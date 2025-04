Quốc tế Nhận định, dự đoán Wolverhampton vs Leicester City: Bầy Sói tiễn Bầy Cáo Trận đấu giữa Wolverhampton vs Leicester City diễn ra vào 21h00 ngày 26/4. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Wolverhampton vs Leicester City mới nhất

Thủ môn số ba của Wolves – Daniel Bentley – bất ngờ được bắt chính tại Old Trafford do cả Jose Sa (chấn thương lưng) và Sam Johnstone (chưa rõ lý do) đều vắng mặt. Jose Sa dính chấn thương ngay trong lúc khởi động và vẫn chưa chắc chắn ra sân trận tới.

Ngoài ra, Wolves còn thiếu vắng Hwang Hee-chan (chưa rõ lý do), Jean-Ricner Bellegarde (bắp chân) và Pedro Lima (mắt cá). Sasa Kalajdzic, Enso Gonzalez, Yerson Mosquera và Leon Chiwone vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương đầu gối dài hạn.

Dù Sarabia đã ghi bàn tuyệt đẹp tại Old Trafford, anh có thể tiếp tục đóng vai trò dự bị cho Marshall Munetsi và Matheus Cunha – người đang cần thêm bốn bàn để phá kỷ lục ghi bàn trong một mùa tại Premier League của Raul Jimenez.

Về phía Leicester, phòng y tế hiện chỉ còn một ca chấn thương dài hạn là Abdul Fatawu (đầu gối). Harry Winks vẫn bị loại khỏi đội một sau mâu thuẫn với HLV Van Nistelrooy.

Khi đội bóng đã chắc chắn xuống hạng, HLV Van Nistelrooy có thể sẽ xoay vòng và trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ, dù ông cũng không có ý định “buông xuôi” phần còn lại của mùa giải.

Một cái tên đáng chú ý là thần đồng 15 tuổi Jeremy Monga – người đã trở thành cầu thủ trẻ thứ hai từng ra sân tại Premier League. Nếu được đá chính trong một trận đấu sắp tới, Monga sẽ lập kỷ lục là cầu thủ trẻ nhất từng đá chính trong lịch sử giải đấu.

Đội hình dự kiến Wolverhampton vs Leicester City mới nhất

Wolverhampton Wanderers:

Bentley; Agbadou, Toti, Bueno; Semedo, Andre, Gomes, Ait-Nouri; Munetsi, Cunha; Larsen

Leicester City:

Hermansen; Pereira, Coady, Faes, Thomas; Ndidi, Soumare; Ayew, El Khannouss, Mavididi; Daka

Nhận định bóng đá Wolverhampton vs Leicester City mới nhất

Không có đội bóng nào tại giải Ngoại hạng Anh hiện sở hữu phong độ ấn tượng hơn Wolverhampton, đội chủ nhà trong trận đấu thứ Bảy này, khi họ là cái tên duy nhất toàn thắng cả năm trận gần nhất tại Premier League – một chuỗi thành tích xuất sắc đã dập tắt mọi lo ngại về khả năng xuống hạng.

Sau khi lần lượt đánh bại Southampton, West Ham, Ipswich và Tottenham, Wolves tiếp tục tạo nên cú sốc khi quật ngã Manchester United ngay tại Old Trafford trong kỳ nghỉ lễ Phục Sinh, nhờ siêu phẩm đá phạt của Pablo Sarabia.

Giờ đây, khi đã chính thức trụ hạng thành công, Wolves – hiện đứng trên Tottenham và chỉ xếp dưới Man United vì hiệu số – có thể thoải mái về đích trong phần còn lại của mùa giải, trong khi ban lãnh đạo đội bóng bắt đầu chuẩn bị cho một mùa hè đầy biến động.

Thông tin về việc Matheus Cunha có thể chuyển đến Man United đang ngày càng rõ ràng, trong khi Joao Gomes và Rayan Ait-Nouri cũng là những cái tên nhiều khả năng gây chú ý trên thị trường chuyển nhượng. Tuy nhiên, trước khi ra đi, họ vẫn muốn giúp Wolves ghi dấu ấn lịch sử.

Nếu giành chiến thắng vào thứ Bảy, “Bầy sói” sẽ có lần đầu tiên thắng liền sáu trận tại Premier League – điều chưa từng xảy ra trong lịch sử đội bóng. Lần gần nhất họ có chuỗi sáu chiến thắng ở hạng đấu cao nhất nước Anh đã là từ năm 1970.

Trong khi Wolves đang chuẩn bị cho mùa giải tiếp theo tại Premier League, thì Leicester lại đối diện với viễn cảnh buộc phải quay trở lại Championship, sau khi chính thức xuống hạng khi để thua Liverpool cuối tuần qua.

Đoàn quân của HLV Ruud van Nistelrooy đã cố gắng phòng ngự trước sức ép của đội bóng sắp đăng quang, nhưng cuối cùng vẫn gục ngã sau cú vô-lê đổi hướng của Trent Alexander-Arnold. Thất bại 0-1 ấy chính thức xác nhận việc Leicester phải chia tay hạng đấu cao nhất – điều đã được dự báo từ lâu.

Việc rớt hạng khiến đội trưởng kỳ cựu Jamie Vardy tức giận buông lời chỉ trích thẳng thừng trên mạng xã hội, phản ánh đúng sự thất vọng của đông đảo người hâm mộ suốt mùa giải.

Mục tiêu duy nhất còn lại với Leicester là cố gắng kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 18 – trên Ipswich Town – dù điều đó cũng không giúp họ tránh khỏi cảnh xuống hạng. Tuy nhiên, điều này có vẻ khó thực hiện khi họ đang trải qua chuỗi 10 trận không thắng tại Premier League.

Điểm sáng hiếm hoi là hai kết quả tích cực duy nhất trong năm 2025 của Leicester đều diễn ra trên sân khách – chiến thắng trước Tottenham và trận hòa 2-2 với Brighton. Nhưng nên nhớ, họ từng bị Wolves vùi dập 3-0 hồi tháng 12 và hiện đang đứng trước nguy cơ bị đối thủ này hoàn tất cú đúp thắng trong mùa – điều chưa xảy ra từ năm 1958.

Dự đoán tỉ số Wolverhampton vs Leicester City mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Wolverhampton vs Leicester City như sau:

Sportsmole: Wolverhampton 1-0 Leicester City

WhoScore: Wolverhampton 2-0 Leicester City

Wolverhampton 2-0 Leicester City Báo chúng tôi dự đoán: Wolverhampton 2-0 Leicester City

Xem trực tiếp Wolverhampton vs Leicester City khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Wolverhampton vs Leicester City trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào lúc 21h00 ngày 26/4 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.