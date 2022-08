Nhiều bất cập cần tháo gỡ trong khám, chữa bệnh ở các bệnh viện

(Baonghean.vn) - Phản ánh với Đoàn giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, các bệnh viện nêu những khó khăn, bất cập như thiếu hụt về nhân lực; bất cập trong thực hiện các thủ tục đấu thầu thuốc, vật tư y tế; chính sách đãi ngộ dành cho đội ngũ y, bác sỹ còn có phần hạn chế.

Ngày 22/8, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh có cuộc giám sát về công tác khám, chữa bệnh giai đoạn 2018-2022 tại Bệnh viện Ung bướu và Đa khoa Thái An.

THIẾU HỤT NGUỒN NHÂN LỰC

Đề xuất với Đoàn giám sát, đại diện Bệnh viện Ung bướu Nghệ An phản ánh khó khăn của đơn vị về nhân lực, các thủ tục đấu thầu thuốc, vật tư y tế; chính sách đãi ngộ dành cho đội ngũ y, bác sỹ còn có phần hạn chế.

Theo bác sỹ Trần Đức Hùng – Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Bệnh viện Ung bướu, số lượng bệnh nhân mắc bệnh ung thư ngày càng gia tăng, có thời điểm bệnh viện có 1.400 bệnh nhân nằm nội trú. Trong khi cán bộ nhân viên y tế thiếu trầm trọng. Bệnh viện mong muốn được bổ sung nhân lực để đảm bảo quyền lợi cho bệnh nhân đảm bảo tiêu chí số nhân viên y tế/giường bệnh.

"Bệnh viện đã có văn bản đề xuất tuyển dụng hơn 150 nhân viên y tế và đã gửi kế hoạch tuyển dụng hơn 1 tháng đến Sở Nội vụ và Sở Y tế nhưng đến nay chưa nhận được phản hồi. Thiếu hụt nguồn nhân lực nguyên nhân do Bệnh viện vẫn chưa tuyển đủ nhân lực theo đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt" - bác sỹ Hùng cho biết.

Liên quan đến khó khăn, vướng mắc, bác sỹ Đỗ Trí Diễm - Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu

phản ánh: Các cơ sở khám, chữa bệnh hiện nay gặp khó khăn trong công tác đấu thầu thuốc. Để xây dựng được danh mục đấu thầu bệnh viện phải mất 7-8 tháng và 4 tháng đấu thầu. Từ khi xây dựng danh mục đến khi có kết quả đấu thầu mất 1 năm.

“Trung tâm Đấu thầu thuốc Quốc gia ban hành kết quả lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc và kết quả đàm phán giá thuốc chậm làm bệnh viện bị động trong cung ứng thuốc. Trong một số trường hợp gây thiếu thuốc cục bộ đối với những thuốc trong danh mục đấu thầu quốc gia và danh mục đàm phán giá.

Ví dụ: năm 2022, do kết quả đấu thầu cấp Quốc gia ban hành chậm, dẫn đến trong khoảng 2 tháng đã xảy ra thiếu thuốc Anastrozol. Được sự cho phép của UBND tỉnh Nghệ An, Bệnh viện Ung bướu đã tổ chức đấu thầu bổ sung để có thuốc Anastrozol phục vụ nhu cầu điều trị của người bệnh.

“Trung tâm Đấu thầu thuốc Quốc gia cần ban hành kết quả lựa chọn nhà thầu đúng tiến độ, giúp các đơn vị y tế chủ động trong cung ứng thuốc đáp ứng nhu cầu điều trị của người bệnh. Sở Y tế nên đứng ra tổ chức đấu thầu thuốc cho các đơn vị khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh; để giảm tải cho các các cơ sở khám, chữa bệnh tập trung vào công tác khám, chữa bệnh.

Bệnh viện mong muốn được UBND tỉnh, ngành Y tế tạo điều kiện đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ y tế nhằm huy động các nguồn lực và tăng cường năng lực Cơ sở y tế nâng cao chất lượng và đa dạng hóa dịch vụ y tế. Đồng thời chủ động kiểm soát chất lượng dịch vụ y tế.

NHIỀU BẤT CẬP, VƯỚNG MẮC

Sau 15 năm thành lập, Bệnh viện Đa khoa Thái An đi vào hoạt động ổn định và ngày càng phát triển, góp phần giảm tải cho tuyến trên về công tác khám và chữa bệnh; tạo sự cạnh tranh bình đẳng giữa các cơ sở y tế tư nhân và y tế công lập để nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân.

Theo báo cáo của bệnh viện, hiện đơn vị gặp không nhiều khó khăn. Những năm đầu thành lập lưu lượng bệnh nhân đến khám chữa bệnh đông, thường quá tải. Tuy nhiên từ năm 2016 đến nay cơ chế, chính sách thông tuyến bảo hiểm cùng hạng, cùng tuyến bệnh viện nên bệnh viện giữ mức ổn định hàng ngày khám từ 250-300 lượt bệnh nhân/ngày, bệnh nhân nội trú 120 -150 bệnh nhân/ngày. Bên cạnh đó, Bệnh viện đã triển khai đề án xây dựng khu Kỹ thuật, khu khám bệnh từ năm 2016 đến nay nhưng chưa được giải quyết.

“Bệnh viện chuyên môn thuộc Sở Y tế nhưng các thủ tục quản lý do Bộ Y tế quyết định (như giường bệnh giao theo đề xuất của bệnh viện, nhưng khi muốn thay đổi điều chỉnh cho hợp lý trong nội viện khoa, phòng phải trình Bộ Y tế, thời gian khi được đồng ý ít nhất từ khi trình đến đồng ý phải 2 - 3 tháng).

Tổng mức thanh toán khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo Điều 24 của Nghị định 146/NĐ-CP /2018 chưa hợp lý, đặc biệt giai đoạn dịch bệnh 2020-2021 và những tháng đầu năm 2022 cũng như nhu cầu người bệnh tăng, các dịch vụ kỹ thuật tăng" - bác sỹ Phan Thế Long - Phó Giám đốc điều hành Bệnh viện Thái An cho biết.

Kết luận tại các cuộc làm việc, đồng chí Thái Thị An Chung chia sẻ khó khăn của các cơ sở khám, chữa bệnh của các bệnh viện. Đánh giá cao nỗ lực của các bệnh viện trong công tác khám, chữa bệnh cho người dân.

Để nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh, đồng chí đề nghị các bệnh viện cần có giải pháp tăng cường thu hút nguồn nhân lực, chú trọng đào tạo chuyên môn kỹ thuật; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị áp dụng kỹ thuật cao, kỹ thuật chuyên môn sâu; quan tâm công tác nghiên cứu khoa học. Các bệnh viện cần có phương án tạo điều kiện cho đội ngũ y, bác sỹ được cấp chứng chỉ hành nghề.

Đồng thời tích cực phối hợp với các cơ quan có liên quan giải quyết vướng mắc thanh quyết toán khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động khám chữa bệnh; phối hợp để tuyên truyền cho người bệnh các quyền, nghĩa vụ của bệnh nhân; tuyên truyền cho cán bộ công nhân viên chức về trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ hành nghề.

Liên quan đến đề xuất kiến nghị của đơn vị về vướng mắc, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tiếp thu và kiến nghị tại cuộc làm việc với UBND tỉnh sắp tới. Đối với các kiến nghị cấp Trung ương Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp kiến nghị với các bộ, ngành liên quan.