Nhân viên y tế dũng cảm ngăn cản kẻ dùng dao tấn công, truy sát tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An

Thành Chung 23/10/2025 13:15

10 giờ sáng ngày 23/10, tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An xảy ra một vụ việc hết sức nghiêm trọng. Theo đó, một đối tượng tấn công, truy sát người nhà bệnh nhân và cán bộ, nhân viên y tế.

Đối tượng tấn công, truy sát nhân viên y tế là Bằng Văn Vỹ (SN 1996), quê quán Bắc Ninh, hiện trú tại xã Quế Phong, tỉnh Nghệ An.

Vợ chồng Vỹ đã có với nhau 1 đứa con 3 tuổi. Trong lần sinh thứ 2 này, vợ Vỹ nhập viện Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An sinh đôi, thiếu tháng.

Vợ và 2 con Vũ được chăm sóc và điều trị tại phòng 305, Khoa Sơ Sinh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, Trong quá trình vợ và con nằm viện, Vỹ cùng người thân thường túc trực, chăm sóc. Thường ngày, Vỹ không có biểu hiện bất thường...

Ngày 22/10, một trong hai bé con của Vỹ xuất hiện dấu hiệu nhiễm trùng, được chuyển sang Khoa Hồi sức sơ sinh để điều trị.

z7146674776404_eb6704dab42ca41472cdf47d5fd4cf74.jpg
Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Hữu Lê đã có mặt tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An để chia sẻ, động viên, nắm bắt vụ việc. Ảnh: Thành Chung

10 giờ sáng ngày 23/10, Vỹ vào phòng 305, đột ngột dùng dao tấn công người nhà bệnh nhân và nhân viên y tế đang thực hiện chăm sóc trẻ tại phòng. Tiếp đó, Vỹ giằng lấy 1 trẻ sơ sinh cùng phòng đưa ra cửa sổ với ý định ném xuống.

Chị Trần Thị Hồng - một điều dưỡng khác của Khoa có tên là đã kịp thời vào giành lại đứa bé. Lúc này, chị Hồng đã bị Vỹ tiếp tục dùng dao tấn công. Không những tấn công nhân viên y tế và 2 người nhà bệnh nhân ở trong phòng 305, Vỹ còn dùng dao tấn công vợ mình nhưng may mắn chị này tránh được.

z7146674543961_81c8be293c9d8d112a028aadac0b6805.jpg
Trưởng Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An báo cáo lại sự việc xảy ra. Ảnh: Thành Chung

Nhằm ngăn cản đối tượng Vỹ, bảo vệ an toàn cho bệnh nhân và người nhà, các nhân viên y tế của bệnh viện đã vào can ngăn và bị Vỹ dùng dao tấn công.

z7146687988591_4cb9a96e6b4093559bd7b3f406abbe84.jpg
Lực lượng bảo vệ báo cáo về việc khống chế đối tượng V. Ảnh: Thành Chung

10 giờ 5 phút, lực lượng bảo vệ có mặt, vận động đối tượng này dừng tay, đồng thời khoá chặt Phòng điều dưỡng; chờ lực lượng công an đến khống chế, bắt giữ đối tượng.

Vụ việc tấn công, truy sát bằng dao này đã khiến 4 nhân viên y tế Trần Thị Hồng, Nguyễn Thị Thùy Trang, Nguyễn Thị Thu Hoài và Nguyễn Thị Nhung cùng 2 người nhà và 1 trẻ sơ sinh bị thương. Trong đó, điều dưỡng Thùy Trang bị thương nặng nhất với 4 vết dao đâm sâu vào vùng cổ, vùng ngực. 3 điều dưỡng khác bị thương ở vùng bụng, mắt. 2 người nhà bệnh nhân bị thương nhẹ. Trẻ sơ sinh bị xây xát vùng đầu.

z7146760784330_5586b46c7849dffcfdd0e96ceb0ef1f7.jpg
Phẫu thuật cứu sống nhân viên y tế bị tấn công, truy sát. Ảnh: Thành Chung

Khi sự việc xảy ra, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã sơ cứu, đưa nhân viên y tế và người nhà bệnh nhân sang cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Tại đây, các nhân viên y tế được phẫu thuật cấp cứu.

Nhận được thông tin vụ việc, Giám đốc Sở Y tế Lê Thị Hoài Chung, Phó Giám đốc Sở Y tế Trần Minh Tuệ đã có mặt tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An chỉ đạo công tác cứu chữa. Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Hữu Lê đã có mặt tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An để chia sẻ, động viên, nắm bắt vụ việc; chỉ đạo ổn định tình hình ở bệnh viện nhằm đảm bảo tốt công tác khám chữa bệnh cho người dân.

Được biết, các nhân viên y tế đã được phẫu thuật cấp cứu thành công, qua cơn nguy kịch.

Bão số 5: Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An thiệt hại ước tính 5,3 tỷ đồng

Bão số 5: Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An thiệt hại ước tính 5,3 tỷ đồng

Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An bóc khối u xơ tử cung lớn bằng phương pháp phẫu thuật nội soi hiện đại

Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An bóc khối u xơ tử cung lớn bằng phương pháp phẫu thuật nội soi hiện đại

Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cấp cứu tối khẩn, cứu sống mẹ con sản phụ bị rau bong non thể nặng

Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cấp cứu tối khẩn, cứu sống mẹ con sản phụ bị rau bong non thể nặng

