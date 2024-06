Pháp luật Nhát dao đâm sau bữa tiệc rượu Bực tức vì người anh cùng xóm xông vào nhà và đánh mình lúc nửa đêm sau bữa tiệc rượu, Nguyễn Văn Huệ đã dùng dao trong nhà để "cảnh báo" nhưng hậu quả khôn lường…

Sáng ngày 20/6, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Huệ (SN 1989); trú tại xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ về tội “Giết người”.

Được biết, trước đó, khoảng 18 giờ, ngày 27/9/2023, Nguyễn Văn Huệ và anh Lê Văn T. (SN 1977), trú cùng xóm, được mời đến dự tiệc đầy tháng con của một gia đình trong xã. Tại đây, anh Lê Văn T. ăn xong thì về trước còn Nguyễn Văn Huệ đến 23 giờ cùng ngày mới về.

Bị cáo Nguyễn Văn Huệ bị truy tố vì tội Giết người. Ảnh: An Quỳnh

Khi Huệ về đến nhà thì thấy anh T. đã đứng đợi mình trước cổng để "nói chuyện". Ngay khi thấy Huệ xuống xe thì anh T. tiến đến bóp cổ do vậy 2 bên vật lộn nhau ngay trước cổng nhà Huệ. Thấy sự việc xảy ra, chị H. (vợ Huệ) đã can ngăn và khuyên anh T. về nhà để đi ngủ.

Tuy nhiên, anh T. không về mà lại đi theo vợ chồng Huệ vào nhà. Khi Huệ vào bếp uống nước thì anh T. cũng đi theo. Tại đây, tuy Huệ đã xin anh T. về nhà để mình đi ngủ nhưng nạn nhân vẫn dùng tay bóp cổ Huệ. Trong cơn giận tức thời, Huệ chạy lại lấy con dao gia đình đâm vào bụng anh T.

Ngay lập tức, anh T. được những người dân gần đó đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong ngay sau đó. Nạn nhân được xác định chết do suy tuần hoàn cấp do vết thương làm thủng gan. Khi nhận được tin anh T. tử vong, Huệ đã đến trụ sở Công an huyện để đầu thú.

Bị cáo đã gửi lời xin lỗi đến gia đình bị hại ngay tại phiên tòa. Ảnh: An Quỳnh

Tại phiên tòa, Nguyễn Văn Huệ đã gửi lời xin lỗi tới gia đình nạn nhân. Gia đình bị hại cũng không yêu cầu thêm bất kỳ khoản bồi thường nào và đồng ý xin giảm án cho bị cáo.

HĐXX nhận định chỉ vì bực tức anh T. vào nhà đánh mình lúc nửa đêm mà Nguyễn Văn Huệ đã ra tay tước đi mạng sống của nạn nhân gây ra tổn thất vô cùng lớn cho gia đình bị hại cũng như gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Tuy nhiên, tại thời điểm xảy ra sự việc, Huệ đã đi đầu thú và thành khẩn cúi đầu nhận tội, cũng như tác động gia đình bồi thường cho gia đình anh T. 200 triệu đồng.

Vì những chứng cứ, lời khai cũng như các tình tiết trong hồ sơ vụ án, HĐXX quyết định tuyên phạt Nguyễn Văn Huệ 10 năm tù vì tội giết người.