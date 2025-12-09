Thứ Sáu, 12/9/2025
Pháp luật

Nhân viên một ngân hàng bị phát lệnh truy nã đặc biệt

Quang Hưng 12/09/2025 06:07

Đưa ra thông tin gian dối về việc 'đáo hạn khoản vay', một nhân viên ngân hàng tại Lâm Đồng đã chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng rồi bỏ trốn. Đối tượng hiện bị công an phát lệnh truy nã đặc biệt.

Ngày 11/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã phát đi thông báo truy nã đặc biệt đối với bị can Lê Ngọc Trung (29 tuổi, trú phường Mũi Né, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Dùng chiêu đáo hạn vay, nhân viên ngân hàng chiếm đoạt 22 tỷ rồi bỏ trốn.jpg
Quyết định truy nã đặc biệt đối với bị can Lê Ngọc Trung. Ảnh: CACC

Theo điều tra, Lê Ngọc Trung là nhân viên ngân hàng, đã đưa ra thông tin gian dối về việc có khách hàng cần vay tiền để đáo hạn. Tin tưởng, 5 người đã nhiều lần chuyển tổng cộng hơn 22 tỷ đồng vào các tài khoản do Trung đứng tên hoặc nhờ người khác nhận hộ.

Số tiền này được Trung sử dụng để trả nợ. Khi mất khả năng chi trả, đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 31/7/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố bị can đối với Trung về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Công an kêu gọi người dân khi phát hiện Trung có quyền bắt giữ, áp giải đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND gần nhất. Đồng thời, mọi thông tin liên quan cần báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng.

