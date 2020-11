Nhân viên Báo Nghệ An đạt giải cuộc thi chạy Homewifi Nghệ An Running Awards 2020

Giải chạy Homewifi Nghệ An Running Awards 2020 với thông điệp “Vượt qua giới hạn, tăng tốc dẫn đầu” được tổ chức từ 05/10 đến 31/12/2020 và được chia làm 3 giai đoạn. Đây là giải chạy, áp dụng công nghệ 4.0 cho đông đảo người dân tỉnh nhà tham gia.

Sau giai đoạn 1 tính từ ngày 05/10- 31/10/2020, đã có 193 VĐV với 49 team tham gia giải. Kết quả, có 23 VĐV (gồm 18 nam, 5 nữ) đạt target nhận huy chương của giải; 15 VĐV (10 nam, 5 nữ) đạt target nhận áo thể thao của giải; Có 2 VĐV dành chức vô địch là Võ Thanh Tâm (tổng điểm 512,991) và Tuấn Tài (438,422)

VĐV Nguyễn Thị Minh Thìn tại một cuộc thi chạy Marathon. Ảnh: PV

Trong danh sách VĐV giành huy chương, giành áo thể thao đáng chú ý có VĐV Nguyễn Thị Minh Thìn là nhân viên thuộc Phòng Xuất bản - Báo Nghệ An đạt tổng điểm 110,867.

Danh sách các VĐV đạt giải giai đoạn I. Ảnh: BTC

Giải sẽ tiếp tục được diễn ra đến ngày 31/12/2020 và được chia làm 3 giai đoạn. Tất cả người dân đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh Nghệ An đều tham gia. Các VĐV hoàn toàn chủ động linh hoạt chạy ở bất cứ đâu, bất cứ thời điểm nào trong ngày, chỉ cần có kết nối với ứng dụng và hệ thống ghi nhận kết quả của giải.

Giải đấu này do Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An phối hợp với Viettel Nghệ An đồng tổ chức .