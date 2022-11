Nhiều bãi rác tự phát gây ô nhiễm trên tuyến Đại lộ Vinh - Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Tiếp nối các hoạt động trong thời gian qua, sáng 3/11, Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An phối hợp với Hội Khuyến học huyện Thanh Chương tổ chức Lễ trao học bổng cho học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn và các em bị ảnh hưởng do lũ lụt để tiếp sức đến trường năm học 2022 - 2023.

(Baonghean.vn) - Sáng 3/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An thảo luận tại Tổ 16 cùng Đoàn ĐBQH các tỉnh Phú Yên và Tây Ninh về dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

(Baonghean.vn) - Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa tổ chức Lễ tôn vinh doanh nghiệp tiêu biểu trong thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp lần thứ I giai đoạn 2017 - 2021. Nghệ An có 3 đơn vị tiêu biểu được vinh danh tại buổi lễ gồm Công ty TNHH Haivina Kim Liên, Công ty cổ phần Nhựa, Bao bì Vinh và Công ty TNHH Hoa Sen.

(Baonghean.vn) - Sau 1 năm thực hiện Nghị quyết 02- NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về "Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, Công đoàn Nghệ An với nhiều cách làm phù hợp, bước đầu tạo sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức lẫn hành động.

(Baonghean.vn) - So với bạn viết cùng trang lứa, nhà văn Nguyễn Hải Yến bước vào làng văn khá muộn. Nhưng khi chị công bố tập truyện ngắn đầu tay “Quán Thủy Thần”, tác phẩm ngay lập tức gây tiếng vang, giành giải thưởng văn xuôi năm 2019 của Hội Nhà văn Việt Nam. Năm ấy, chị cũng là trường hợp “đặc biệt”, đích thân người đứng đầu Hội Nhà văn mời vào hội. Đặc sắc nhất trong bút pháp của Nguyễn Hải Yến là hiện thực huyền ảo với thế giới “ma” mang thương hiệu “made by Nguyen Hai Yen”.

Các vụ thu hồi ô tô được thực hiện bởi rất nhiều lý do khác nhau, nhưng đây là những lý do kỳ lạ nhất khiến nhiều người khó tin.

(Baonghean.vn) - Livespace VietNam là dự án hỗ trợ, tìm kiếm tài năng âm nhạc do Viện Pháp tại Hà Nội phối hợp cùng ban tổ chức Lễ hội Âm nhạc Gió Mùa (Monsoon Music Festival) tổ chức từ đầu năm 2021 đến nay. Trong bối cảnh ngày càng có nhiều nhóm nhạc indie (nhóm nhạc độc lập, tự sáng tác chơi nhạc và sản xuất âm nhạc mà không phụ thuộc vào hãng đĩa nào) ra đời thì Livespace VietNam đã tạo ra sân chơi, cơ hội biểu diễn cũng như quảng bá sản phẩm âm nhạc của những người trẻ đến công chúng một cách rộng rãi, có quy mô.

Tuần này, Lầu Năm Góc thông báo sẽ cử các chuyên gia tới Ukraine để kiểm tra các vũ khí do Mỹ cung cấp được Kiev sử dụng như thế nào trong cuộc xung đột với Nga.

(Baonghean.vn) - Câu hỏi: Công ty tôi đang làm việc vừa xảy ra một vụ tai nạn lao động chết người. Do giám đốc vừa mới mua lại công ty này, nên đang tiến hành mở rộng sản xuất, công ty chưa kịp thực hiện các quy định về an toàn lao động. Chưa trang bị các thiết bị an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc. Vậy công ty sẽ bị xử lý như thế nào?