Kinh tế Nhiều chuyến bay về Vinh dịp Tết bị chậm hoặc chuyển hướng Theo Cảng hàng không Quốc tế Vinh, từ ngày 15 tháng Chạp năm Giáp Thìn, tức đầu tháng 1/2025 đến nay, nhiều chuyến bay cất và hạ cánh xuống sân bay Vinh bị ảnh hưởng do điều kiện thời tiết xấu.

Cụ thể, vào các ngày từ đầu tháng 1/2025 đã có hàng chục chuyến bay về Vinh, nhất là chặng bay từ sân bay Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh) về Vinh phải dời lịch bay gồm chậm chuyến (Delay) hoặc cất cánh sớm hơn giờ ghi trên vé. Thời gian chậm hoặc sớm hơn dự định từ 1- 2 tiếng do ảnh hưởng bởi thời tiết sương mù dày đặc khiến máy bay không thể cất và hạ cánh.

Một số chuyến bay của Vietnam Airlines bị chậm chuyến hoặc chuyển hướng do sương mù. Ảnh Internet

Theo ông Nghiêm Mạnh Tuấn - Giám đốc Cảng hàng không Quốc tế Vinh cho biết: Bắt đầu từ ngày 23 tháng Chạp, mỗi ngày Cảng hàng không Quốc tế Vinh phục vụ bình quân 30-32 tàu/60-64 lượt máy bay cất - hạ cánh. Trong đó, chiều từ Thành phố Hồ Chí Minh ra thường kín chỗ nên có khoảng 180-190 khách/chuyến, bình quân mỗi ngày phục vụ gần 1.000 hành khách.

Hãng bay ViệtJet Air do thời tiết xấu phải chậm chuyến tại sân bay Vinh. Ảnh: Nguyễn Hải

So với mọi năm, do Vietnam Airlines phối hợp với các Cảng hàng không, trong đó có Cảng hàng không Quốc tế Vinh tổ chức phục vụ thêm các chuyến bay đêm nên tình trạng ùn ứ hành khách khi lên xuống tại Cảng không xảy ra. Tuy vậy, vào dịp Tết này, do điều kiện thời tiết các tỉnh miền Bắc khá xấu và hệ thống tín hiệu sân bay Vinh chưa đảm bảo nên có một số chuyến bay không hạ cánh được và buộc phải chuyển hướng sang hạ cánh tại Nội Bài.

Hành khách làm thủ tục kiểm tra an ninh tại sân bay Vinh trước khi lên máy bay. Ảnh: Nguyễn Hải

Đơn cử, ngay trong ngày 26 tháng Chạp (25/1/2025) do thời tiết sương mù dày đặc đã có 2 chuyến bay xuống sân Vinh phải Delay chuyển hướng ra Nội Bài để hạ cánh. Còn trước đó, theo xác nhận của một cán bộ mặt đất Cảng hàng không Quốc tế Vinh (từ ngày 10-15/1) do sương mù quá dày nên tình trạng bị chậm hoặc chuyển hướng khá liên tục.

Từ khoảng ngày 05/1/2025, tức mồng 6 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến nay, địa bàn TP Vinh liên tục có sương mù dày đặc khiến các chuyến cất hạ cánh vào chiều rất khó khăn. Ảnh: N.Hải

Trước thực tế trên, Cục Hàng không Việt Nam khuyến cáo hành khách đi máy bay cần cập nhật diễn biến thời tiết, sau khi mua vé cần thường xuyên giữ liên lạc với hãng bay và website của hàng để nắm lịch bay. Các hãng bay cũng cam kết, nếu hành khách bay bị chậm từ 2 tiếng trở lên sẽ được phục vụ ăn uống tại phòng chờ hoặc phải chuyển hướng hạ cánh thì sẽ được đảm bảo quyền lợi khi hỗ trợ di chuyển từ nơi trung chuyển về Vinh miễn phí.

Đại diện Cảng hàng không Quốc tế Vinh cũng cho biết: Dịp Tết năm nay, lượng hành khách về quê ăn Tết không tăng đột biến như vài năm trước. Tuy nhiên, dự kiến sau Tết Ất Tỵ, hành khách đi chiều từ Vinh vào các tỉnh phía Nam mới tăng mạnh. Sau khi phục vụ hành khách đi lại hết Rằm tháng Giêng và bắt đầu từ tháng 3, sân bay Vinh sẽ tạm đóng cửa 4 tháng để triển khai dự án nâng cấp, trong đó mở rộng sân bay thêm 6 ha và lắp đặt thêm hệ thống đèn tín hiệu để phục vụ cất, hạ cánh.