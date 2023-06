Nhi đồng Tân Kỳ khổ luyện, sẵn sàng bảo vệ chức vô địch Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Với 6 lần đội bóng Nhi đồng đoạt chức vô địch Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An, huyện Tân Kỳ đã ghi tên mình vào danh sách những địa phương có đóng góp quan trọng trong việc phát hiện, đào tạo những tài năng cho bóng đá tỉnh nhà.

Trước mùa giải năm nay, Ban huấn luyện và các cầu thủ nhí đội bóng Nhi đồng Tân Kỳ đang tích cực tập luyện, sẵn sàng tham gia Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 25 năm 2023 - giải đấu mà các em đang là đương kim vô địch.

Những ngày này thời tiết diễn biến bất thường, nắng nóng gay gắt kéo dài, xen lẫn những cơn mưa dông bất chợt đã ảnh hưởng đến quá trình tập luyện của các cầu thủ nhí. Bằng niềm đam mê, các vận động viên nhí vẫn say sưa với những bài tập kỹ thuật, chiến thuật, dưới sự chỉ dạy nhiệt tình của 2 huấn luyện viên gồm Mai Thái Uy, Nguyễn Văn Linh - những cán bộ thể thao tâm huyết, yêu nghề, có nhiều kinh nghiệm dẫn dắt các đội bóng thiếu nhi.

Trong sinh hoạt hằng ngày, họ như những người cha, người anh gần gũi, thân thiện, yêu thương học trò. Nhưng trên sân tập, họ là những người thầy rất nghiêm khắc, tận tình uốn nắn từng động tác kỹ thuật, từng bước chạy để rèn luyện cho các học trò trở thành những cầu thủ có bản lĩnh vững vàng, có ý thức chấp hành kỷ luật tốt.

Huấn luyện viên Nguyễn Văn Linh chia sẻ: “Khó khăn nhất đối với đội hiện nay là tất cả các cầu thủ được tuyển chọn tại nhiều xã trong huyện, nhiều em ở xã vùng sâu, vùng xa như Giai Xuân, Tân Hợp, Phú Sơn, Đồng Văn… quãng đường đi lại xa, khó khăn, có nơi cách trung tâm huyện tới 35 km nên mỗi khi tập trung đội để luyện tập, rất vất vả cho phụ huynh đưa đón các cầu thủ ngày 2 buổi. Thứ hai là các em nghỉ học muộn nên để kịp tập luyện, Ban huấn luyện đã tập đều đặn ngày 2 buổi, trong khi thời tiết nắng nóng, nhiều hôm trên 40oC. Cả tuần nay, toàn đội đã ăn ở tập trung nên đã giúp phụ huynh bớt vất vả trong việc đưa đón và chủ động hơn trong tập luyện”.

Những năm qua, Ban Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Tân Kỳ xem việc tuyển chọn cầu thủ, luyện tập và tham gia thi đấu là nhiệm vụ quan trọng, cần thiết nhằm phát hiện và bồi dưỡng những nhân tố tích cực, có tiềm năng cho bóng đá tỉnh nhà. Do vậy, ban huấn luyện đã nỗ lực tìm kiếm ở các địa phương, trường học có phong trào bóng đá tốt để quy tụ, thành lập đội tuyển và có kế hoạch luyện tập theo một lịch trình bài bản, chặt chẽ.

Thuận lợi cho huyện Tân Kỳ là có lớp năng khiếu nghiệp dư của Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An tại huyện, nên một số cầu thủ đã được tập luyện bài bản. Em Cao Huy Hoàng - một trong ba cầu thủ lần thứ hai tham gia Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An và em là 1 trong 2 cầu thủ thuộc lớp năng khiếu nghiệp dư của Câu lạc bộ bóng đá Sông Lam Nghệ An trong đội Nhi đồng huyện Tân Kỳ, chia sẻ: “Được các thầy hướng dẫn tập luyện, bảo ban, chúng em đoàn kết, tự tin và quyết tâm cao sẽ giành chiến thắng trước các đối thủ ở giải sắp tới”.

Huấn luyện viên Mai Thái Uy của đội Nhi đồng Tân Kỳ cho biết: “Tiêu chuẩn để chọn vào đội tuyển trước hết phải là các em có năng khiếu và tư duy về bóng đá, có thể lực tốt, có sự nhanh nhạy và tiếp thu tốt hướng dẫn, chỉ đạo của huấn luyện viên. Chúng tôi chú trọng rèn kỹ thuật, chiến thuật cho cả đội với quyết tâm là nỗ lực hết sức trong từng trận đấu tại Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An năm 2023”.

Nhiều năm qua, huyện Tân Kỳ cũng đã quan tâm dành một phần ngân sách đảm bảo cho lĩnh vực thể thao hoạt động có hiệu quả. Sau khi kết thúc Lễ hội Làng Sen năm 2023, ban lãnh đạo Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện đã dành toàn bộ thời gian tập trung cho công tác huấn luyện, ưu tiên nguồn kinh phí, tăng cường chế độ dinh dưỡng để đảm bảo sức khỏe cho các em luyện tập và thi đấu.

Ông Trần Xuân Phương - Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Tân Kỳ cho biết thêm: “Trung tâm đã xây dựng kế hoạch luyện tập sớm, cụ thể, chuẩn bị chu đáo về sân bãi cũng như các điều kiện khác nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cầu thủ tham gia tập luyện; phân công cán bộ - huấn luyện viên phụ trách đội Nhi đồng. Ban huấn luyện luôn cố gắng tìm giải pháp tốt nhất để các em được rèn luyện bài bản, tập trung vào những bài luyện nâng cao thể lực và chiến thuật trong thi đấu”.

Bằng tâm huyết của đội ngũ cán bộ, huấn luyện viên và sự đam mê, nỗ lực cố gắng hết mình của các cầu thủ nhí, đặc biệt là sự ủng hộ nhiệt tình của lãnh đạo huyện và các bậc phụ huynh, tin rằng Nhi đồng Tân Kỳ sẽ là đội bóng tiếp tục để lại nhiều ấn tượng tại Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 25 năm 2023.