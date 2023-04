Nhân viên xe buýt trả lại 190 triệu đồng cho người đánh rơi

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Quá trình phụ xe, nhân viên xe buýt Công ty cổ phần Thương mại và Xây dựng xe buýt Đông - Bắc Nghệ An đã phát hiện một xe ô tô bị rơi túi đồ đựng tiền để phía trên nắp cốp sau.

Ngày 21/4, Công an xã Hưng Lợi (Hưng Nguyên) đã tổ chức trao trả lại tài sản cho người đánh rơi.

Theo đó, vào khoảng 10 giờ ngày 21/4, Công an xã Hưng Lợi (Hưng Nguyên) tiếp nhận 1 túi xách do anh Trương Văn Kỳ phụ xe và anh Lô Trung Kiên lái xe chạy tuyến 26 (TP. Vinh - Quỳ Hợp) Công ty cổ phần Thương mại và Xây dựng xe buýt Đông - Bắc Nghệ An mang đến trình báo và giao nộp. Quá trình kiểm tra, trong túi xách phát hiện có 190 triệu đồng.

Trong quá trình đang phụ xe buýt, khi đi qua đoạn cầu vượt Yên Lý, xã Diễn Yên (Diễn Châu), anh Trương Văn Kỳ phát hiện một chiếc ô tô màu đen bị rơi túi đồ đựng tiền để trên nắp cốp sau. Anh đã yêu cầu lái xe dừng lại để nhặt túi lên kiểm tra. Phát hiện số tiền lớn, xe buýt chạy theo để trả cho người bị rơi nhưng không kịp. Sau đó, anh Kỳ và lái xe đã đến Công an xã Hưng Lợi trình báo và nhờ trao trả lại cho người đánh rơi.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an xã Hưng Lợi đã xác định, túi xách nêu trên là của ông Lê Văn Mạo (sinh năm 1964), trú tại xóm 11, xã Diễn Yên (Diễn Châu), lái xe ô tô Altis mang biển kiểm soát 37A-041.02 di chuyển từ hướng huyện Nghĩa Đàn về huyện Diễn Châu theo QL48. Do bỏ quên một túi xách tiền trên nắp cốp sau, nên lúc lên cầu vượt Yên Lý, xã Diễn Yên (Diễn Châu) túi tiền đã rơi xuống đường.

Qua làm việc, xác định có đủ căn cứ chứng minh, nên Công an xã Hưng Lợi đã lập biên bản trao trả lại số tiền trên cho vợ chồng ông Lê Văn Mạo.

Sau khi nhận lại được tài sản, ông Mạo hết sức vui mừng và cảm phục trước sự tận tâm của lực lượng Công an và không quên gửi lời cảm ơn tới phụ xe và lái xe của Công ty cổ phần Thương mại và Xây dựng xe buýt Đông - Bắc Nghệ An.