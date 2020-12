Nhận định U21 SLNA - U21 Viettel: Ngôi vô địch lần thứ 6 cho đội bóng xứ Nghệ?

Cả U21 SLNA và Viettel đều lọt vào trận chung kết với thành tích không phải tốt nhất ở vòng loại. Ở bảng A, U21 Viettel chỉ đứng ở vị trí thứ hai sau Nam Định do có cùng 5 điểm nhưng kém về kết quả đối đầu. Trong khi đó ở bảng B, U21 SLNA cũng chỉ đứng ở vị trí thứ hai với 5 điểm (2 trận thắng và 1 trận thua), kém 1 điểm so với đội đầu bảng Công an Nhân dân.

Bước vào vòng chung kết, U21 Viettel lại kết thúc bảng B với 7 điểm và hiệu số bàn thắng bại là +4 (6-2). Trong khi đó, U21 SLNA xếp thứ 2 cũng ở bảng đấu này với 5 điểm và hiệu số +4 (7-3).

Nếu như U21 SLNA giành chiến thắng 1-0 trước Nam Định trong thì Viettel giành chiến thắng 2-1 trước Đồng Tháp. Như vậy, hai đội bóng này bước vào trận chung kết của giải đấu với thành tích hoàn toàn giống nhau, cùng ghi được 8 bàn thắng và cùng để thủng lưới 3 bàn.

Hai đội hòa nhau 1-1 ở trận đấu tại vòng bảng. Ảnh: Bá Tuấn Xét về chất lượng đội hình chính, U21 Viettel có hàng loạt những tuyển thủ chất lượng như Việt Cường, Mạnh Dũng, Thanh Bình, Hữu Thắng, Danh Trung. Trong khi đó, Nhâm Mạnh Dũng đã có 4 bàn thắng tại vòng chung kết. Về phía SLNA chỉ có 2 tuyển thủ trong đội hình là Mai Sỹ Hoàng và Nguyễn Văn Việt đang có 3 bàn thắng.



Trước trận chung kết, U21 Viettel được đánh giá nhỉnh hơn đôi chút bởi yếu tố thể hình và chất lượng đội hình. Tuy nhiên, SLNA cũng rất đáng gờm trong lối chơi phòng ngự phản công dù năm nay, đội bóng xứ Nghệ sử dụng khá nhiều cầu thủ cấp độ U17 và U19.

Trong quá khứ, ở các cấp độ trẻ, lứa cầu thủ sinh năm 1999, 2000 và 2001 này của SLNA thường thua đau trước Viettel và trận chung kết chắc chắn sẽ là trận đấu nhiều duyên nợ. Mặt khác, những trận đấu giữa “hậu duệ Thể Công” và SLNA đều mang đến những pha bóng nóng bỏng, quyết liệt.

SLNA đang đứng trước cơ hội lớn lập kỷ lục 6 lần vô địch giải U21. Ảnh: Bá Tuấn

Lịch sử Giải bóng đá U21 Quốc gia ghi nhận, SLNA đang là đội bóng vô địch nhiều nhất với 5 lần vào các năm 2000; 2001; 2002; 2012; 2014. Cùng có được 5 lần lên ngôi như SLNA là Hà Nội nhưng nếu đánh bại Viettel, đội bóng xứ Nghệ sẽ lập nên kỷ lục mới với 6 lần lên ngôi và đồng thời đoạt 4 chức vô địch trẻ trong năm 2020.

Trận chung kết giữa U21 SLNA và U21 Viettel sẽ diễn ra vào lúc 17h00 ngày hôm nay (19/12) và được THTT trên kênh VTV6.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN U21 SLNA: TM Thành Huy, Văn Sơn, Thành Lâm, Khắc Lương, Sỹ Hoàng, Văn Việt, Ngọc Ánh, Xuân Bình, Xuân Tiến, Mạnh Quỳnh Văn Lương. U21 Viettel: TM Đức Minh , Xuân Kiên, Danh Trung, Hữu Thắng, Văn Quyết, Sỹ Chiến, Mạnh Dũng, Tiến Anh, Tấn Tài, Thanh Bình.