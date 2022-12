Nhan sắc khó rời mắt của Mai Phương Thúy ở tuổi 34

(Baonghean.vn) -Chiều 30/12/2022, được sự ủy quyền của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Nghệ An (PC Nghệ An), Ban Quản lý dự án lưới điện đã tổ chức nghiệm thu, đóng điện thành công và đưa vào vận hành Trạm biến áp 110kV Diễn Phong (E15.52).

(Baonghean.vn) - Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu những con số, sự kiện nổi bật về chính trị, kinh tế, xã hội… trong năm 2022 của tỉnh Nghệ An.

(Baonghean.vn) - Biết Và Y Mò chuẩn bị đi cắt cỏ, người hàng xóm “nhờ” cầm 2 bánh heroin. Thiếu phụ này đồng ý nên chở ma túy đi “ship” thì bị công an bắt giữ.

Từ năm 2018 đến nay, đường dây này đã sản xuất, in ấn và mua bán hàng nghìn bằng cấp, giấy tờ giả cho người mua ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, số tiền hưởng lợi trái phép lên đến hơn 30 tỷ đồng.

(Baonghean.vn) - Năm 2022, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 2,27% so với năm trước; và dự báo sẽ tăng trong thời gian tới khi đầu năm 2023, chính sách giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng với các nhóm hàng hóa, dịch vụ… hết hiệu lực.

(Baonghean.vn) - Một phương tiện của ngư dân thị xã Hoàng Mai trong lúc khai thác hải sản do gặp sóng to làm vỡ phía trước mũi, nước vào nhiều dẫn đến phương tiện bị chìm.

(Baonghean.vn) - Chiều 30/12/2022, Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh do đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên, tặng quà các sở, ngành, đơn vị trong khối ngành Tài chính trực, làm việc những ngày cuối năm 2022.

(Baonghean.vn) - Ban Chấp hành Trung ương họp phiên bất thường; Nghệ An tổng kết công tác quốc phòng, an ninh; Bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Nghệ An; Khởi tố, bắt tạm giam 3 cán bộ thuộc Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn... là một số nội dung đáng chú ý ngày 30/12.