Nhân viên ngân hàng bị tố chiếm đoạt 800 triệu của khách hàng

Chiều 10/3, Thượng tá Trần Văn Tám, Trưởng Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) cho biết: Cơ quan điều tra Công an quận vừa bàn giao hồ sơ vụ việc cho Công an thành phố thụ lý, điều tra việc nhân viên một chi nhánh ngân hàng chiếm dụng vốn vay của khách.

Ảnh minh họa.

Theo thông tin tố giác của anh V.P.M. (36 tuổi, trú thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) gửi cơ quan Công an thì ngày 2/2 anh M. đã đến chi nhánh một ngân hàng nằm trên đường Điện Biên Phủ (phường Chính Gián, quận Thanh Khê) để làm thủ tục vay tiền.

Tại đây, anh V.P.M. được ông Ng.L.M. (nhân viên ngân hàng) hướng dẫn làm thủ tục, hồ sơ vay số tiền 1,2 tỉ đồng. Đến ngày 6/2, anh V.P.M. nhận được 400 triệu đồng trong số 1,2 tỉ tiền vay. 800 triệu đồng còn lại, nhân viên Ng.L.M. đảm bảo sẽ gửi đủ trong vài ngày sau. Tuy nhiên, đến ngày 8/3, nhân viên ngân hàng Ng.L.M vẫn không thanh khoản số tiền còn lại nên anh M. làm đơn trình báo Công an quận Thanh Khê.

Trước đơn trình báo của công dân, lãnh đạo Công an quận Thanh Khê cho biết đã mời nhân viên Ng.L.M đến làm việc. Nhân viên này bước đầu đã thừa nhận hành vi chiếm giữ số tiền của khách vay tại ngân hàng.