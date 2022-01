Nhân viên bảo hiểm 'rởm' chiếm đoạt tiền hàng loạt lao động thất nghiệp

Công an tỉnh Hải Dương vừa cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa làm rõ hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tiền đối với Nguyễn Tất Thành (SN 2000, quê huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, hiện đang ở xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định).



Ngày 1/11/2021, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tiếp nhận đơn trình báo của chị T.T.H., trú tại xã Minh Hòa, thị xã Kinh Môn là đại lý bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương chi nhánh thị xã Kinh Môn.

Chị H. phản ánh việc bị người khác sử dụng hình ảnh của mình trên tài khoản facebook “T.H” làm ảnh đại diện tài khoản zalo, facebook khác để lừa đảo chiếm đoạt tiền của hàng loạt lao động thất nghiệp.



Tiến hành xác minh, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao xác định đối tượng liên quan là Nguyễn Tất Thành.

Làm việc với công an, Thành khai nhận, thông qua mạng xã hội facebook, thấy nhiều người có nhu cầu đăng ký gói hỗ trợ thất nghiệp của bảo hiểm xã hội nên nảy sinh ý định lừa đảo để lấy tiền tiêu xài.

Đối tượng Thành tại cơ quan công an. Tháng 9/2021, đối tượng mở tài khoản facebook tên “bảo hiểm xã hội”, tài khoản zalo tên “Huyền bảo hiểm” rồi tải ảnh đại diện từ facebook “T.H” của chị T.T.H làm ảnh đại diện để tạo niềm tin cho các bị hại.

Đóng vai nhân viên bảo hiểm xã hội, Thành kết bạn, trao đổi với những người có nhu cầu làm thủ tục nhận tiền bảo hiểm thất nghiệp, yêu cầu những người này nộp tiền lệ phí (từ 500 nghìn đến 2 triệu đồng) vào tài khoản ngân hàng do Thành cung cấp để được làm thủ tục. Sau khi bị hại chuyển tiền lệ phí, Thành cắt liên lạc và chiếm đoạt tiền.