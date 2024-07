Pháp luật Nhận được số tiền lớn người khác chuyển nhầm, người đàn ông ở huyện Diễn Châu báo công an để trả lại Ngay khi thấy khoản tiền lớn được chuyển nhầm vào tài khoản ngân hàng của mình, anh Trần Văn Chung (Diễn Châu) đã lên cơ quan công an trình báo, tìm người trả lại.

Công an xã Diễn Hùng (Diễn Châu) xác nhận trên địa bàn có công dân trình báo được chuyển nhầm số tiền lớn. Đến nay, công an xã đã phối hợp ngân hàng để trả lại cho chủ sở hữu.

Anh Trần Văn Chung trình báo với Công an xã Diễn Hùng. Ảnh: Hữu Thịnh

Được biết, trước đó, vào ngày 16/7/2024, anh Trần Văn Chung (SN 1991), trú tại thôn Hùng Phong, xã Diễn Hùng, huyện Diễn Châu nhận được tin nhắn báo có số tiền 75 triệu đồng chuyển tới tài khoản ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) của mình.

Biết có người chuyển nhầm, sau gần 1 ngày không thấy có cuộc gọi nào gọi tới để lấy lại số tiền nói trên, anh Chung đã chủ động viết đơn lên công an xã để trình báo sự việc. Ngay khi tiếp nhận đơn trình báo, công an xã đã phối hợp với chi nhánh ngân hàng có liên quan trên địa bàn để rà soát thông tin chủ tài khoản đã chuyển nhầm và tìm cách liên hệ.

Khi không thấy ai liên hệ lấy lại tiền, anh Chung đã viết đơn trình báo gửi cơ quan công an. Ảnh: Hữu Thịnh

Theo đó, người chuyển nhầm tiền là anh Phạm Đức Điện (SN 1982), trú tại TP. Hà Nội. Anh Điện đang là giám đốc công ty trên địa bàn TP. Hà Nội.

Anh Phạm Đức Điện chia sẻ: Số tiền trên là số tiền tôi dùng chuyển tiền hàng, do thực hiện thao tác sai nên đã gây ra sự nhầm lẫn trên. Ngay khi biết mình chuyển nhầm, bản thân tôi rất lo lắng báo bên ngân hàng có liên quan. Tuy nhiên, ngay khi đang làm các thủ tục xác minh thì thấy anh Chung cũng như lực lượng công an xã gọi điện để xác minh sự việc. Tôi rất cảm kích trước tấm lòng của anh Chung cũng như sự nhiệt tình của Công an xã Diễn Hùng đã giúp đỡ để tôi lấy lại được số tiền nói trên.

Theo Trung tá Nguyễn Hữu Thịnh - Trưởng Công an xã Diễn Hùng cho biết: Hiện nay, công an xã đang đề nghị UBND xã khen thưởng cho công dân Trần Văn Chung về gương "người tốt, việc tốt". Qua đây, mỗi người dân cần hiểu rõ cách xử lý khi rơi vào trường hợp bị chuyển nhầm tiền thì báo với cơ quan chức năng trên địa bàn để được hỗ trợ và giúp đỡ.