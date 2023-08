Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Ban Chỉ đạo Thực hiện Chính sách Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế tỉnh Nghệ An cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2023, Nghệ An có hơn 2,7 triệu lượt người khám chữa bệnh, tăng 536.652 lượt, tương ứng tăng 24,4% so với cùng kỳ năm trước.