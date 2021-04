Nhan sắc Ngọc Trinh thời mới vào showbiz gây tranh cãi

Khoảnh khắc này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Trên các diễn đàn bàn luận chuyện showbiz, nhiều người cho rằng Ngọc Trinh có màn “lột xác" ngoạn mục sau thời gian dài hoạt động trong nghề. Một tài khoản bình luận: “Tính ra Ngọc Trinh đâu phải trắng tự nhiên nhỉ. So với bây giờ đúng là một trời một vực". Người xem khác cho hay: “Dậy thì thành công quá rồi. Bây giờ dáng đẹp, mặt xinh và trắng nữa. Nhìn lại ảnh cũ mà sốc". “Sao mình thấy 10 năm trước Ngọc Trinh già hơn bây giờ thế nhỉ", người xem khác nêu ý kiến. “10 năm trước như vậy là ổn quá rồi, nhìn những người xung quanh là sẽ biết", một cư dân mạng khác cho hay.

Thời điểm đó, chân dài sinh năm 1989 sở hữu nhan sắc bình thường, không quá nổi bật.

Đặc biệt, khi đặt lên bàn cân so sánh Ngọc Trinh của hiện tại với thời điểm tham gia Tam sao thất bản, nhiều người đặt nghi vấn cô can thiệp dao kéo. Một tài khoản nhận xét: “Đúng là sau 10 năm thì ai cũng thay đổi nhưng mà nét khác quá. Mũi Ngọc Trinh có làm không vậy, xưa nó to và bè thế kia mà". Người xem khác cho hay: “Giờ đi thẩm mỹ hết rồi. Nâng mũi tắm trắng nên khác xưa là phải thôi". “Biết là ai rồi cũng khác nhưng để khác như vậy thì chắc cũng phải dao kéo dữ lắm", một cư dân mạng nêu ý kiến.