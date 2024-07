Pháp luật Nhiều cách làm hay trong vận động, thu hồi vũ khí, công cụ hỗ trợ Xác định công tác vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ có vai trò đặc biệt quan trọng trong đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm, công an các địa phương trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều cách làm, nhằm nâng cao hiệu quả trong lĩnh vực này.

Đa dạng cách làm

Sáng 15/7, Công an huyện Nghĩa Đàn phối hợp với UBND thị trấn Nghĩa Đàn tổ chức Ngày hội toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT) và pháo. Ngày hội tạo khí thế lan tỏa mạnh mẽ trong cả hệ thống chính trị và toàn dân đối với công tác vận động, thu hồi, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT và pháo.

Lãnh đạo Công an huyện, công an thị trấn Nghĩa Đàn trao bình chữa cháy cho người dân đến giao nộp VK, VLN, CCHT và pháo. Ảnh: Đinh Thùy

Đáng nói, Công an thị trấn Nghĩa Đàn đã triển khai mô hình “Điểm đổi VK, VLN, CCHT và pháo lấy bình chữa cháy” để khuyến khích nhân dân giao nộp VK, VLN, CCHT và pháo, cũng như hướng tới 100% hộ dân có bình chữa cháy. Bên cạnh đó tổ chức ký cam kết với 100% hộ gia đình không sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép VK, VLN, CCHT và pháo. Với cách làm đó, bà con nhân dân thị trấn Nghĩa Đàn đã tự nguyện giao nộp hơn 30 vũ khí các loại, trong đó có 4 súng côn, 3 súng kíp, 1 đầu đạn pháo, các công cụ hỗ trợ và 30 viên đạn các loại…

Theo anh N.M.T, một người dân cho biết, thông qua mạng xã hội, anh đã đặt mua khẩu súng với giá 4 triệu đồng rồi tự lắp ráp để sử dụng vào việc săn bắn chim. “Sau một thời gian cất giữ súng tại nhà, được cán bộ Công an thị trấn tuyên truyền, tôi mới hiểu được việc tàng trữ súng vừa nguy hiểm vừa vi phạm pháp luật nên đã tự nguyện giao nộp. Việc công an thị trấn triển khai mô hình “Điểm đổi VK, VLN, CCHT và pháo lấy bình chữa cháy” là rất hợp lý, đã thực sự khuyến khích được người dân, chưa kể còn trang bị phương tiện cần thiết để phòng cháy chữa cháy", anh N.M.T. cho hay.

Ngày hội toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT) và pháo tại xã Châu Lý, huyện Quỳ Hợp. Ảnh: Phan Giang

Tại xã Châu Lý, xã vùng cao của huyện Quỳ Hợp, với nhiều thành phần dân tộc sinh sống, nhận thức pháp luật của đồng bào còn hạn chế, lại sống ở khu vực miền núi với thói quen săn bắn, nên người dân vẫn thường tự chế nhiều loại vũ khí mang theo bên mình mỗi khi lên nương, rẫy… gây tiềm ẩn nguy cơ vi phạm pháp luật, mất an ninh trật tự. Đặc biệt, hiện nay thông qua mạng xã hội, người dân, nhất là đối tượng thanh thiếu niên rất dễ tìm mua các VK, VLN, CCHT và pháo.

Cùng với tuyên truyền, vận động, với sự chỉ đạo của công an huyện, công an xã Châu Lý đã triển khai mô hình "Đổi gạo lấy vũ khí". Ngay trong ngày 15/7, ngày đầu triển khai ngày hội toàn dân giao nộp VK, VLN, CCHT và pháo, Công an xã Châu Lý đã vận động thu hồi được 25 khẩu súng tự chế, 1 súng quân dụng (súng AK), 6 chiếc kích điện và 14 dao kiếm các loại.

Ông Cao Duy Thái, Chủ tịch UBND xã Châu Lý cho rằng, việc tàng trữ, sử dụng trái phép VK, VLN, CCHT và pháo luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Điều này không chỉ gây nguy hiểm cho tính mạng, sức khỏe của người dân mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự, an toàn xã hội. Bởi vậy, việc tuyên truyền, giao nộp VK, VLN, CCHT và pháo, nhất là triển khai mô hình "Đổi gạo lấy vũ khí" đã nhận được sự hưởng ứng từ phía người dân, góp phần xây dựng khu dân cư an toàn, văn minh, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Người dân trên địa bàn thị trấn Hưng Nguyên (huyện Hưng Nguyên) ký cam kết không sản xuất, mua bán, vận chuyến, tàng trữ trái phép VK, VLN, CCHT và pháo. Ảnh: P.V

Tại xã Quỳnh Bảng, sáng ngày 15/7, Công an huyện Quỳnh Lưu phối hợp với UBND xã Quỳnh Bảng tổ chức Ngày hội toàn dân giao nộp VK, VLN, CCHT và pháo năm 2024. Ngay sau lễ phát động bà con nhân dân trên địa bàn xã Quỳnh Bảng đã tự nguyện giao nộp các loại VK, VLN, CCHT như: súng quân dụng, kiếm sắt và súng tự chế các loại... cho lực lượng công an. Với mỗi hộ tự nguyện giao nộp VK, VLN, CCHT còn được trao tặng mũ bảo hiểm.

Tuyên truyền phù hợp với từng địa bàn, đối tượng

Theo tổng hợp của Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh: Chỉ tính riêng năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh đã vận động, thu hồi được hơn 3.000 khẩu súng, 2.100 viên đạn, 1.000 vũ khí thô sơ, 2 kg thuốc nổ, 33 kíp nổ, 110 kg pháo nổ, 2.700 quả, hộp pháo... Lực lượng Công an chủ trì, phối hợp đã phát hiện, bắt giữ 62 vụ, 150 đối tượng vi phạm pháp luật liên quan đến VK, VLN, CCHT, 786 vụ, 1.011 đối tượng vi phạm pháp luật liên quan đến pháo.

“ Riêng trong ngày 15/7, ngày đầu phát động “Ngày hội toàn dân giao nộp VK, VLN, CCHT và pháo” năm 2024, Công an các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh đã vận động thu hồi được 380 khẩu súng (8 khẩu súng quân dụng, 372 khẩu súng tự chế); 208 viên đạn; 8 quả lựu đạn, đầu đạn các loại; 0,8 kg thuốc nổ; 6 kíp nổ; 10m dây cháy chậm; 18 kg tiền chất thuốc nổ; 13 công cụ hỗ trợ; 452 vũ khí thô sơ; 1 linh kiện để lắp ráp vũ khí; 477 quả, hộp pháo; 9 kg thuốc nổ.

Kết quả trên khẳng định sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của lực lượng công an và các ban, ngành, đoàn thể, địa phương trên lĩnh vực này, với mục tiêu bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, vì cuộc sống an toàn, bình yên của nhân dân.

Trong đó phải kể đến như các mô hình, cách làm hay, sáng tạo như: “Thôn, bản không có VK, VLN”; mô hình “Điểm đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo lấy bình chữa cháy”, mô hình "Đổi gạo lấy vũ khí"… Đặc biệt, đã phát huy được vai trò của đội ngũ già làng, người uy tín, chức sắc tôn giáo luôn phát huy cao vai trò, trách nhiệm đối với công tác tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp VK, VLN.

Đại tá Trần Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Ngày hội toàn dân giao nộp VK, VLN, CCHT và pháo năm 2024, tại địa bàn xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương. Ảnh: P.V

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động thu hồi, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT và pháo trong thời gian tới, Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh, cho biết: Riêng đối với lực lượng công an các cấp phải chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh về mở đợt cao điểm tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT và pháo năm 2024 một cách hiệu quả, thiết thực.

Trong đó, chú trọng công tác tuyên truyền phù hợp với từng địa bàn, đối tượng, để người dân hiểu rõ tính chất, mức độ nguy hiểm của việc chế tạo, cất giữ, sử dụng các loại VK, VLN, CCHT và pháo nổ, để tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng. Tập trung rà soát, lập danh sách các đối tượng có tiền án, tiền sự, nghi vấn hoạt động phạm tội về VK, VLN, CCHT và pháo để theo dõi, quản lý, đấu tranh.

Bên cạnh đó, tăng cường nắm tình hình địa bàn để kịp thời phát hiện, đấu tranh, bắt giữ các đối tượng có dấu hiệu sản xuất, tàng trữ, mua bán trái phép các loại VK, VLN, CCHT.

Số vũ khí do người dân giao nộp tại địa bàn phường Hưng Dũng, thành phố Vinh. Ảnh: PV

Liên quan vấn đề này, ngày 25/4/2024, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3313/UBND-NC về việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT trên địa bàn. Theo đó, ngoài giao trách nhiệm cho các sở, ngành, địa phương, đối với công an tỉnh phải xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến VK, VLN, CCHT, đồng thời khắc phục những sơ hở, thiếu sót không để tội phạm lợi dụng để hoạt động phạm tội.

Chỉ đạo, hướng dẫn Công an các địa phương thực hiện nghiêm túc theo đúng trình tự, quy định của pháp luật về đề xuất thanh lý, tiêu hủy đối với VK, VLN, CCHT do nhân dân giao nộp hoặc bị thu hồi. Huy động lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan VK, VLN, CCHT...