Nhanh chóng, thuận lợi trong ngày đầu triển khai cấp biển số xe tại công an xã, phường

Bắt đầu từ 7h sáng 21/5, tất cả 21 huyện, thành, thị và 122 xã, phường trên địa bàn tỉnh Nghệ An đều đồng loạt tiếp nhận hồ sơ đăng ký, cấp biển số xe. Ảnh: Đ.C

Ngay từ đầu ngày, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh đã phân công các đoàn công tác đi kiểm tra việc triển khai tại các địa phương. (Trong ảnh: Thượng tá Lê Thanh Nghị- Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh kiểm tra công tác tiếp nhận đăng ký, cấp biển số xe tại Công an xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn). Ảnh: Đ.C

Được biết, trước đó Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức tập huấn công tác đăng ký xe ô tô, mô tô, xe gắn máy cho Công an cấp huyện và Công an cấp xã nên các khâu tiếp nhận thủ tục đăng ký, cấp biển số trong ngày đầu đều diễn ra nhanh chóng, thuận lợi. (Trong ảnh: Đại tá Phan Đức Châu- Phó Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh kiểm tra công tác tiếp nhận đăng ký, cấp biển số xe tại Đội CSGT-TT Công an TP.Vinh. Ảnh: Đ.C

Đáng nói, cùng với tập huấn, Phòng CSGT đã tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh gấp rút lắp đặt, triển khai các hệ thống như: Máy tính, máy in, đường truyền, đề nghị cấp phôi Giấy chứng nhận đăng ký, bìa hồ sơ đăng ký, tờ khai, biển số, con dấu và đề nghị Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an cấp tài khoản cho chỉ huy và CBCS được phân công thực hiện công tác đăng ký xe cho Công an cấp huyện và Công an cấp xã được phân cấp theo quy định. (Trong ảnh: Thượng tá Nguyễn Văn Hùng- Phó Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh kiểm tra công tác tiếp nhận đăng ký, cấp biển số xe tại Công an xã Tri Lễ, huyện Quế Phong). Ảnh: Đ.C

Chính vì vậy, dù trong ngày đầu triển khai, người dân đến làm thủ tục đăng ký, cấp biển số không ít nhưng các công đoạn đều diễn ra thuận lợi, nhận được sự hài lòng của người dân. Ảnh: Đ.C

Công an xã Môn Sơn (Con Cuông) hướng dẫn người dân làm tờ khai. Ảnh: Đ.C

Đội CSGT-TT Công an TP.Vinh lấy số khung, số máy để làm thủ tục đăng ký, cấp biển số cho người dân. Ảnh: Đ.C

Sau khi hoàn tất các thủ tục giấy tờ, người đi đăng ký tự bấm nút chọn biển số xe một cách ngẫu nhiên. Ảnh: Đ.C