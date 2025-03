Giải trí Nhan sắc ở tuổi 88 của 'tứ đại mỹ nhân Sài Gòn' Kiều Chinh Diễn viên Kiều Chinh là một trong số "tứ đại mỹ nhân Sài Gòn" và từng được xem là biểu tượng của điện ảnh Hollywood gốc Việt.

Diễn viên Kiều Chinh tên đầy đủ Nguyễn Thị Chinh, sinh năm 1937 tại Hà Nội, được mệnh danh là một trong "tứ đại mỹ nhân Sài Gòn một thời", sánh vai cùng Thẩm Thúy Hằng, Thanh Nga, Kim Cương.

Vẻ đẹp của Kiều Chinh thời trẻ.

Bà bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào những năm 1950 và nhanh chóng trở thành một ngôi sao nổi tiếng trong nước trước khi bước ra thế giới chinh phục thị trường Hollywood. Một trong những vai diễn nổi bật của bà là trong bộ phim The Joy Luck Club (1993). Năm 1968, Kiều Chinh đóng phim Chuyện năm Dần (Year Of The Tiger) do Mỹ sản xuất với nam tài tử nổi tiếng Marshall Thompson.

Kiều Chinh được nhận được nhiều giải thưởng danh giá, bao gồm giải Emmy cho bộ phim tài liệu Kieu Chinh: A Journey Home ghi nhận những đóng góp không ngừng nghỉ của bà cho nghệ thuật và cộng đồng.

Ở tuổi 88, diễn viên gạo cội Kiều Chinh vẫn khiến mọi người ngưỡng mộ bởi sức khỏe, sự bền bỉ và phong thái chuyên nghiệp trong công việc.

Kiều Chinh hiện vẫn đang sinh sống ở Mỹ, thỉnh thoảng bà mới về thăm quê hương. Về đời tư nữ nghệ sĩ rất kín tiếng, bà muốn cuộc sống thường nhật có không gian bình yên.

Dù tuổi tác đã cao nhưng minh tinh Kiều Chinh thu hút bởi nét đẹp tự nhiên, sự điềm tĩnh, khuôn mặt phúc hậu và nụ cười hiền lành. Bà vẫn sở hữu làn da đầy sức sống, vóc dáng nhanh nhẹn, khoẻ mạnh.

Nhan sắc của Kiều Chinh ở tuổi 88.

Ngôi sao điện ảnh một thời Kiều Chinh vừa từ Mỹ trở về Việt Nam để tham gia một dự án phim đặc biệt cùng nhà sản xuất - diễn viên Trương Ngọc Ánh. Đồng hành trong chuyến trở về của bà là hai nhà sản xuất điều hành Sir Daniel K. Winn và Randall J. Slavin.

Có mặt tại sân bay hội ngộ ngôi sao Kiều Chinh và bộ đôi nhà sản xuất điều hành Daniel K. Winn và Randall J. Slavin, nhà sản xuất Trương Ngọc Ánh cùng đạo diễn Jordan, nhà sản xuất Tiến Phạm và đạo diễn hình ảnh Alex Bonelli chia sẻ sự hào hứng vì cuộc gặp gỡ thú vị, khởi đầu cho dự án mới này.

Diễn viên Kiều Chinh rất vinh dự khi được quay lại Việt Nam để cống hiến cho một dự án mang nhiều ý nghĩa. Với bề dày kinh nghiệm và tên tuổi vang dội tại Hollywood, sự trở lại của ngôi sao điện ảnh Kiều Chinh trong dự án phim này không chỉ là một dấu ấn cá nhân mà còn mang theo hy vọng tạo sự kết nối giữa điện ảnh Việt Nam với bạn bè quốc tế.

NSX Trương Ngọc Ánh hội ngộ nghệ sĩ Kiều Chinh.

Sau chuyến bay dài, bà vẫn xuất hiện rạng rỡ tại sân bay, thể hiện tinh thần đầy nhiệt huyết đáng kinh ngạc.

Diễn viên Kiều Chinh về nước sau hơn 1 thập kỷ. Tại sân bay Tân Sơn Nhất, diễn viên Kiều Chinh xúc động nói: “Hơn 10 năm tôi mới trở lại, có quá nhiều thay đổi. Tôi về nước để thực hiện dự án phim mới về họa sĩ, nhà điêu khắc Daniel K. Winn do Jordan Schulz đạo diễn. Tôi là diễn viên thì không cần chuẩn bị gì nhiều, nhưng ở khâu sản xuất, Trương Ngọc Ánh cùng ê-kíp đã tính toán và lên kế hoạch từ lâu.

Ngoài lịch trình quay phim, tôi cũng muốn đi đến nhiều nơi ở Việt Nam, đặc biệt là Hà Nội. Tuy nhiên lịch trình làm việc khá dày nên tùy thuộc vào nhà sản xuất nữa. Tôi mong được gặp gỡ khán giả quê nhà sau nhiều năm".