hai tuần trước, họ đã chứng minh bản lĩnh bằng trận hòa 1-1 với Brentford vào ngày 26 tháng 2, khi Jake O’Brien ghi bàn gỡ hòa.

Trong quãng thời gian khoác áo Lyon, O’Brien luôn thể hiện sự nguy hiểm trong vòng cấm, và bàn thắng vừa qua giúp Everton kéo dài chuỗi trận bất bại tại Premier League lên con số bảy kể từ khi Moyes tiếp quản.

Lần gần nhất Everton có chuỗi tám trận bất bại tại giải đấu hàng đầu nước Anh là dưới thời Ronald Koeman ở mùa 2016-17. Dù đang đứng thứ 16 trên bảng xếp hạng, The Toffees đã tạo ra khoảng cách an toàn 15 điểm so với nhóm nguy hiểm.

Ngoại trừ thất bại 0-4 trước Man United, Everton đã chứng tỏ sự chắc chắn nơi hàng thủ khi thi đấu xa nhà. Họ chỉ để thủng lưới tối đa một bàn trong 10 trên 11 trận sân khách gần nhất tại Premier League, bao gồm cả sáu trận gần đây nhất.

Đáng chú ý, Everton từng giành chiến thắng đậm 4-0 trước Wolves trong trận lượt đi tại Goodison Park hồi tháng 12. Nếu tiếp tục đánh bại đối thủ vào thứ Bảy, họ sẽ hoàn tất cú đúp chiến thắng trước Wolves tại Premier League lần thứ hai trong lịch sử, sau lần đầu tiên ở mùa giải 2020-21 trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Dự đoán tỉ số Wolverhampton vs Everton mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Wolverhampton vs Everton như sau:

Sportsmole: Wolverhampton 0-2 Everton

WhoScore: Wolverhampton 0-1 Everton

Wolverhampton 0-1 Everton Báo chúng tôi dự đoán: Wolverhampton 0-1 Everton

Xem trực tiếp Wolverhampton vs Everton khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Wolverhampton vs Everton trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào lúc 3h00 ngày 9/3 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.