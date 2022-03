Nhận định thị trường căn hộ chung cư tại TP Vinh

Hiện nay, có rất nhiều người trẻ muốn mua nhà ở riêng tại trung tâm thành phố với ngân sách phù hợp thì căn hộ tại những dự án như Green Pearl 72 Lê Lợi hay Complex - 126 Nguyễn Sỹ Sách hoàn toàn trong tầm tay. Đây cũng được cho là dự án được giới trẻ yêu thích bởi sở hữu tầm view đẳng cấp nhất có thể bao quát được cả thành phố Vinh từ trên cao.

Giá chung cư tăng liên tục

Đánh giá thực tế, không thể phủ nhận giá chung cư cũng không nằm ngoài sự tăng sốt theo xu thế chung với đất nền. Cụ thể, từ cuối năm 2021 hàng loạt các Dự án chung cư đã có sự điều chỉnh tăng giá, đặc biệt chưa có dấu hiệu dừng lại. Các chuyên gia bất động sản dự đoán đà tăng sẽ tiếp tục ít nhất tới hết năm 2023.

Tuy nhiên, sự điều chỉnh tăng giá này có khác biệt rõ rệt với từng loại dự án. Người mua nhà cần hiểu rõ để có phương án mua nhà hợp lý nhất. Với những dự án hoàn thiện, mức giá tăng sẽ có điều chỉnh nhẹ theo xu thế thị trường nhưng không nhiều do dự án không phát sinh các hạng mục mới. Điều này trái ngược hoàn toàn ở những dự án chưa hoàn thiện do vẫn chưa hoàn tất xây dựng nên giá mua vào tăng liên tục theo từng giai đoạn. Càng ở giai đoạn cuối giá càng cao. Kết quả là khi mua nhà hoàn thiện ở giai đoạn sau giá sẽ rất cao so với ban đầu.

Đặc biệt, sau khi mua xong người mua vẫn phải tốn chi phí thuê nhân công và nguyên vật liệu xây dựng để hoàn thiện, giá sẽ đội lên rất nhiều. Do vậy, nếu là người có ý định mua nhà để ổn định thì tốt nhất bạn nên lựa chọn những Dự án đã hoàn thiện để tiết kiệm chi phí mà lại có thể dọn vào ở luôn.

Cư dân TP Vinh đang rất cần những căn hộ chung cư cao cấp

Rõ ràng căn hộ chung cư hiện đang là ưu tiên lựa chọn của nhiều người dân xứ Nghệ. Thị trường rất cần những căn hộ không chỉ phù hợp với túi tiền mà còn phải đáp ứng các yêu cầu về: vị trí, chất lượng, tiện ích, môi trường sống…