Nhận rõ cơ hội và thách thức từ kênh đầu tư giao dịch hàng hoá

(Baonghean.vn) - Đồn Biên phòng Diễn Thành, Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã hoàn chỉnh hồ sơ, bàn giao đối tượng và tang vật vụ án cho Công an huyện Diễn Châu xử lý theo quy định của pháp luật.

(Baonghean.vn) - Trận đấu lúc 19h15 ngày 31/7 giữa 2 đội đầu bảng - Câu lạc bộ Hà Nội và Sông Lam Nghệ An - sẽ là trận cầu tâm điểm tại vòng 10 V.League. Mặc dù thành tích đối đầu gần đây với Câu lạc bộ Hà Nội không tốt nhưng đội bóng xứ Nghệ vẫn có niềm tin lớn vào một kết quả khả quan trên sân khách.

(Baonghean.vn) - Thực hiện Quyết định số 241/QĐ-TTg, Quyết định số 149/QĐ-TTg, Chỉ thị số 22/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt đối với các dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội, thời gian qua ngành Bảo hiểm xã hội Nghệ An đặc biệt quan tâm đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp qua tài khoản cá nhân (thẻ ATM) để phục vụ người thụ hưởng chính sách ngày càng tốt hơn.

(Baonghean.vn) - Sau khi Báo Nghệ An điện tử ngày 21/7 đăng tải bài viết “Một dự án ‘đầu voi, đuôi chuột’ tại Khu Công nghiệp Đông Hồi”, Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam thông tin những vi phạm đã được làm rõ tại Dự án Xưởng chế biến gỗ dân dụng và xuất khẩu.

Trước khi ra khỏi ngành, Nguyễn Quốc Đạt là cán bộ công an công tác tại trại giam Thủ Đức đã lừa đảo một chiến sĩ nghĩa vụ tại trại giam này với số tiền gần 1 tỷ đồng.

(Baonghean.vn) - Ngày 28/7, tại Nhà thi đấu thành phố Vinh, Tổng cục Thể dục Thể thao phối hợp với Sở Văn hoá và Thể thao Nghệ An tổ chức lễ bế mạc Giải vô địch Đá cầu trẻ Quốc gia năm 2022.

(Baonghean.vn) - Với Đào An Duyên, thời khắc cuối buổi chiều bao giờ cũng mang đến cho con người tâm trạng vẩn vơ mông lung, bởi nó nhắc về sự kết thúc của một ngày, bởi nó ở phía cuối của một chu kì thời gian, bởi nó mang bóng dáng của sự phai tàn. Nhưng tác giả đã biết trước điều này, rằng mình sẽ an nhiên bước về phía cuối chiều, an nhiên bước về phía cuối chặng đường đời của mình, và sẽ lại hóa thân vào những người mẹ, người bà ngóng chờ lũ trẻ của mình trở về trong lặng lẽ và yêu thương. Có gì đó thoáng buồn, nhưng cũng ấm áp vô cùng trong những buổi chiều như thế.