Nhiều cách làm hay gỡ khó đầu ra cho con tôm ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Hiện nay, tình trạng vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp đang diễn ra khá phổ biến do xây dựng trái phép, lắp đặt bảng hiệu quảng cáo, trồng cây lâu năm... Thực trạng đó không chỉ làm tăng nguy cơ mất an toàn về điện, mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của người dân.