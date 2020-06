Nhân viên giao dịch bất động sản ở Nghệ An 'khủng bố' khách hàng vì từ chối mua đất

Chiều 11/6, Phòng cảnh sát về quản lý hành chính và trật tự xã hội (PC 06, Công an Nghệ An), đang tạm giữ Hồ Quỳnh Tường (27 tuổi, xã Quỳnh Giang, Quỳnh Lưu), và Trần Thị Giang (32 tuổi, phường Quang Trung, TP Vinh), để làm rõ hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".

Tường và Giang là nhân viên của Công ty TNHH Truyền thông Viethome. Công ty này có trụ sở ở số 8, Đại lộ Lê Nin (TP Vinh), chuyên về tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản.

Tường tại cơ quan công an. Ảnh: Tiến Hùng Theo trình bày của chị H. (trú ở xã Nghi Đức, TP Vinh), khoảng cuối tháng 5, chị lên mạng xã hội và thấy một bài đăng bán đất của công ty này nên liên hệ để xem. Sau khi trực tiếp đến xem đất, do không ưng ý nên chị H. không mua. Một tuần sau, Trần Thị Giang điện thoại hỏi chị H. có còn nhu cầu mua đất không và giới thiệu cho chị một lô khác. Chị H. sau đó được nhân viên của công ty dẫn đến xem đất và ra giá 650 triệu đồng.

"Tôi xem xong đất thì nói đắt quá rồi ra về, không hứa hẹn với họ gì cả. Về nhà hỏi chồng thì chồng nói cũng lô đất này, một công ty bất động sản khác rao bán rẻ hơn rất nhiều. Vì thế, vợ chồng tôi không mua qua công ty Viethome mà mua của sàn giao dịch khác, có giá rẻ hơn", chị H. kể.

Kể từ đó, gia đình chị H. liên tục nhận được điện thoại "khủng bố tinh thần" của nhóm người thuộc Công ty TNHH Truyền thông Viethome. Nhóm người này nhiều lần kéo đến nhà, lên tận nơi làm việc của chị H. (thuộc một cơ quan nhà nước tại TP Vinh), để đe dọa.

Cảnh sát lấy lời khai Trần Thị Giang. Ảnh: Tiến Hùng "Nhóm này yêu cầu tôi phải đưa 30 triệu đồng. Họ nói đó là tiền quảng cáo, rồi lúc thì nói là tiền dịch vụ, chênh lệch gì đấy. Vì tôi đã đi xem đất rồi nhưng không mua nên phải trả tiền. Họ rất hung hăng, bảo "không trả thì không xong", chị H. kể và cho hay, thậm chí nhóm này còn đến từng nhà hàng xóm, mạo danh công an để tung tin gia đình chị H. có nhiều sai phạm, công an đang đi tìm hiểu thông tin, điều tra.



Sau khi nhiều lần từ chối chi tiền vì cho rằng bản thân không sử dụng dịch vụ gì của công ty này, chị H. được nhóm nhân viên bất động sản giảm số tiền xuống còn 20 triệu đồng. Chiều 11/6, Giang và Tường bị Cảnh sát 113 bắt quả tang khi vừa nhận 15 triệu đồng từ chị H.

Trao đổi với phóng viên Báo Nghệ An, Đại tá Lương Thế Lộc - Trưởng Phòng PC 06 (Công an Nghệ An), đơn vị đang hoàn tất hồ sơ để chuyển vụ việc cho Công an TP Vinh điều tra theo thẩm quyền.