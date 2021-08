Nhiều bệnh nhân Covid-19 ở Nghệ An từng đến siêu thị Big C Vinh

Chiều 19/8, Sở Y tế Nghệ An phát thông báo khẩn số 73 về địa điểm liên quan bệnh nhân Covid-19. Nội dung thông báo cho thấy, thêm một bệnh nhân vừa mới ghi nhận đã từng đến siêu thị Big C Vinh, có địa chỉ tại số 2 đường Trần Phú.

Theo đó, Sở Y tế Nghệ An đề nghị những ai có mặt tại siêu thị Big C Vinh từ 20h đến 21h ngày 14/8 cần liên hệ ngay với trạm y tế gần nhất để được hỗ trợ.

Siêu thị Big C Vinh đang khẩn trương lấy mẫy xét nghiệm cho toàn bộ nhân viên. Ảnh: TH

Trước đó, tối 15/8, trong thông báo khẩn số 69, Sở Y tế Nghệ An cũng tìm người có mặt tại siêu thị này trong khoảng thời gian từ 19h30 đến 20h30 ngày 12/8. Đến chiều 17/8, trong Thông báo khẩn số 70, Sở Y tế Nghệ An tiếp tục tìm người đến siêu thị Big C Vinh, lần này là khu vực nhà hàng gà rán KFC, trong khoảng thời gian từ 10h30 đến 11h30 ngày 12/8. Như vậy, chỉ trong 2 ngày 12 và 14/8, có ít nhất 3 bệnh nhân Covid-19 đã từng ghé siêu thị này.

Sở Y tế Nghệ An liên tục tìm người đến siêu thị Big C Vinh. Ảnh: TH Ngoài ra, trong thông báo khẩn lần này, Sở Y tế Nghệ An còn tìm người đến một số địa điểm gồm: - UBND xã Bồi Sơn, Đô Lương, từ 8h30 đến 9h ngày 18/8. - Tiệm cắt tóc số 26, đường Trần Đình San, phường Vinh Tân, TP. Vinh, từ 16h đến 17h ngày 13/8.

- Nhà xe Ngọc Huệ, biển kiểm soát 37B - 029.83, từ Trường Cao đẳng Việt - Hàn (đường Hồ Tông Thốc, xã Nghi Phú, TP. Vinh), về huyện Yên Thành lúc 16h ngày 16/8./.